Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda bilgilen bulunan birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ''Öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma görevlisi alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

2- ALES'len en az 70, Yükseköğretim Kumlu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- On değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lık not sistemlerinin lOO'lük not sistemine eşdeğerliliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu esas alınır.

4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aramr.

5- Araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatla yeterlilik eğilimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların lisansüstü azami eğilim süresini aşmamış olması gerekmektedir.

6- Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Karun'un 50. maddesinin (d) fikrası uyarınca atama yapılacaktır.

7- Meslek yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.

8- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda ALES şartı aranmaz.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1 - Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın ilgili birimlerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. İlgili birimlere yapılmayan, süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

2- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

3- Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti islenilen belgelerin aslı olmayan veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- Yundışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.

5- İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylann ilave istenen koşullara göre (sertifika, kurs belgesi ...vb.) kanıtlayan belgeleri başvurulanna eklemeleri zorunludur.

6- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her aşamasında iptal etme hakkım saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler

I-Başvuru Formu, (http://www.sbu.cdu.tr/ adresinden temin edilebilir.)

2-Akadcmik özgeçmiş.

3-Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

4-Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet fotoğraf.

5-ALES vc Yabancı Dil Sonuç Belgesi.

6-Doklora / Lisans / Yüksek Lisans mezuniyet belgeleri (E-devlel'ten alınabilir) veya Denklik Belgesi (Noter onaylı)

7-Lisans / Yüksekokul Transkript Belgesi. (Aslını ibraz etmek şartıyla fotokopisi)

8-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten Askerlik Belgesi.

9-Alanında iş tecrübesini gösrerir belge. (SGK belgesi ile birlikte ıslak imzah veya elektronik imzalı olmalıdır.)

10-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile aynlmış olanlar ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır.)

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin https://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0 216 777 8 777 numaralı telefondan ulaşılabilir.

14364/1-1