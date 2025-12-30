Karayolları Genel Müdürlüğü 6 Eski Hükümlü İşçi Alacak

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE

SÜRESİ BELİRLİ OLMAYAN SÜREKLİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 5 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALINACAKTIR.

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 29/12/2025 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır.

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

Başvuru yapmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken hususlar, aşağıda yer alan Eski Hükümlü İşçi olarak alınacaklarda aranacak şartlar ve açıklamalar bölümünde belirtilmiştir.

Eski Hükümlü İşçi Olarak Alınacaklarda Aranacak Şartlar ve Açıklamalar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) belgelendirmek,

3) Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve 35 yaşından gün almamış olmak,

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak (TCK 53/a Maddesi),

5) Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

7) Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.

8) Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir.

9) Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ihtiyaç duyulan ünvana uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir. Sürücü Operatörü ünvanlı işçi pozisyonunda çalıştırılacaktır.

10) İŞKUR tarafından gönderilen başvuru sahipleri arasından; açık iş sayısının 4 katı kadar asıl, yedek ve öncelik hakkına sahip adaylar, doğrudan 20 /01/2026 tarihinde Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü/ANKARA adresinde saat 10:00'da noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecektir.

11) Yapılan kura çekimi sonucunda asıl ve yedek olarak belirlenen adayların bilgileri, Genel Müdürlüğümüz internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

12) Kura çekimi sonucu nihai listede yer alan adayların hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihi ve diğer bilgilendirme işlemleri Genel Müdürlüğümüz internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

13) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurularının geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işlemlerinin iptaline ilişkin yasal işlem yapma ve bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunma hakkımız saklıdır.

14) Ataması yapılan işçi 5 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.

15) İşe alınan işçiler 2135,85 TL çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır. İşe alınacak işçilerin, deneme süresi 60 gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

16) Kura çekimi sonucunda ismi listede yer alan adayların, yukarıdaki şartları taşımadıkları sonradan ortaya çıkması durumunda atamaları geçersiz sayılacaktır.

17) Sonuçların açıklanmasından itibaren, adaylar tarafından 5 (beş) iş günü içerisinde Bölge Müdürlüğümüze itiraz edilebilir. İtirazlar, Bölge Müdürlüğümüze ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı soyadı, imzası ve adresi olmayan dilekçe ve faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

18) Göreve başlamaya hak kazanan adaylar, talep edilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile teslim edilen belgeler dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Belgeleri teslim alınan adayların, göreve başlamaları sağlanacaktır. Doğum, hastalık vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde, kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde 15 gün içinde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin, feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine mezkur yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

19) Ankara ili ve ilçelerinde ikamet edenler işgücü istemine başvurabilir.

20) İşveren; işe alınan işçilerden, yaptıracağı iş için zorunlu olan belgeleri almak için Mesleki Eğitim Kursu görmesini isteyebilir.

Savaş BAYINDIR

Bölge Müdürü

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE

SÜRESİ BELİRLİ OLMAYAN SÜREKLİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 1 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALINACAKTIR.

