Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkuıda Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemam alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi: 30.12.2025

Son Başvuru Tarihi: 13.01-2026

Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi: 16.01.2026

Giriş Sınavı Tarihi: 20.01.2026

Sonuç Açıklama Tarihi: 22.01.2026

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: https://www.samsun.edu.tr

GENEL ŞARTLAR

. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 'inci maddesinde belirlilen şartlan taşımak,

. ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu taralından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'liik ve 51Hk not sistemlerinin 100lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin lOülük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kuramlarının senatoları karar verir.

. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlanma uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip obua şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanun'un 50'inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır.

. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

İSTENEN BELGELER VE ÖNEMLİ NOTLAR

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler:

. Başvuru Formu (http://www.samsun.cdu.tr internet adresinden yapılacak duyumdan temin edilecektir.)

. KVKK kapsamında "Aday Aydınlatma Metni Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi Formu" (http://www.samsun.cdii.tr internet adresinden yapılacak duyurudan temin edilecektir.)

* Özgeçmiş,

. Kimlik fotokopisi,

. Adli Sicil Kaydı,

. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirlilen kadro özel şartlatma bağlı olarak gerekli ise yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi (Başvuruda bulunacak olan adaylar c-Dcvlct üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapabileceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunları da diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgeleri mutlaka ibraz edeceklerdir.)

. Lisans Transkript Belgesi,

. 2 (iki) adet fotoğraf,

. ALES Sonuç Belgesi (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti),

. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureli),

. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı sureli,

. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp adılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları "HİTAP Hizmet Belgesini" müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar İçin:

. Lisansüstü öğrenci belgesi (c-Dcvlct üzerinden alınan karekodlu belge veya eğitim gördüğü kuramca onaylanmış öğrenci belgesinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.)

Önemli Notlar

. Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen kadronun ait olduğu birime şahsen ya da posta ile başvuru yapacaklardır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular ile internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden, postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvurduğu tespit edilen adayların başvurularının tümü iptal edilecektir.