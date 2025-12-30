Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar'a göre araştırma görevlisi alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 30.12.2025

Son Başvuru Tarihi : 13.01.2026

Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi : 27.01.2026

Giriş Sınavı Tarihi : 03.02.2026

Sonuç Açıklama Tarihi : 10.02.2026

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.kocaeli.edu.tr

Genel Şartlar( İlgili Yönetmelik Madde 6)

1- Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

2- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler" hükmü gereği Üniversitemiz 23.12.2021 tarih ve 2021/13 nolu toplantısında alınan senato kararı gereği yabancı dil puanını en az 65 puan olarak belirlemiştir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Özel Şartlar (İlgili Yönetmelik Madde 7):

1- (Değişik:RG-3/3/2022-31767) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

Muafiyet (İlgili Yönetmelik Madde 14)

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

ÖNCELİKLİ ALANLARDAKİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA ATAMALAR (İlgili Yönetmelik Madde 15)

1- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmisi kadar ilave atama izni, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla yükseköğretim kurumlarına tahsis edilebilir. Bu kapsamda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda

giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır. Sözlü giriş sınavı jürisi en az bir öğretim üyesi başka bir devlet üniversitesinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında puan alanlar, nihai değerlendirme aşamasına geçemezler. Bu Yönetmelik uyarınca yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanların atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup, adaylar başvurularını https://arsgorbasvuru.kocaeli.edu.tr/ adresinden çevrimiçi (online) yaparak aşağıda listelenen belgelerini başvurularına ekledikten sonra son başvuru günü saat 17:00'a kadar yapabileceklerdir.

Çevrimiçi (online) başvuru haricinde Üniversitemize ya da birimlere posta yoluyla gönderilen müracaat evrakları dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru formu doldurarak imzalı şekilde çevrimiçi (online) başvuru sistemine yüklenecektir. (Başvuru formu gerekli bilgiler girildikten sonra sistem tarafından oluşturulacaktır.)

2- Özgeçmiş,

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- Lisans/lisansüstü diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi veya e- Devlet üzerinden alınan karekodlu belge,

5- Lisans eğitimi ile ilgili resmi transkript belgesi fotokopisi veya e- Devlet üzerinden alınan karekodlu belge, (Diploma supplement kabul edilmeyecektir.)

6- Yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi fotokopisi veya e- Devlet üzerinden alınan karekodlu belge, (İlanda belirtilen özel şarta göre)

7-1 Adet fotoğraf,

8- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge e- Devlet üzerinden alınan karekodlu belge,

9- ALES Sonuç Belgesi Çıktısı (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıl geçerlidir.)

10- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

11- Yabancı Dil Sonuç Belgesi Çıktısı (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş muadili.)

AÇIKLAMA

- Araştırma Görevlisi kadrosuna veya Öncelikli alanlar kapsamındaki Araştırma Görevlisi kadrosuna atamalar, 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

- Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

- ALES muafiyeti olan adaylar sisteme ALES belgesi yerine muafiyet nedenini belirten dilekçesini yüklemesi gerekmektedir.

- Sisteme yapılan eksik ya da hatalı başvurular geçersiz sayılacaktır.

- Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Adaylar sonuçları www.kocaeli.edu.tr internet adresinden görebilecek olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

- Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

NOT:

- Adaylar başvuru kaydını tamamladıktan sonra başvuru numarası ile online (çevrimiçi) sistem üzerinden başvuru süresi bitimine kadar başvurularını takip edebilirler.

- Başvuru sırasında oluşabilecek teknik sorunlar için [email protected] adresine mail atabilirsiniz.

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 12.06.2018 tarihli ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi uyarınca Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan "Akademik Personel Atama Yönergesi"nin öngörülen koşullarını sağlamış olmak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Personel Daire Başkanlığına sunulacak başvuru dosyası için;

1- https://perdb.kocaeli.edu.tr/sayfalar/formlar-d55 adresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formu (3 Adet)

2-Özgeçmiş (2 Adet )

3-Vesikalık fotoğraf (2 Adet) (son altı ay içinde çekilmiş)

4-Kimlik fotokopisi (2 Adet)

5-Yabancı dil belgesi (2 Adet)

6- Mezuniyet belgeleri lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi (doçentlik belgesi doçent ve profesör adayları için) (2 Adet)

7- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi veya e-Devlet üzerinden alacakları "HİTAP Hizmet Belgesini" (2 Adet)

8- Başvurulan ünvana göre ayrıca akademik yayın dosyası hazırlanması:

a) Profesör kadrosuna başvuracak adaylar tarafından hazırlanacak akademik yayın dosyası için;

Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve Üniversitemiz https://perdb.kocaeli.edu.tr/sayfalar/akademik-personel-islemleri-ile-ilgili-yonergeler-ile-usul-ve-esaslar-9ca adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer alan puanlama şablonunu doldurup, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya (fiziki olarak) ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 adet (CD, DVD veya USB 3.0 Flash Bellek) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır.

b) Doçent kadrosuna başvuracak adaylar tarafından hazırlanacak akademik yayın dosyası için;

Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve Üniversitemiz https://perdb.kocaeli.edu.tr/sayfalar/akademik-personel-islemleri-ile-ilgili-yonergeler-ile-usul-ve-esaslar-9ca adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer alan puanlama şablonunu doldurup, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya (fiziki olarak) ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 adet (CD, DVD veya USB 3.0 Flash Bellek) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır.

c) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar tarafından hazırlanacak akademik yayın dosyası için;

Doktora diploması, özgeçmiş, yabancı dil belgesi ve Üniversitemiz https://perdb.kocaeli.edu.tr/sayfalar/akademik-personel-islemleri-ile-ilgili-yonergeler-ile-usul- ve-esaslar-9ca adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer alan puanlama şablonunu doldurup, birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya (fiziki olarak) ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 adet (CD, DVD veya USB 3.0 Flash Bellek) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır.

AÇIKLAMALAR

1- Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.

2- Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15. (on beşinci) günü mesai bitimidir. İlana başvurular Kocaeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- Başvuran adayların Kocaeli Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile İlgili Üniversitemiz "Akademik Personel Atama Yönergesi"nde belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön Değerlendirme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4- Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

5- Yurtdışından alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurul'ca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

6- Her aday tek bir kadroya başvurabilir.

7- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir ve iptal edebilir.

8- e-devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler geçerlidir.

9- 2"*" nolu ilanımız için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 16.10.2025 tarihli ve 856057 sayılı yazısına istinaden işlem yapılacaktır.

10- 35"**" Bu kadro ilanı ebelik bölümünün temel mesleki eğitimini destekleyen enfeksiyon, epidemiyoloji ve mikrobiyoloji alanlarında eğitim öğretim ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak ihdas edilmiştir.

Not:

-Başvuru tarihlerinin 15. (on beşinci) günü hafta sonu ve/veya resmi tatil gününe rast gelmesi halinde takip eden günün iş günü mesai bitimi son gün olarak değerlendirilecektir.

Başvuru Adresi:

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Kabaoğlu Mah. Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı Rektörlük Personel Daire Başkanlığı No:515 A İzmit/KOCAELİ

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda isimlen belirtilen birimlerine 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlanna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi |30.12.2025

|Son Başvuru Tarihi |13.01.2026

Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi |27.01.2026

Giriş Sınavı Tarihi 03.02.2026

|Sonuç Açıklama Tarihi |10.02.2026

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi www.kQcaeli.edu.lr

GENEL ŞARTLAR

l)-a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

2)- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlanılın senatoları karar verir.

3)- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlanılın uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Özel Şartlar (İlgili Yönetmelik Madde 7):

1)- (Değişik:RG-3/10/2019-30907) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

2)- (Değişik:RG-3/3/2022-31767) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYET (İlgili Yönetmelik Madde 14):

14 -(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Adaylar başvuru için https://perdb.kocaeli.edu.tr/sayfalar/formlar-d55 adresine girip alacakları müracaat formuna aşağıda istenilen belgeleri ekledikten sonra son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen müracaat adresine şahsen teslim edecek veya posta yolu ile göndereceklerdir.

Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilanda belirtilen başvuru adresine ulaşmış olması gerekmektedir. Adayların evrakları son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmadığı takdirde ve eksik belgeli müracaat başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Son başvuru tarihinin on beşinci günü hafta sonu veya resmi tatil gününe rast gelmesi halinde takip eden günün iş günü mesai bitimi son gün olarak değerlendirilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Müracaat formu (2 Adet)

2) Özgeçmiş (1 Adet)

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi (1 Adet)

4) Lisans/Lisansüstü diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi veya E- Devlet üzerinden alınan karekodlu belge (ilana göre lisans ve /veya tezli yüksek lisans fotokopileri) (1 Adet)

5) Resmi transkript belgesi fotokopisi veya E- Devlet üzerinden alınan karekodlu belge (Lisans eğitimi ile ilgili) (1 Adet)

6) 2 Adet Fotoğraf

7) Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge E- Devlet üzerinden alınan_karekodlu belge (I Adet)

8) ALES Sonuç Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıl geçerlidir.) (1 Adet)

9) Hizmet Belgesi veya çalışma belgesi (Halen bir kamu kuruntunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (1 Adet)

10) Yabancı Dil Sonuç Belgesi (1 Adet) (YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş muadili)

11) Tecrübe belgeleri (ilana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve/veya SGK hizmet dökümü, kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)

12) İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar

13) Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

AÇIKLAMA

1) Ales Puan Türü Hesaplamasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.05.2019 Tarihli ve 39336 sayılı yazısında belirtilen koşullar dikkate alınacaktır.

2) Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvurulan değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Mezuniyet ve öğrenci belgelerinde E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

4) Üniversitemiz internet adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, aynca bir tebligat yapılmayacaktır.

5) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

6) Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

7) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

8) İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Başvuru Yeri ve Adresi

Adaylar başvurularını Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Kabaoğlu Mah. Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı Rektörlük Personel Daire Başkanlığı No:515 A 41001 İZMtT//KOCAELİ adresine yapacaklardır.