Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı 32 Personel Alacak

TÜRKİYE

PETROLLERİ

ANONİM ORTAKLIĞI

TPAO MERKEZ VE TEŞKİLATLARINA 22 YENİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, hidrokarbon kaynaklarımızın milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

Yürütülen yoğun faaliyetlerle birlikte artan üretim miktarlarına bağlı olarak yeni personel istihdamına ihtiyaç duyan TPAO Merkez ve Taşra Teşkilatlarına 22 Lisans mezunu yeni çalışan alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1. Yeni personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS ilgili Puan Türü ve belirlenen diğer şartlar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

2. 22 Lisans mezunu için başvurular Ulusal düzeyde, Türkiye İş Kurumunun ilgili İl/Şube

Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesiwww.iskur.gov.trüzerinden 29.12.2025 - 02.01.2026 tarihleri arasında yapılabilecektir.

3. Yeni personel alımına ilişkin gerekli şartlarwww.iskur.gov.trüzerinden yayımlanan ilanda yer almaktadır.

İlanen duyurulur.

TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

1 YENİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Yürütülen yoğun faaliyetlerle birlikte artan üretim miktarlarına bağlı olarak yeni personel istihdamına ihtiyaç duyan TPAO Batman Bölge Müdürlüğüne 1 Ön Lisans mezunu yeni çalışan alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

2. 1 Ön Lisans mezunu için başvurular Batman İli düzeyinde, Türkiye İş Kurumunun

ilgili İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesiwww.iskur.gov.trüzerinden 29.12.2025 - 02.01.2026 tarihleri arasında yapılabilecektir.

3. Yeni personel alımına ilişkin gerekli şartlarwww.iskur.gov.trüzerinden yayımlanan ilanda yer almaktadır.

İlanen duyurulur.

TPAO ŞIRNAK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

5 YENİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Yürütülen yoğun faaliyetlerle birlikte artan üretim miktarlarına bağlı olarak yeni personel istihdamına ihtiyaç duyan TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğüne 5 Ön Lisans mezunu yeni çalışan alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

2. 5 Ön Lisans mezunu için başvurular Şırnak İli düzeyinde, Türkiye İş Kurumunun ilgili

İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesiwww.iskur.gov.trüzerinden 29.12.2025 - 02.01.2026 tarihleri arasında yapılabilecektir.

3. Yeni personel alımına ilişkin gerekli şartlarwww.iskur.gov.trüzerinden yayımlanan ilanda yer almaktadır.

İlanen duyurulur.

TPAO TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

1 YENİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Yürütülen yoğun faaliyetlerle birlikte artan üretim miktarlarına bağlı olarak yeni personel istihdamına ihtiyaç duyan TPAO Trakya Bölge Müdürlüğüne 1 Ön Lisans mezunu yeni çalışan alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

2. 1 Ön Lisans mezunu için başvurular Kırklareli İli düzeyinde, Türkiye İş Kurumunun

ilgili İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesiwww.iskur.gov.trüzerinden 29.12.2025 - 02.01.2026 tarihleri arasında yapılabilecektir.

3. Yeni personel alımına ilişkin gerekli şartlarwww.iskur.gov.trüzerinden yayımlanan ilanda yer almaktadır.

İlanen duyurulur.

TPAO MERKEZ TEŞKİLATINA

3 YENİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Yürütülen yoğun faaliyetlerle birlikte artan üretim miktarlarına bağlı olarak yeni personel istihdamına ihtiyaç duyan TPAO Merkez Teşkilatına 3 Ön Lisans mezunu yeni çalışan alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

2. 3 Ön Lisans mezunu için başvurular Ankara İli düzeyinde, Türkiye İş Kurumunun ilgili

İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesiwww.iskur.gov.trüzerinden 29.12.2025 - 02.01.2026 tarihleri arasında yapılabilecektir.

3. Yeni personel alımına ilişkin gerekli şartlarwww.iskur.gov.trüzerinden yayımlanan ilanda yer almaktadır.

İlanen duyurulur.