Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Kanunun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Adana Alparslan Türkcş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri" hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

Adaylar başvurularını; başvuru formu, fotoğraf, kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora mezun belgeleri, doçentlik belgesi ve doçentlik sözlü sınavı başarı beiges i ( doçent ve profesör kadroları için ), askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu ile Ek-11 Puanlama ve Değerlendirme Tablosunu, diğer başvuru belgeleri ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyalan ile birlikte https://basvuru.atu,edu.tr adresi üzerinden elektronik ortamdayapacak olup diğer başvuru belgeleri ve açıklamaları lıttps://basvııru.atu.edu.tr adresindeki ilanımızda yer almaktadır.

Başvuru işlemlerinde tüm sorumluluk adaylara ait olup yanhş/eksik belge yükleme, ilan şartını taşımama, yanlış ilana başvurma gibi hatalı veya gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları onaylanmış olsa dahi işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Yabancı ülkelerden/f.C. dışındaki diğer ülkelerin kuramlarından alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen onaylanmış denklik belgesinin olması şarttır.

Müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurulan değerlendirmeye alınmayacaktır

Profesör ve/veya Doçent kadrosuna başvuran adaylardan Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan doçent ünvanını almış olanlar Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesi uyarınca, ÜAK tarafından oluşturulacak jürilerce yapılacak sözlü sınava tabi tutulacaktır. Bu sınavdan başarılı olmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.

DİĞER AÇIKLAMALAR:

Açıktan Atama:

Aktif olarak herhangi bir kamu kurumunda kadrolu olarak görev yapmayanlar bu seçeneğe göre atanacaklardır. Atanmaya hak kazananlardan istenecek belgeler şunlardır;

- Durum bildirir sağlık kurulu raporunun aslı (Devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri "tam teşekküllü devlet hastanelerinden" alınmış yeni tarihli heyet raporu). - Ortaöğrenimde hazırlık sınıfı okundu ise bunu gösteren diploma veya ilgili kurumdan alınabilecek onaylı belge.

- Hizmet Belgesi (Daha önce herhangi bir kamu kurumunda kadrolu olarak görev yapmakta iken herhangi bir sebeple ayrıktırlar için en son çalıştığı kamu kurumundan veya e-Devlet üzerinden "HİTAP" ibareli alınacaktır).

Naklen Atama:

Üniversitemizde veya başka bir kamu kurumunda kadrolu olarak çalışanlar ve nakil yolu ile atanmak isteyenler bu seçeneğe göre atanacaklardır. Atanmaya hak kazananlardan istenecek belgeler şunlardır;

- Hizmet Belgesi (Aktif olarak görev yapılan kamu kurumundan veya e-Devlet üzerinden "HİTAP" ibareli alınacak onaylı belge.)

Ayrıntılı bilgi vc belgelere www.atu.edu.tr ve https://basvuru.atu.edu.tr adresleri üzerinden ulaşılacaktır.

Başvurular, ilanın Resmi Gazctc'dc yayımı tarihinden (ilk yayımlandığı tarih dahil) itibaren 15 gün içinde 13.01.2026 tarihi saat 23.59'a kadar) https://basvuru.atu.edu.tr adresinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen ya da posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir. Belirtilen koşullan taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Üniversitemiz gerekli gördüğü zorunlu durumlarda ilanı her aşamada kısmen veya tamamen iptal edebilir veya değişiklik yapabilir. Üniversite resmi internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Rektörlük:0 322 455 00 00

GENET. ŞARTLAR

(D

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48, maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

b) AT.ES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafindan kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılmalıdır.

- Öğretini görevlisi kadrolarına başvurularda adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılabilir.

- Özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan türü kullanılabilir.

(2) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4 Tük ve 5 dik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kuramlarının senatoları karar verir.

- Transkriptlcrdc sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. - Transkriptlcrdc sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

- Transkriptlcrdc sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

- Transkripttc hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın belgelendirmesi kaydıyla mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

- Transkripttc hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın belgelendirmesi kaydıyla mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

(3) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlannın uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

(1) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

(2) Devlet yükseköğretim kumrularının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

(3) Araştırma görevlisi kadro ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun Ek 38.maddesi gereği 50/d maddesine göre yapılacaktır.

(4) 06.02.2013 tarihi vc 28551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016- 2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile; Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar. Lisansüstü eğilim öğrencilik azami süresi dolan vc ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

(5) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

AÇIKLAMALAR

(1) Adaylar başvurularını https://basviiru.atu.edu.tr adresinden elektronik ortamda yapacak olup şahsen ya da posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

(2) Başvuru işlemlerinde tüm sorumluluk adaylara ait olup yanlış/eksik belge yükleme, ilan şartını taşımama, yanlış ilana başvurma gibi hatalı veya gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvurulan onaylanmış olsa dahi işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

(3) Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurulan değerlendirmeye alınmayacaktır.

(4) istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

(5) Üniversitemiz gerekli gördüğü zorunlu durumlarda ilanı her aşamada kısmen veya tamamen iptal edebilir veya sınav takviminde değişiklik yapabilir. Üniversite resmi internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

(1) Başvuru Formu

(2) Özgeçmiş, Yabancı Dil Belgesi - ALES (sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir) Belgesi (Karekodlu Belge)

(3) T.C. Nüfus Cüzdanı ZT.C. Kimlik Kartı fotokopisi

(4) Bir adet vesikalık fotoğraf-son altı ay içinde çekilmiş

(5) Lisans diploma fotokopisi veya e-Devlet'ten alınan karekodlu mezun belgesi

(6) Kadro ilanının özel şartlar bölümüne bağlı tezli yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlilik öğrenci belgesi veya mezun belgesi (c-Dcvlcttcn başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belge)

(7) Lisans Transkripti (e-Devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belge)

(8) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren belge

(9) HİTAP Hizmet Belgesi, kurum onaylı veya e-Devletten alınan karekodlu belge kabul edilecektir.( Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)

(10) Sertifika, Tecrübe, SGK Hizmet Dökümü (c-Dcvlcttcn alınan karekodlu) ve diğer belgeler (onaylı) (ilan edilen kadroya bağlı) ek olarak yüklenmesi gerekmektedir.

(11) Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge (e-Devletten alman karekodlu belge)

14291/2/1-1