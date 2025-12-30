YÖK, 1 Uzman Yardımcısı Alacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 1 Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı alınacaktır.

SINAV KILAVUZU

Giriş sınavı sadece sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı adres ve tarih, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı internet sitesinde, sözlü sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

2) 2024 veya 2025 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu sonucuna göre yukarıdaki tabloda yer alan puan türünde asgari 80 puana sahip olmak.

3)01.01.2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1991 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.)

4) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da engeli bulunmamak.

5) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, ŞEKLİ VE YERİ

Başvuru şartını taşıyan adayların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı internet sitesinde yer alan ve elektronik ortamda doldurulacak Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu (son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yapıştırmak suretiyle) ile birlikte aşağıda yer alan belgeleri 02.02.2026-17.02.2026 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No:10 06800 Bilkent/Çankaya/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

a) Barkodlu KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.

b) Yükseköğretim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya belgenin verildiği Kurumca ya da Başkanlıkça onaylanmış örneği, (e-devlet kapısı üzerinden alınan mezun belgeleri de başvurularda kabul edilecektir.)

c) İki adet vesikalık fotoğraf.

ç) Adayın özgeçmişi.

Başvuru tarihleri içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecek olup süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli müracaatlardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Başkanlığımız sorumlu değildir.

SÖZLÜ SINAV

Müracaat şartlarını taşıyan adaylar, KPSS puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır. Yukarıdaki tabloda yer alan, ilan edilen kadro sayısının 4 katı aday, sözlü sınava girmeye hak kazanır. Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da sözlü sınava girerler.

Sözlü sınavda adaylar,

a) Adayın kendi alanındaki bilgi düzeyi ile Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Kamu Yönetimi, Yükseköğretim Kurulunun görev alanına giren mevzuat (T.C. Anayasası'nın ilgili hükümleri, 2547, 2914 ve 2809 sayılı Kanunlar ile yükseköğretim mevzuatına ilişkin yönetmelikler) konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilir.

Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (a) maddesi için 50 puan, diğer maddelerde yazılı özelliklerin her biri için 10'ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için Sınav Komisyonu Başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

SÖZLÜ SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ

Sözlü sınav sonuçlarına göre puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Sınav puanının eşitliği halinde KPSS puanı, bu puanın eşit olması durumunda diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Sınav sonucunun ilanını takip eden 5 iş günü içinde Komisyona itiraz edilebilir.

itirazlar Komisyonca en geç 10 iş günü içinde karara bağlanır.

UZMAN YARDIMCISI KADROLARINA ATAMA

Sınavda başarılı olan aday;

a) Memur olmasına engel olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

b) E-devlet kapısı üzerinden alınan adli sicil kaydını gösterir belgeyi,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösteren belgeyi,

ç) 4 adet vesikalık fotoğrafını,

sınav sonucunun ilanını takip eden 15 gün içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına teslim eder.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınavı kazananların atama işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca yapılır. Süresi içinde belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Sınavda başarılı olandan yasal süresi içinde göreve başlamayan, ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılan ile atama şartlarını taşımadığı anlaşılanın yerine ilan edilmesi halinde yedek adayın ataması puan üstünlüğüne göre yapılır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ: Telefon : (312) 298 70 00-4724-32-40-42

Not: Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Başkanlığımızın www.yok.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

14250/1-1