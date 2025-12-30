Orta Doaı Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Orta Doaı Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Bölüm ve Anabil im Dalı belirtilen birimlerine doktor öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİK IF R

I- Adayların. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve AtMm Yönetmeliği. Yükseköğretim Kurulularında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz "öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri"nde belinden minimum kriterleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 48 inci maddesindeki şanları sağlamaları gerekmektedir (Ayrıntılı bilgiye http vvvvvv pdb.mctu.6du.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2* Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce'ye hakim olmaları gerekli olup. Üniversitemizde ilk kez öğretim Üyesi olarak görev alacak adayların aşağıda yer alan koşulları da sağlamaları gerekmektedir

a) Doktor öğretim üyesi adaylarının: Yabancı Dil Sınavı (YDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS). Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS), veya Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliğı kabul edilen uluslararası sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. İngilizce sınavlarının sonuçlanma geçerlilik süresi üç yıldır. Üç yıldan kısa süre geçerliliği olan merkezi sınav belgeleri hakkında ise belgede belirtilen geçerlilik süresi esas alınacaktır Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan doktor öğretim üyesi adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YÖNTEMİ;

Adayların ilgili Fakülte Dekanlığına hitaben, başvurulacak bolumu anabil im dalı ve alanı belirten dilekçe ekinde;

- 4 takım, salt okunur CD'lere ve taşınabilir belleklere yüklenmiş olarak,

- Bilimsel çalışmalarını, atıflarım ve yayınlarını

- öğretim üyesi başvuru bilgi formunu (httpş /pdb mctıı edu tr/ogretim-uyesi-kadrolarina-basvurıı-sirasinda-kullanilacak-bilgi-fonnlari adresinden alınabilir)

- özgeçmiş ve yayın listelerini

- Diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans. Doktora)

- Dil belgesini

- Ayrıca bir şeffaf dosya içinde, özgeçmiş ve yayın listelerini, diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora), dil belgesini, öğretim üyesi başvuru bilgi formunu (httpş?/pdb mçtu çdu tr ogrçtım-uvçşı-kadrolarına-başvuru-şiraşında-kullanılaçak-bılg'-formlan adresinden alınabilir.)

İlgili Fakülteye gönderilmek üzere ODTÜ Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne (Rektörlük Binası Kat. -I) teslim etmeleri ya da posta ile göndermeleri veya ilgili Dekanlığa teslim etmeleri gerekmektedir.

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır

- İlan son başvuru tarihi 14.01.2026 mesai bitimidir

- Posta ile vapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

- .Adaylar, ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilecektir.

* Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanda iptal ve veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Orta Doaı Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Bölüm ve Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

I- Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği. Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz "öğretim Üyesi Atama \e Yükseltme Kriterleri' nde belirtilen minimum kriterleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 48 inci maddesindeki şartlan sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb metu cdu.tr adresinden ulaşılabilir)

2- Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce'ye hakim olmaları gerekli olup. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları saklamış olanlar hariç) aşağıda yer alan koşulları da sağlamaları gerekmektedir:

a) Doçent ve Profesör adaylarının: Yabancı Dil Sınavı (YDS). Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS). Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS). veya Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavından en az 85 puan veya eşdeğerlili kabul edilen uluslararası sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir İngilizce sınavlarının sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldır. Uç yıldan kısa süre geçerliliği olan merkezi sınav belgeleri hakkında ise belgede belirtilen geçerlilik süresi esas alınacaktır. Bu sınav farın dışındaki sınav sonuçlan kabul edilmez.

b) istenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar.

BAŞVURACAK DOÇENT VE PROFESÖR ADAYLARINDAN İSTENİLEN BELGELER:

I Başvuru Bilgi Formu (Başvuru Bilgi Formuna sistemde belirtilen link üzerinden erişilmektedir )

2. Özgeçmiş

3. Onaylı Diploma Fotokopileri

4. Onaylı Dil Belgesi (Daha önce Üniversitemiz öğretim üyesi kadrosu için dil koşulunu sağlamış olan adayların sisteme yüklemeleri zorunlu olan dil belgesi dilekçesine sistemde belirtilen link üzerinden erişilebilmektedir.)

