Yüksek Seçim Kurulu 135 Personel alacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına, 30.11.2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre (kadrolu) ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve Unvanı belirtilen yerlere personel alınacaktır.

I. BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ VE YERİ

1. Başvurular 14/01/2026 tarihinde saat 10:00'da başlayıp, 25/01/2026 tarihinde saat 23:59:59'da sona erecektir.

2. Başvurular e-Devlet üzerinden "Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://kariyerkapisi.gov.tr) elektronik olarak yapılacaktır.

3. Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4. Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir.

Taşra teşkilatına; Zabıt Katibi unvanı için başvuracak adaylar, ekli listede belirtilen sadece bir yer için başvuruda bulunabilecek ve tercih ettiği yer bazında yapılacak sıralamaya katılacak olup, birden fazla yer için başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

Merkez teşkilatına; Sekreter, Şoför, Bekçi ve Hizmetli Unvanları için başvuracak adaylar, sadece tek bir Unvana başvuru yapılabilecek olup, birden fazla ünvan için başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

(Kuruntumuzun merkez teşkilatı Ankara ilinde bulunmakta olup, Kızılay Mahallesi, İhlamur Caddesi, No:4 Sıhhiye - Çankaya/ANKARA adresinde hizmet vermektedir.)

5. Adaylar tarafından başvuru esnasında sisteme yüklenmesi gereken belgeler;

5.1. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kuramların web servisleri aracılığı ile temin edilecek olup adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kuramlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen veya gelen bilgilerin lıatalı/eksık olduğunu düşünen adayların, ilgili belgeyi (onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgesi gibi) sisteme "pdf formatında" kendilerinin yüklemeleri gerekmektedir.

5.2 Zabıt Katibi unvanı için başvuracak adayların, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen bilgisayar sertifikası veya öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli olarak bilgisayar dersi aldığına dair transkrip veya resmi belge yüklemeleri gerekmektedir.

5.3. Sekreter ünvanı için başvuracak adayların, en az iki yıllık yüksekokulların sekreterlik ve büro yönetimi bölüm ya da programlarından mezun olduğu belgeyi yüklemeleri; lise ve dengi okulu mezunu olanların ise, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen sekreterlik/yönetici asistanlığı ve büro yönetimi sertifikasını yüklemeleri gerekmektedir.

5.4. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kuramlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik belgelerini başvurusu sırasında "Ek Dosya" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

6. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

7. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görünmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınamayacaktır.

11. BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak:

- Türk vatandaşı olmak,

- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanun'un 40 inci maddesindeki yaş şartını taşımak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2. Güvenlik soruşturması vc arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

3. 2024 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında:

Lisans mezunları için KPSSP3,

On Lisans mezunlan için KPSSP93,

Orta Öğretim mezunları için KPSSP94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.

4. Adayların başvurunun son günü (25/01/2026) itibarıyla aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

5, Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atanma süresince ilgili birime teslim edilecektir.

Özel Şartlar

I. Zabıt Katibi kadrosuna atanabilmek için; cn az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu vc kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli olarak bilgisayar dersi alarak bıı hususu resmi olarak belgelemiş olmak.

2. Sekreter kadrosuna atanabilmek için; en az iki yıllık yüksekokulların sekreterlik ve büro yönetimi bölüm ya da programlarından mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen sekreterlik/yönetici asistanlığı ve büro yönetimi sertifikasına sahip olmak.

3. Bekçi ve Hizmetli kadrosuna atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

4. Şoför kadrosuna atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olup, hizmetin özelliğine göre en az beş yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Ill. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

i. Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylardan. Merkezi Sınav (KPSS-2024) puanı başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısının beş (5) katı aday sözlü sınava çağrılacak olup, bu sayı taşra teşkilatı Zabıt Katibi unvanı yönünden ekli listede belirtilen her yer için ayrı ayrı oluşturulacaktır.

2. Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalı yapılacak olup, sözlü sınava hak kazanan son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır.

3. Adaylar süreci Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr) adresi üzerinden takip edebileceklerdir. Ayrıca sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile ilgili duyuru daha sonra Başkanlığımız resmi ınternet sitesinden (https://www.ysk.gov.tr) ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ hükmünde olup ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

4. Sözlü sınava hak kazanan adaylar, sınava "fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ Geçerli Pasaport'tan bir tanesi) ile girebileceklerdir.

5. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu doldurarak teslim edeceklerdir.

6. Sözlü sınavda; atanılacak kadronun gerektirdiği,

- Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

- Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

- Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan) yönlerinden olmak üzere, toplam 100 (yüz) puan üzerinden, sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır.

7. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

8. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak olup bu durumdaki adaya ikinci sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olan adayın, bu durumu delilendirerek Başkanlığımıza dilekçe göndermesi halinde (en geç sözlü sınav tarihine kadar), sınav tarihi değişikliği talebi değerlerlendirilerek yeni sınav tarihine (sözlü sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla) Sınav Kurulu tarafından karar verilecektir.

9. Sözlü sınav esnasında Sınav Kurulunca tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıl alınmayacaktır.

IV. SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

I. Adaylar sözlü sınav sonucu ile ilgili bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyecektir. Sözlü sınav sonucu ile ilgili duyurular Başkanlığımız resmi internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2. Adaylara ilişkin nihai başarı listesi, merkezi ve sözlü sınav başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle belirlenecektir. Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesine göre

yapılacaktır. Başarılı aday bulunması halinde en fazla kadro sayısı kadar aday yedek olarak ilan edilecektir.

3. Nihai başan listesinde adayların puanının eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

4. Atanmaya hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin Başkanlığımıza teslim usulü ve süresi Başkanlığımız resmi internet sitesinden duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ hükmünde olup ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Kın umu muz internet adresinde yayınlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adayların atamaları yapılamayacaktır.

5. Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde, belge ile ispatı mümkün olan mücbir sebepler dışında göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere varsa yedeklerden atama yapılacaktır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

6. Atama öncesi veya sonrası herhangi bir nedenle görevi kabul etmekten vazgeçenlerin aynı sınava dayalı olarak atamaları yapılmayacaktır.

7. Haklarında alama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

8. Sınav sonucuna ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak bizzat veya en yakın İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı aracılığıyla Yüksek Seçim Kurulu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. Süresi içerisinde yazılı ve ıslak imzalı olarak Kuruntumuza ulaştırılmayan itiraz dilekçesi ile T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza, adres ve iletişim bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

V. DİĞER HUSUSLAR

1. Adayların her aşamada verdikleri beyanlar ile sundukları belgelerin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup, bu kişiler bundan sonra açılacak alım ilanlarına başvuru yapamayacaktır. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlemler başlatılacak olup 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Başkanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, aynca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir

2. Başkanlık gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

3. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

4. İstihdam edilecek personelin yerleştirilmeleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak belirlendiğinden; adayların sınava başvuru tarihinden önceki mazeretleri (eş, sağlık v.b.) atamaya esas alınmayacak olup, adayların atama sonrasında mağduriyete uğramamaları açısından durumlarına en uygun yere başvurmaları gerekmektedir.

VI. İLETİŞİM

Yüksek Seçim Kurulu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

Telefon: 0(312)419 1039-Dahili: - 1916-1907- 1911-1919