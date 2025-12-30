Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin insan kaynakları politikası doğrultusunda aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 23., 24. ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi asgari şartları (Bakınız: https://idari.ahievran.edu.tr/personel/sayfa/Yonerge/tr/2253 ) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

. Başvuru Dilekçesi (Dilekçe form örneğine online başvuru sisteminde ulaşılabilmektedir.) Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun birimi, anabilim dalı, ünvanı, derecesi ve adayın ikametgah adresi, telefon numarası, e-mail adresi vs. açıkça belirtilmelidir. Profesör kadrosuna başvuracak adayların başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir. Dilekçe, ıslak imzalı olarak taranarak online başvuru sistemine yüklenmelidir.)

. Özgeçmiş ve yayın listesi ile ilan açıklamasında belirtilen alanlar başta olmak üzere tüm bilimsel çalışma ve yayınlara ait tüm bilgi ve belgeler (Tüm belgelerin online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Sanatsal ve mesleki çalışmalar için resmi belge sunulmalıdır.)

. Vesikalık Fotoğraf

. T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı

. Askerlik durum belgesi veya e-Devletten karekodlu

. Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi e-Devletten karekodlu

. Diplomalarının tasdikli sureti veya e-Devletten karekodlu mezuniyet belgeleri (lisans, yüksek lisans ve doktora)

. Doçentlik belgesinin tasdikli sureti veya e-Devletten karekodlu (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)

. Kamu hizmetinde bulunanlar için onaylı hizmet belgesi veya e-Devletten karekodlu Hitap Hizmet Dökümü (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi)

. İlanın aranan nitelikler kısmında istenen çalışmalara ait belgeler

. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalara Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız https://idari.ahievran.edu.tr/personel/sayfa/Yonerge/tr/2253 ) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. (Yüklenen her bilimsel yayının künyesi eklenerek yüklenmesi gerekmektedir.)

*Başvurularda e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler ile Resmi Kurumlarca onaylı belgeler kabul edilmektedir

*Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilemeyecektir.

*Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde başvuru şartlarını sağladığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapmış olan adayların başvuruları iptal edilecektir.

NOT:

S Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

S Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

S İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi gereğince, ilgili Akademik Değerlendirme Kurulları tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

S %30 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

S Tıp Fakültesinde eğitim-öğretimin sürdürülebilmesi için Yükseköğretim Kurulunca belirlenen anabilim dalı bazında gerekli asgari öğretim üyesi sayısını karşılamak üzere öğretim üyesi eksiği olan anabilim dallarında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen puan ve diğer şartları sağlayan aday olmaması durumunda, 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26'ncı maddelerindeki ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğindeki asgari koşulları sağlayanların jüri değerlendirmeleri geldikten sonra, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörün uygun görmesiyle atama işlemleri yapılabilir.

S İlanda ve ilan takviminde değişiklik yapma ve ilanın iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir. İlanın iptali halinde başvuran adaylar için söz konusu ilan kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.

Başvuru Süresi: Tüm başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihinden itibaren 15. günün mesai bitimine (17:00) kadar https://basvuru.ahievran.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuruda istenen tüm belgelerin https://basvuru.ahievran.edu.tr/ üzerinden elektronik olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin insan kaynakları politikası doğrultusunda 2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi (Öncelikli Alanlar) kadrolarına personel alımı yapılacaktır.

A-) GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

B-) ÖZEL ŞARTLAR

Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvurabilmek için;

1- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Yükseköğretim kurumları araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38.madde uyarınca 50.maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır.

2- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

3- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran aday için ilan edilen bölüm /anabilim dalı hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

4- Araştırma Görevlisi Atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacağından; Adayların ibraz etmiş olduğu lisansüstü eğitim belgelerinde Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilen azami öğrenim sürelerini aşmamış olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvurabilmek için;

1- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

2- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

C-) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER

1- Dilekçe (Dilekçe form örneğine online başvuru sisteminde ulaşılabilmektedir.) Başvurdukları Bölüm/Anabilim Dalı/Program Adı, Kadro Ünvanı, T.C. No'sunu, yazışma adreslerini telefon ve e-mail belirtilmesi gerekmektedir.

2- Özgeçmiş

3- Sonuç kontrol kodu bulunan Merkezi sınav (ALES) belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir)

4- YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği kabul edilen sonuç kontrol kodu bulunan veya onaylı imzalı yabancı dil belgesi

5- Lisans ve tezli yüksek lisans diploma veya geçici mezuniyet belgeleri

(e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış imzalı/mühürlü olacaktır)

6- Onaylı imzalı/mühürlü lisans not durum belgesi (Transkript) Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.

7- Araştırma Görevlisi kadrolarında, istenilen alanla ilgili halen yüksek lisans ve/veya doktora öğrencisi olduğuna dair güncel öğrenci belgesi*

(e-Devlet kapısından alınacak karekodlu öğrenci belgesi de kabul edilir.)

8- İlgili yönetmelik gereği kadrolara ait istenilen alanla ilgili deneyimli olduğunu belgelendirmek

(Hizmet resmi kurumda ise onaylı imzalı hizmet belgesi/e-Devlet kapısından alınacak karekodlu Hitap hizmet dökümü, özel sektörde ise sosyal güvenlik kurumundan alınacak pirim dokumanı ve ilgili firma ya da firmalardan alınacak çalıştığı alanı gösterir imzalı onaylı yazı)

9- TC. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı

10- Fotoğraf

*Yüksek lisans veya doktora öğrencilik durumu olan ve "Alanında" ibaresi ile ilan şartı istenilen adayların alanını, ders ve tez aşamasını gösterir onaylı belge (Transkript, Öğrenci Belgesi, Ana Bilim Başkanlığı yazısı veya tez konusu yazısı.) öğrenci belgesi ile birlikte yüklemeleri gerekmektedir.

D-MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

E- DİĞER AÇIKLAMALAR

1- Başvurular, elektronik ortamda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi https://basvuru.ahievran.edu.tr/ adresi üzerinden yapılabilecek olup şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İlanımıza https://www.ahievran.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

2- Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin https://basvuru.ahievran.edu.tr/ ve https://www.ahievran.edu.tr/ adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

3- İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4- Onaylı istenilen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir. Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

6- Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.

7- Zorunlu hallerde; ilanda ve ilan takviminde değişiklik yapma ve ilanın iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir. İlanın iptali halinde başvuran adaylar için söz konusu ilan kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.