5. Bilimsel Çalışmalar - Atıflar - Yayınlar - Projeler - Diğer

6. Dilekçe (Başvuru için verilecek dilekçe örneğine sistemde belirtilen link üzerinden erişilebilmekledir.)

Yukarıda belirlilen belgelerin sisteme eksiksiz olarak PDF formatında yüklenmesi gerekmektedir

GENEL AÇIKLAMALAR;

I Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete de yayın tarihi itibariyle 16 gün olup. 16. günün sonu olan 14 01 2026 tarihi saat 23:59'a kadar başvuru yapılabilecektir.

2. Profesör ve Doçent adayları başvurularını online olarak yapacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3. İlan edilen kadroya başvuracak adayların https.//apas.mctu cdu.tr adresine e-devlet şifreleri ile giriş yapmaları gerekmektedir.

4. Sistem üzerinden tamamlanmayan başvurular ve belirtilen şanları taşımayan veya eksik bilgi belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

5. Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel veya dijital olarak istenebilecektir

6. Adaylar, ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilecektir

7. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanda iptal ve veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Orta Dogu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden;

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yön etmeli k' in 15. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır.

İlanın Başlama Tarihi;

30,12.2025

Son Başvuru Tarihi:

14 01 2026

Ön Değerlendirme Sonuçlannın Açıklanma Tarihi:

19.01.2026

Sınava Giriş Tarihi:

22.01.2026

Sonuçların Açıklanma Tarihi;

28.01.2026

GENEL ŞARTLAR:

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şanları taşımak.

- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

MERKEZİ SINAV (ALES) MUAFİYETİ:

- Yükseköğretim kurumlannda öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.

- ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

İSTENEN BELGELER:

1-Adayların başvurdukları bölüm/anabilim dalı, ilan numarası, ilan tarihi ile yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe.

2-Özgeçmiş.

3-Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4-Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.

5-ALES sonuç belgesi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir).

6-Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)

7- Diploma örnekleri ve yurt dışından alman diplomalar için denklik belgesi (e-Devleften alınmış karekodlu veya aslı gibidir onaylı)

8- Resini lisans transkripti (e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya asıl)

9-Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi (Güncel. e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya asıl)

10-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya tecil belgesi. (Güncel, e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya asıl)

11- Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.

- Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilir.

- Adaylar c-Devlet'tcn alınmış karekodlu öğrenci ve mezuniyet belgeleri ve transkript ile başvuru yapabilecektir. Atanmaya hak kazanılması halinde söz konusu belgelerin adıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenebilecektir,

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacak ve atamaları yapılmış olsa dahi herhangi bir hak talebine imkan bulunmaksızın iptal edilecektir.

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük vc 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın eşdeğerlik tablosu kullanılır,

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları ilanda belirtilen web adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

- İlana başvurular ilanda belirtilen başvuru yerlerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde görev yapmak üzere öğretim görevlileri alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

MERKEZİ SINAV (ALES) MUAFİYETİ:

- Yükseköğretim kurumlannda öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ile doktora eğitimini tamamlamış olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir,

- ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

İSTENEN BELGELER:

1-Adayların başvurdukları birim, ilan numarası ve tarihi ile yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe.

2-Özgeçmiş,

3-Nüfiıs cüzdanı fotokopisi.

4-Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (I) adet fotoğraf.

5-ALES sonuç belgesi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir).

6-Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerlili kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge.)

7- Diploma örnekleri ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi (e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya aslı gibidir onaylı)

8- Resmi lisans transkripti (c-Dcvlcf ten alınmış karekodlu veya asıl)

9- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya tecil belgesi (Güncel, e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya asıl)

10- İlanda belirtilen süre kadar tecrübeyi gösteren belge.

11- Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.

- Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilir.

- Adaylar e-Devlet'ten alınmış karekodlu öğrenci ve mezuniyet belgeleri ve transkript ile başvuru yapabilecektir. Atanmaya hak kazanılması halinde söz konusu belgelerin asıllannın veya onaylı suretlerinin ibrazı istenebilecektir.

* İstenilen belgelerde gerçeğe aykın beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacak ve atamaları yapılmış olsa dahi herhangi bir hak talebine imkan bulunmaksızın iptal edilecektir.

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın eşdeğerlik tablosu kullanılır.

- Ön değerlendirme vc nihai değerlendirme sonuçları ilanda belirtilen web adreslerinde duyrulacak olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır,

- İlana başvurular ilanda belirtilen başvuru yerlerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.