Savunma Sanayii Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından: UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

A. Genel

(1) Savunma Sanayii Başkanlığında Genel idare Hizmetleri sınıfından kadrolara atanmak üzere. Giriş Sınavı (Sözlü Sınav Yöntemi) ile aşağıda yer alan öğrenim bölümleri ve öğrenim bölümü karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacaktır:

B. Sınav Başvuru Şartları

(1) Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımaları

2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren ilan metninde yer alan öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlanılın ilgili bölümlerinden mezun olmaları

3. Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları (01.01.1991 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.),

4. 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından ilan metninde yer alan öğrenim bölümlerine karşılık gelen puan türlerinden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmaları

5. Son başvuru tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce alanında en az 75 (yetmiş beş) puana veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre uluslararası geçerliliği olup buna denkliği kabul edilen başka bir puana sahip olmaları

6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgilerinin bulunmaması (muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmaları)

C. İstenen Belgeler

(1) Adaylar başvurularını 16 Şubat 2026 - 2 Mart 2026 tarihleri arasında Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranından gerçekleştirecektir. Sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgilerin, adaylar tarafından eksiksiz doldurularak aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte son başvuru tarihi olan 2 Mart 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Giriş Sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak olup posta veya diğer şekillerde yapdan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

1. Özgeçmiş

2. Son 6 aya ait vesikalık fotoğraf

3. Diploma veya mezuniyet belgesinin veya Yükseköğretim Kurulu tarafindan onaylanmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet'ten alınmış barkodlu Yükseköğretim mezun belgesi

4. Uluslararası geçerliliği olup dil yeterliliği bakımından ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS/e-YDS sınavlarına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belge

(2) Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava çağnlmayacaktır.

Ç, Giriş Sınavına Çağrı

(1) Öğrenim dallarına göre ilanda kontenjan bilgisi belirtilen bölümlerin her biri için başvuruda bulunan adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) giriş sınavına çağrılacaktır.

(2) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları, sınavın tarihi, yeri ve saatleri Başkanlığın internet sitesinde (www.ssb.gov.tr) ilan edilecektir. Bu duyuru tebligat hükmünde olup ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

(3) Sınava katılmak üzere isimleri ilan edilen adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaktır. Bunlardan giriş sınavına girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

(4) Sınava katılmayan aday başarısız sayılacaktır.

I). Giriş Sınavı

(I) Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılmaktadır Adayın başarı puanı, sözlü sınav puanıdır.

(2) Sözlü sınav, adayların;

a) Alanı ile ilgili bilgi düzeyi

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandıncılığı

d) Genel yetenek ve genel kültürü

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, kurul tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b), (e), (ç), (d) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilmektedir.

E, Değerlendirme ve Atama

(1) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması gerekmektedir.

(2) Adaylar, başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıralanmaktadır. (Adayların başarı puanının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınmaktadır.)

(3) Asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adayların, giriş sınavından 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmaları yerleştirme için hak teşkil etmemektedir.

(4) Giriş sınavı sonuçları, Başkanlıkta ve Başkanlık internet sitesinde (www.ssb.gov.tr) ilan edilerek, asıl ve varsa yedek listelerde yer alan adaylara bildirilmektedir.

(5) Asıl listeden sınavı kazandığı halde göreve başlamayanların veya göreve başladıktan sonra, ölüm, istifa veya nakil durumlarında, bunların yerine başarı listesine göre yedek listeden aday çağrılabilir. Yedek listesinde yer alan adayların haklan, yeni bir sınav ilan edilene ve her halükarda atamaya hak kazananların ilan edildiği tarihten itibaren bir yıla kadar geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

(6) Sınav sonucunda ilanda kontenjan bilgisi belirtilen bölümlerde yeterli sayıda başarılı aday bulunmaması halinde, Başkanlık bu bölümler arasında ihtiyaca göre düzenleme yapabilir ya da ilan edilenden daha az sayıda kadroya atama yapabilir.

(7) Sınavda başarılı olanların Başkanlıkça kendilerine bildirilen süre içerisinde Savunma Sanayii Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

F, Bilgi Alma

(1) İhtiyaç duyulması halinde ayrıntılı bilgi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı'nın (312) 411 9136 ve (312) 411 9073 numaralı telefonlarından edinilebilir.

14008/1-1