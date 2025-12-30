Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 10 Uzman Yardımcısı Alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI İLANI

Bakanlığımız Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav ile genel idare hizmetleri sınıfına dahil 8'inci kadro dereceli 10 çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacaktır.

2- GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

1- 657 sayılı Kanun'un 48'inci maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak.

2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

3- ÖSYM tarafından 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, yukarıdaki tabloda Puan Türleri başlığı altında belirlenen puan türlerinden 1. grup için en az 80 (seksen), diğer gruplar için en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. (1. gruba başvuracak adayın belirtilen KPSS puan türlerinden en yüksek olanı esas alınacaktır.)

4- Adayın başvurduğu gruba ait yabancı dil için YDS/e-YDS'den tabloda belirtilen asgari düzeyde puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen sınavlardan aynı düzeyde asgari puan almış olmak.

5- 2026 yılının ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1991 ve sonrası doğumlular başvurabilecektir.)

6- Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

3- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça ya da ilgili kurumca onaylı örneği veya e-Devlet çıktısı, yurt içindeki veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için tabloda belirtilen lisans programının diploma denklik belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği.

2- 4. gruba başvuracak adaylar için eğitim dilinin Arapça olduğuna ilişkin yüksek öğrenim kurumlarından alınacak belge.

3- YDS/e-YDS'den veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi.

4- Fotoğraflı özgeçmiş.

4- BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

1- Adaylar başvurularını 30.12.2025 (09:00) - 01.02.2026 (23:59) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Kariyer Kapısı (https:// kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Başvuru için gerekli koşullar, istenilen belgeler ve sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlık internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı platformunda (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim)ilk başvuru tarihi itibarıyla yer alacaktır.

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

2024 veya 2025 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, her bir grup için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kontenjan sayısının 4 (dört) katı aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) sözlü sınava çağırılacaktır.

6- SINAV TARİHİ VE YERİ

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sözlü sınavın yeri ve tarihleri Bakanlık internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı platformunda (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

7- SINAVIN ŞEKLİ

1- Sınav, sözlü olarak yapılacaktır.

2- Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde belirlenen tarihlerde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.

3- Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.

4- Sözlü sınavda adaylar;

a) Aşağıda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

e) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)

konularından 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

8- SINAV KONULARI

Sözlü sınava girecek adaylar aşağıdaki konulardan sorumlu olacaklardır:

Anayasa, Temel Hukuk Bilgisi, Türk Siyasi Hayatı, Siyasi Tarih, Uluslararası Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Güncel Meseleler, Uluslararası Örgütler, Uluslararası Anlaşmalar, Türk Dış Politikası, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku. (İş Hukuku ve Teorisi, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Teorisi, Sosyal Politika, Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Sosyal Güvenliği)

Adaylara ilgili grup için belirtilen yabancı dile ilişkin sorular yöneltilecektir. Sözlü sınavda yöneltilecek sorular; ağırlıklı olarak yabancı dili, mesleki alanda sözlü olarak kullanabilme ve iletişim kurabilme yetkinliğini ölçmeye yönelik olacaktır.

9- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

1- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması gerekir.

2- Sözlü sınavda alınacak puan, adayların nihai başarı puanı olacaktır. Adayların sözlü sınav puanlarının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

3- Sınav komisyonu tarafından nihai başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle her bir grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday tespit edilecektir.

4- Başvuru sonuçları, sınav sonuçları ve atanmaya hak kazanan adaylar Bakanlık internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr/ isealim) üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5- Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

10- SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

1- Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazananların Bakanlık internet sayfasında (http:// www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı platformunda (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren sınav komisyonunca en fazla 10 (on) iş günü içerisinde incelenerek karara bağlanacak ve itiraz sonucu adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

2- Belirtilen süreler içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak yapılmayan; itiraz dilekçesinde T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

3- Söz konusu itirazlar neticesinde bir değişiklik olması durumunda güncel duyurular Bakanlık internet sayfasında (http://www.csgb.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı platformunda (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Bu şekilde yapılacak duyurular kesin olup söz konusu duyuruya ayrıca itirazda bulunulamayacaktır.

11- UZMAN YARDIMCILIĞINA ATANMA

1- Giriş sınavını kazanan adayların Bakanlıkça belirtilecek süre içinde, Bakanlık internet sayfasında (http://www.csgb.gov.tr/duyurular) ilan edilecek belgelerle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2- Atanmaya hak kazanan adayların, belgelerin tesliminden sonra çalışma uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılır.

3- Atanmaya hak kazanan adaylardan, geçerli mazereti olmaksızın süresi içinde başvurmayan veya hakkından vazgeçen adayların atamaları yapılmaz.

4- Giriş sınavını asıl olarak kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle atanamayanların, ataması iptal edilenlerin veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple göreve başlamayanların yerine, altı aylık bir süreyi aşmamak üzere başarı listesindeki sıra dikkate alınarak yedek adaylar arasından atama yapılabilir. Bu şekilde atanamayanlar herhangi bir hak iddia edemezler.

5- Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecinde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

6- Atamaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili Kanuna dayanak Güvenlik Soruşturması Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

12- DİĞER HUSUSLAR

1- Bakanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında adaydan başvuru esnasında beyan ettiği hususlara ilişkin ilave belge talep edebilecektir.

2- Sınav ve sonuçları ile ilgili Bakanlık internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) Kariyer Kapısı platformunda (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

4- Adaylar tabloda belirtilen gruplardan yalnızca 1 (bir) tanesine başvuruda bulunabileceklerdir.

5- Adayların, başvuru esnasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin asıllarını, Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

13- İLETİŞİM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Personel Dairesi Başkanlığı

Telefon: (0312) 296 61 14

E-posta: [email protected]

Adres: Emek Mahallesi, Naci Ayvalıoğlu Caddesi, No:13 PK: 06520 Çankaya/ANKARA Kamuoyuna duyurulur.

14398/1-1