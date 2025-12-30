Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Genel Bilgiler

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanını ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca Öğretini Üyesi alınacaktır, İlana ilişkin ayrıntı İt bilgilere ve formlara erdogan.edu.tr ve personel.erdogan.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir. Başvurular ilanın Resmi Gazetenle yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde çevrim içi olarak basvuru.erdogan.edu.tr adresinden e-devlet üzerinden yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

Genel Şartlar

- Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki genel şartlan ve ilanda belirtilen diğer koşulları sağlamaları gerekmektedir.

- Yurtdışıııdaıı alınan mezuniyet belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yüksellilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen şartların sağlanmış olması gerekmektedir,

Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvurularda İstenen Belgeler

Başvuru Formu (Personel Daire Başkanlığı web sayfasındaki (https://pers0nel.erd0gan.edu.tr) form bilgisayar ortamında doldurulup imzalandıktan sonra pdf olarak sisteme yüklenecektir), Özgeçmiş, Mezuniyet Belgeleri, Doçentlik Belgesi (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için), Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Örneği, Yabancı Dil Belgesi, Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Askerliğini yapmış olanlar ayrıca Terhis Belgesi de ekleyecektir), Adli Sicil Kaydı, Vesikalık Fotoğraf, Hizmet Belgesi (Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları onaylı "Hizmet Belgesini" başvurularına eklemeleri gerekmektedir). (Halen kurumumuzda görev yapan personel hariç)), Bilimsel Çalışma ve Yayınlar, Yönerge Ekinde yer alan EK-I Puanlama Tablosu (başvuru otomasyon sisteminde yer alan form doldurulup her sayfası paraflanarak son sayfası imzalandıktan sonra pdf olarak sisteme yüklenecektir). Diğer Belgeler (İlan başvuru şartında belirtilen deneyim ya da özel şartlar istenmekte ise adayın bu şartları taşıdığını ispatlayan belgeler)

Not:

I-Çevrim içi olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenecektir. 2-Yukarıda istenen belgelerin barkodlu, noter onaylı veya resmi kurumlarca onaylanmış mühürlü örneğinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 3-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Açıklamalar

- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 11. maddesi kapsamında aşağıda belirtilen kadrolara atama yapılabilir.

- Kadronun bulunduğu bölümde yabancı dille öğretini yapıldığında bu kadroya atanmak üzere başvuruda bulunan adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tanı puan üzerinden asgari 85 (seksen beş) puan almış olması gerekmektedir.

-İstenilen belgelerde gerçeğe ayknı beyanda bulunduğu veya koşullarının uygun olmadığı tespit edilen adayların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve adaylar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

-İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir,

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Genel Bilgiler

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usu! ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim elemanı alımı yapılacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde çevrim içi olarak basvuru.erdogan.edu.tr adresinden yapılacaktır. Şalisen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Başvuruda İstenen Belgeler

I-Başvuru Formu (http://perg0nel.erdogan.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)

2-Lisans Not Dutum Belgesi,

3-Ilan Özel Şartında İstenen Lisans, Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri veya Öğrenci Belgesi,

4-Turkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Örneği,

5-ALES Sonuç Belgesi,

6-Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Yükseköğretim Kumlu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavını veya eşdeğerliği kabul edilen herhangi bir yabancı dil sınavından alman puan),

7- Adli Sicil Kaydı

8-Ilan Özel Şartına Göre Tecrübe Belgesi

Not: Yukarıda istenen belgelerin barkodlu, noter onaylı veya resmi kurumlarca onaylanmış mühürlü örneğinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Yabancı ülkelerden alman diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Genel Şartlar

1-657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-Merkezi suıav (ALES) muafiyetinden yaraılanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puaıu 70 (yetmiş) olarak kabul edilir.

3-Ötı değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eş değerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100 lük not sistemine eş değerliğine yükseköğretim kuramlarının senatoları karar verir.