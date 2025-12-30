Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim, unvan ve koşullan belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunim ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurlun Kanunu'nun 48. maddesi, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 'in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır

Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 13 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıntılı ilan metni, takvim ve açıklamalar Üniversitemiz web sayfası (www.selctik.edu.tr) Genel Duygunlarda mevcuttur. DUYURULUR.