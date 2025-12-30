TCDD Taşımacılık 77 İşçi Alacak

İŞÇİ PERSONEL ALIM İLANI

TCDD TAŞIMACILIK AŞ Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı işyerlerinde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere 77 daimi işçi alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

İşçi olarak alınacaklarda;

1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

4. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak ayrıca erkek olmak şartı aranacaktır.

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6.İhtiyaç duyulan hizmet türünde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

7. Belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,

8. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

9. Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

10. Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,

11. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını, Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek şartları aranır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ, BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1. Adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 30.12.2025-05.01.2026 tarihleri arasında yapacaktır.

2. Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir.

3. İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler ortaöğretim (lise ve dengi) düzeyinde ve ilan metninde belirtilen bölümden mezun olmak şartıyla, noter kurası ile belirlenecektir. Üst öğrenimden mezun adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İstihdam edilecek aday sayısı kadar asıl, 4 katı kadar da yedek aday belirlenecektir. Belirtilen mesleğin bölümü dışında başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Adayların belge kontrolü noter kura çekimi sonrasında kontrol edilecek, belgeleri uygun olmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılacaktır.

5. Belge teslim tarihi ve teslim yeri: Belge teslimleri kurada çıkılması halinde Bölge Müdürlüklerindeki Personel Mali İşler Servis Müdürlüklerine yapılacaktır.

* Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgeleyen rapor (Noter Kura çekimi sonrasında ayrıca adaylardan istenilecek). Tren teşkil işçilerinden " A Grubu Emniyet Kritik Görevlerde Çalışır" ibareli sağlık raporu istenecektir.

6.Noter kura çekimi 04/02/2026 günü saat 10.00'da Genel Müdürlüğümüzde gerçekleştirilecek olup değişiklik olması halinde https://www.tcddtasimacilik.gov.tr/adresinden ilan edilecektir.

7. Duyurular https://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. ,

8. Atanmaya hak kazananlar hakkında 7315 sayılı "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereği arşiv araştırması yapılacaktır.