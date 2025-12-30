Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin hükümleri dahilinde öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26., 24. ve 23. maddeleri ile "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmaları şartıyla;

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurduktan birim, bölüm ve anabilim dalım belirten dilekçe (profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir), akademik yükseltilme ve atanma için başvuru dosyası kontrol listesi, profesör kadrosuna başvuru ve puanlama formu bilgisayar ortamında doldurularak her sayfa paraflı olacak şekilde (Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi, dilekçe, başvuru kontrol listesi ve puanlama formuna (https://personel.nevschir.edu.tr/tr/ogretim-uyesi-atama-kriterleri) adresinden ulaşılabilir), yağmacı/korsan yayınlar taahhütnamesi, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus kayıt örneği, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, resmi kurumlarca onaylanmış ya da e-devlet üzerinden alınan karekodlu; lisans, yüksek lisans, doktora/ uzmanlık /sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil sonuç belgesi, orcid belgesi, adli sicil belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yaym listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın 1 (bir) nüshasının basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 6 (altı) nüshasının da elektronik ortamda (flash bellek) şahsen veya posta yoluyla Personel Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süreler içerisinde başvunnalan gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOÇENT kadrosuna başvuracak adaylarm; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe, akademik yükseltilme ve atanma için başvuru dosyası kontrol listesi, doçent kadrosuna başvuru ve puanlama formu bilgisayar ortamında doldurularak her sayfa paraflı olacak şekilde (Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma ölçütleri Yönergesi, dilekçe, başvuru kontrol listesi ve puanlama formuna (https://personel.nevsehir.edu.tr/tr/ogretim-uyesi-atama-kriterleri) adresinden ulaşılabilir), yağmacı/korsan yaymlar taahhütnamesi, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus kayıt örneği, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, resmi kurumlarca onaylanmış ya da e-devlet üzerinden alman karekodlu; lisans, yüksek lisans, doktora/ uzmanlık /sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil sonuç belgesi, orcid belgesi, adli sicil belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan dosyanın 1 (bir) nüshasının basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 4 (dört) nüshasının da elektronik ortamda (flash bellek) şahsen veya posta yoluyla Personel Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süreler içerisinde başvurmalan gerekmektedir. (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim daimi belirten dilekçe, akademik yükseltilme ve atanma için başvuru dosyası kontrol listesi, doktor öğretim üyesi kadrosuna ilk başvuru ve puanlama formu bilgisayar ortamında doldurularak her sayfa paraflı olacak şekilde (Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi, dilekçe, başvuru kontrol listesi ve puanlama formuna (https://personeLnevsehir.edu.tr/tr/ogretim-uyesi-atama-kriterleri) adresinden ulaşılabilir), yağmacı/korsan yayınlar taahhütnamesi, özgeçmiş, 2 (İki) adet fotoğraf, nüfus kayıt örneği, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, resmi kurumlarca onaylanmış ya da e-devlet üzerinden alınan karekodlu; lisans, yüksek lisans, doktora/ uzmanlık /sanatta yeterlik belgesi, adli sicil belgesi, yabancı dil sonuç belgesi, orcid belgesi, yaym listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın 1 (bir) nüshasının basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 4 (dört) nüshasınm da elektronik ortamda (flash bellek), ilgili Fakülte Dekanlığına/Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen süreler içerisinde başvurmalan gerekmektedir.

Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayıp, eksik belgeli ya da başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2547 sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen yüzde otuz (%30) kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp aynlsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya e-devlet üzerinden alacakları "hizmet belgesini" dilekçelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının tespit edilmesi halinde; atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamalan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu Kararıyla 2025 yılı için Üniversitemize verilmiş olan atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylı olması gerekmektedir.

İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.

İhtiyaç duyulması halinde ise; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz web (https://www.nevsehir.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

duyurulur.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

. Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

A-İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

Ç-GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak,

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgelerinde muafiyet durumlarım belgelendirmeleri halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5Tik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kuramlarının senatoları karar verir.

4- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak aynım birinci günü itibarıyla otuz beş yaşmı doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim kuramlarının Araştırma Görevlisi kadrolarma başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde

yapılacak olup, öncelikli alanlarda ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına atanacak adayların işlemlerinde "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar" dikkate alınacaktır.

5- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

6- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kuramlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

D-MUAFİYET

I- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatla yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlannda öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi smav (ALES) şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, genel ve özel şartlar başlığı altında yer alan açıklamaların 6. maddesi kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı

dil şartı aranmaz.

E-İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR

1-Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Dilekçe. (Üniversitemizin https://personel.nevsehir.edu.tr/tr/formlar-ve-dilckcclcr2 adresinden ulaşabilirsiniz.)

2. Başvuru formu. (Üniversitemizin https://personel.nevsehir.edu.tr/tr/formlar-ve-dilekceler2adresinden ulaşabilirsiniz. Formda ilan numarası mutlaka belirtilecektir.)

3. Özgeçmiş.

4. Nüfus cüzdanı örneği. (e-Devlet üzerinden alman nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

5. Diploması veya geçici mezuniyet belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme işlemlerinde kabul edilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır.) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlan da diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgeleri mutlaka ibraz edeceklerdir.

6. Lisans transkript belgesi. (Mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.) Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100*lük sisteme göre mezun olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100'lük sisteme göre eşdeğerliği yönetmelik uyarmca yapılacaktır.

7. Lisansüstü Öğrenci Belgesi (e-Devletten alman karekodlu öğrenci belgeleri kabul edilecektir.)

8. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf

9. Geçerliliği bulunan ALES sonuç belgesi. (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)

10. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alman sonuç belgesi. (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)

İL Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge. (Askerlik şubelerinden veya e-Devlet üzerinden alman belge ile başvuru yapılabilecektir.)

12. Adli Sicil Belgesi. (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilecektir)

2-Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Dilekçe. (Üniversitemizin https://personel.nevsehir.edu.tr/tr/formlar-ve-dilekceler2 adresinden ulaşabilirsiniz.)

2. Başvuru formu. (Üniversitemizin https://personel.nevsehir.edu.tr/tr/formlar-ve-dilekceler2 adresinden ulaşabilirsiniz. Formda ilan numarası mutlaka belirtilecektir.)

3. Özgeçmiş.

4. Nüfus cüzdanı örneği. (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

5. Diploması veya geçici mezuniyet belgesi (e-Devlet üzerinden alman karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme İşlemlerinde kabul edilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır.) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlan da diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgeleri mutlaka ibraz edeceklerdir,

6. Lisans transkript belgesi. (Mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.) Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100'lük sisteme göre mezun olduklarım belgelendirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasmın 100'lük sisteme göre eşdeğerliği yönetmelik uyanınca yapılacaktır.

7. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf

8. Geçerliliği bulunan ALES sonuç belgesi. (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)

9. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliğı kabul edilen bir sınavdan alman sonuç belgesi (Meslek Yüksekokulu kadrolarında yabancı dil şartı bulunmadığından zorunlu belge değildir)

10. Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almakta olup sadece deneyim şartı aranan ilanlar için istenilmektedir.)

11. Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Askerlik şubelerinden veya e-Devlet üzerinden alınan belge ile başvuru yapılabilecektir.)

12. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alman belgeler kabul edilecektir.)

Önemli Notlar:

1. Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen ya da posta ile başvuru yapacaklardır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular ile internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden, postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayıp başvuran sorumludur.

2. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, birden fazla kadroya başvurduğu tespit edilen adayların başvurulan iptal edilecektir.

3. Resmi kurumlarca onaylanmış sureti İstenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkım saklı tutar. Üniversitemiz birimlerine ait web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5. Atanmaya hak kazandığı halde yukanda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde ataması yapılmayacaktır. Atamalan yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

6. Yurt dışından alman diplomalann YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

7. idare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

8. Onaylı Hizmet/Tecriibe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan alınan hizmet belgesi veya durumu kanıtlayan onaylı bir yazı ile belgelendirilmelidir. Bu belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK Hizmet Dökümünün gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.

9. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda adayın Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 07.03.2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı gereği "Azami Öğrenim Sürelerini" doldurmamış olması gerekmektedir.

