Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kamımı ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların;

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartlan taşımaları,

2-Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını tamamlayıp, istenen belgelerin belge yönetimi alanına ekledikten sonra (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş, Mezuniyet Belgeleri, Yabancı Dil Belgesi, Eser Beyan Formu, iki adet vesikalık fotoğraf) doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ilgili birimlere, doçent ve profesör kadrosuna başvuracak adaylar ise Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile son başvuru günü saat 17:00'a kadar ulaştırması gerekmektedir.

3-Adaylar bilimsel çalışma ve yayınlarını elektronik ortamda sisteme yükleyeceklerdir. (İstenildiğinde basılı dosya veya flash bellek olarak teslim etmeleri kaydıyla)

4-D urumlar inin "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi"ne uygun olması,

5-Üniversitemiz Rektörlüğü ilanın her aşamasında iptal etme, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6-Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya yapılması halinde iptal edilecektir.

Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun'un 35'inci maddesinin 3'üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Kamu kuramlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgelerini (e-Devlet'ten alınan "Hitap I lizmet Dökümü") ekleyerek ilgili birimlere ulaştırmaları gerekmektedir,

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren on beşinci günü mesai bitimidir. On beşinci gün hafta sonu ve/veya resmi tatil gününe rast gelmesi halinde takip eden günün mesai bitim tarihi olup son başvuru tarihi www.kmu.edu.tr/personel adresinde duyurulacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle başvuru süresinin son günü saat 17:00 itibariyle ilgili birime ulaşmayan başvurular ve eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2547 sayılı Kanun'un Ek-3 8 maddesi uyarınca belirlenen %30 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İlan olunur.

14260/1-1

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesi uyarınca personel alınacaktır.

Adaylar, Üniversitemizin http://kmu.edu.tr/personcl adresinden elektronik ortamda istenilen belgeler okunacak şekilde online başvuru sistemindeki açıklamalara göre taranarak sisteme eklenmek suretiyle yapabilirler. İstenilen belgeleri online olarak ekleyen adaylar şahsen veya posta yoluyla belge göndermeleri gerekmemekte olup giriş sınavına katılmaya hak kazanmaları halinde belgelerin asıl veya onaylı örneklerini jüriye ibraz edeceklerdir.

Üniversitemiz Rektörlüğü ilanın her aşamasında ilanı iptal etme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya yapılması halinde iptal edilecektir.

Genel Şartlar

1- 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70 puan almış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından Meslek Yüksekokulları hariç öğretim görevlisi kadroları için en az 60 ve araştırma görevlisi kadroları için en az 65 puan (Üniversitemiz Senatosunca Belirlenen Puan) veya eşdeğerliği kabul edilen sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Özel Şartlar (Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 7'nci maddesi )

1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşmı doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlannın araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

* Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

* Öncelikli Alan Araştırma Görevlileri atamaları Öğretim (İyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 15'nci maddesi ile Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca yapılacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

Elektronik ortamda başvuru yapmayan veya başvurusunu onaylamayan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir;

Araştırma Görevlisi kadrosu için

1. Lisans mezuniyet belgesi

2. Lisans transkript belgesi

3. AI.ES Belgesi "

4. Yabancı Dil Belgesi

5. Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumanda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için e-devletten alınan hitap hizmet dökümü)

6. Öğrenci Belgesi

7. Öğretim Elemanı Başvuru Eormu (Üniversitemiz web sitesinden elektronik ortamda doldurulacaktır.)

S.Özgeçmiş

İlan olunur.

14259/1-1