Göç İdaresi Başkanlığı 100 Denetçi Yardımcısı Alacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından:

DENETÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8'inci dereceden toplam 5 (beş) adet Denetçi Yardımcısı kadrosuna 31/12/2022 tarihli ve 32060 sayılı (5. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca giriş sınavı ile Denetçi Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'ne (ANKÜSEM) yaptırılacaktır. Sözlü sınav ise Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

3- 2024 veya 2025 Kamu Personeli Seçme Sınavlarından; KPSSP23, KPSSP33, KPSSP38, KPSSP48 puan türlerinden herhangi birinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak Denetçi Yardımcısı sayısının 20 (yirmi) katı aday arasına girmek. (Son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da giriş (yazılı) sınavına çağrılırlar),

4- 01 Ocak 2026 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1991 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir)

5- Denetçilik görevini sürekli olarak yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak.

II- SINAV BAŞVURUSU

1- Giriş Sınavı başvuruları 05.01.2026 tarihinde saat 10:00'da başlayacak olup 12.01.2026 tarihinde saat 23:59'da bitecektir.

2- Başvurular e-Devlet (Göç İdaresi Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım) veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresinden çevrimiçi yapılacak olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Şahsen ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- Başvuru sırasında e-Devlet üzerinden mezuniyet bilgisi, KPSS puanı ve ikamet bilgileri alınacak olup e-Devlet üzerinden erişilemeyen bilgiler beyan edilerek yüklenecektir.

4- Adayların giriş sınavının yazılı kısmına girmeye hak kazanıp kazanmadıkları her adayın kendi sonucunu görebileceği şekilde Başkanlığın (www.goc.gov.tr) internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara başka herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

5- Sınava girmeye hak kazanan adaylar 20-30 Ocak 2026 tarihleri arasında sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 200 (iki yüz) TL sınav ücretini ANKÜSEM'in semsinav.ankara.edu.tr internet adresi üzerinden kayıtlarını oluşturarak kredi kartı vasıtasıyla yatırması gerekmektedir. (Başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir.)

6- Sınava girmeye hak kazanan ancak sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir. Sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

7- Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Eksik, yanlış ve/veya hatalı bilgiler yüzünden doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

III- YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

1- Giriş Sınavının yazılı bölümü 28.02.2026 tarihinde (Cumartesi günü) Ankara'da yapılacaktır. Sınav saat 10:00'da başlayacaktır. Sınavın süresi 120 dakikadır.

2- Sınava başvuran adaylar için ANKÜSEM tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini 22-28 Şubat 2026 tarihleri arasında ANKÜSEM'in semsinav.ankara.edu.tr internet adresinden edinecektir.

3- Adayların, sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, sınava giriş belgesi ile aşağıda belirtilen geçerli kimlik belgelerinden herhangi birini bulundurmaları gerekmektedir.

> T.C. Kimlik Numarası yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı

> Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik)

> Süresi geçerli pasaport

> T.C. Kimlik Numarası yazılı güncel fotoğraflı sürücü belgesi

> Geçici kimlik belgesi (yeni kimlik çıkartmak için)

IV- YAZILI SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

1- 2024 veya 2025 Kamu Personeli Seçme Sınavlarından; KPSSP23, KPSSP33, KPSSP38, KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak Denetçi Yardımcısı sayısının 20 katı aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da) yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır.

2- Giriş sınavının yazılı bölümü test usulünde gerçekleştirilecektir. Sınav konuları iki gruptan oluşmaktadır.

V- YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Yazılı sınavın değerlendirilmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için her sınav grubundan 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70 (yetmiş) puan olması gereklidir.

2- Yazılı sınav sonrası sözlü sınava; yazılı sınavdan 70 (yetmiş) puandan az olmamak şartıyla, en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday çağrılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile puanı eşit olan diğer adaylar da sözlü sınava alınır.

VI- YAZILI SINAVIN DUYURULMASI VE İTİRAZ

1- Yazılı sınav sonuçları Başkanlığın (www.goc.gov.tr) internet adresinden ve ANKÜSEM'in semsinav.ankara.edu.tr internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara başka herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

2- Yazılı sınav sorularına ve sınavın uygulanmasına ilişkin itirazlar sınavın yapılmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde Ankara Üniversitesi "semsinav.ankara.edu.tr" adresinden yapılacaktır.

3- Üniversite bu itirazları kendisine tebliğinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak adaylara bildirecektir.

4- İtiraz edilecek her soru için 200 TL (İki Yüz Türk Lirası) ödenecektir. (Örneğin bir aday iki soruya itiraz edecekse 400 TL (Dört Yüz Türk Lirası) ödeyecektir.)

5- Ödeme semsinav.ankara.edu.tr adresinden sistem aracılığıyla kredi kartı kullanarak yapılacaktır.

6- "semsinav.ankara.edu.tr" adresinden yapılmayan, dilekçe ya da mail yoluyla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII- GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV TARİHİ VE YERİ

Adaylar Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak olup sözlü sınav tarihi, yeri ve saati Başkanlığımız (www.goc.gov.tr) internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

VIII- GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Sözlü sınavda adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir.

2- Adayların giriş (sözlü) sınavında başarılı sayılabilmesi için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almaları gerekmektedir.

IX- GİRİŞ SINAVI SONUCU

1- Adayın giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır. Denetçi yardımcılığı giriş sınavında başarılı sayılmak için giriş sınav notunun 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Giriş sınavı notunun eşitliği durumunda, yazılı sınav notu yüksek olan aday öncelik kazanır.

2- Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, Komisyonca belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

3- Giriş sınavı sonuçları her adayın kendi sonucunu görebileceği şekilde Başkanlığın (www.goc.gov.tr) internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara başka herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

X- SINAV SONUCUNA İTİRAZ

1- Adaylar, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde Göç İdaresi Başkanlığı'na yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, itiraz dilekçelerinin alındığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde incelenir. İtiraz sonuçları adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

2- İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. Kimlik numarası, imzası ve adresinin bulunmadığı dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

3- İtiraz başvurularına ilişkin olarak postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

XI- DİĞER HUSUSLAR

1- Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

2- Giriş sınavına ilişkin gerekli görülecek diğer bilgilendirmeler, Başkanlığın (www.goc.gov.tr) internet adresinden yapılacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres : Göç İdaresi Başkanlığı Çamlıca Mahallesi 122. Cadde No: 4 06200 Yenimahalle/ANKARA

Tel : 0312 422 05 00 - 08 27

Faks : 0312 422 09 00

E-posta : [email protected]

14224/1-1