Kırklareli Üniversitesi 14 Sözleşmeli personel alacak

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

1-GENEL BİLGİLER

Üniversitemiz çeşitli birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS 2024 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" sözleşmeli personel alınacaktır. İstihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlarına ilişkin unvan, sayı, nitelikler ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

2-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde e-Devlet Kapısı üzerinden "Kırklareli Üniversitesi-Kariyer Kapısı İşe Alım" veya "Kariyer Kapısı" (https://kariverkapisi.gov.tr/isealim) internet adresi üzerinden 30.12.2025-13.01.2026 tarihleri arasında yapılacaktır. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresinde yapılamayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru işleminin süresi içerisinde hatasız ve eksiksiz olarak yapılmasından, istenilen belgelerin süresi içerisinde sisteme yüklenmesinden ve belgelerde vermiş oldukları beyanlardan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Bu sebeple adayların başvuru işleminin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri önem arz etmektedir.

3-GENEL KOŞULLAR

1-657 sayılı Kanun'un 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

2-5510 sayılı Kanun gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmamış veya toptan ödeme yapılmamış olması, (e-Devlet üzerinden alınan aktif olarak emekli aylığı ve toptan ödeme almadığını gösterir karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü veya SGK'dan alınan belge ile belgelenecektir.)

3-7315 sayılı Kanun uyarınca yapılacak güvenlik ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

4-Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Ortaöğretim mezunları için 2024 KPSSP94, önlisans mezunları için 2024 KPSSP93 ve lisans mezunları için 2024 KPSSP3 puan türü esas alınacaktır.

5-Kamu görevinden, ihraç edilenler başvuru yapamayacaklardır.

6-İş deneyimi şartının ilgili öğrenimden sonra sağlanması gerekmektedir. (Tecrübe şartı aranan pozisyonlar için)

4-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Bir adet vesikalık fotoğraf (Sistemden aktarılacak olup, aktarılmaması veya hata/eksik/güncel olmaması halinde aday tarafından yüklenecektir.)

2-Diploma veya mezuniyet belgesi (Sistemden aktarılacak olup, aktarılmaması veya hata/eksik/güncel olmaması ya da denklik belgesi olması halinde aday tarafından yüklenecektir.)

3-KPSS puanını gösterir belge (Sistemden aktarılacak olup, aktanlmaması veya hata/eksik/güncel olmaması olması halinde aday tarafından yüklenecektir.)

4-Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmadığına ilişkin belge (Sistemden aktarılacak olup, aktarılmaması veya hata/eksik/güncel olmaması halinde aday tarafından yüklenecektir.)

5-Özgeçmiş ( Aday tarafından yüklenecektir.)

6-Karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü veya SGK'dan alınan belge (Aday tarafından yüklenecektir.)

7-Sertiflka (Talep edilen ilanlar için aday tarafından yüklenecektir.)

8-Özel güvenlik kimlik kartı (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ilanları için aday tarafından yüklenecektir.)

9-Sürücü Belgesi (T alep edilen ilanlar için aday tarafından yüklenecektir. )

10-Yabancı Dil Puanını Gösterir Belge (Talep edilen ilanlar için, sistemden aktarılacak olup, aktarılmaması veya hata/eksik/güncel olmaması ya da denklik belgesi olması halinde aday tarafından yüklenecektir.)

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, ATANMAYA HAK KAZANMA VE SONUÇLARIN İLANI

KPSS puan sıralamasına göre atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların isimleri ile atama için talep edilen belgeler, atanma için son başvuru tarihi ve yeri ile ilgili bilgiler www.klu.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile tebligat yapılmayacaktır. Asil kazananlardan son başvuru tarihine kadar başvuran olmadığı veya aranan şartlan taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerlcştimıc yapılacaktır.

6-DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'iincü maddesinin (B) fıkrasına göre daha önce istihdam edilmiş olup yeniden istihdam edilmek üzere başvuru yapanların başvurusu 06.06.1978 tarihli vc 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'Tn Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1 'inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları uyarınca değerlendirilecektir.