Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 15 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: MÜFETTİŞ YARDIMCISI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığında çalıştırılmak üzere 15 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır,

l.GENEL BİLGİLER

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 30/05/2013 tarihli ve 28662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sağlık Denetçileri Yönetmeliği" uyarınca 15 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Atama yapılacak toplam 15 kadro için, alınacak Müfettiş Yardımcılarının hizmet sınıfı, kadro derecesi ve kontenjanları aşağıdaki şekildedir.

Bölümler itibariyle ilan edilen Müfettiş Yardımcısı kadro kontenjanı için öngörülen sayıda başvurunun olmaması durumunda veya sınavı kazananın olmaması halinde; kadro ve ihtiyaç durumuna göre alanlar arasında sayı belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Smav Komisyonuna aittir.

2. BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

2) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ilanda yer alan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

3) 01.01.2026 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

4) Adli sicili yönünden Müfettişliğe engel hali bulunmamak,

5) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak,

6) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 14 Temmuz 2024 veya 7 Eylül 2025 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSSP3, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak gerekmektedir.

3 - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER

. Adayların e-Devlet Kapısı üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr) adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

. Başvuru işlemleri 30/12/2025 -13/01/2026 tarihleri arasında yapılabilecektir.

. Adayların KPSS puanı, mezun olduğu bölüm, adli sicil bilgileri e-Dcvlct Kapısı üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adaylarm söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kuramlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Mezuniyet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kuramlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

. Adaylarm başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığım kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılma surdan, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

4. BAŞVURU DEĞERLENDİRME

Sınava başvuran adaylardan KPSS puan sıralamasına göre yukarıdaki tabloda belirtilen sayı kadar kişi yazılı sınava çağrılacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 23 Ocak 2026 tarihine kadar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurum unun internet sitesinde (www.titck.gov.tr) ilan edilecek olup, kişilere ayrıca özel bir duyuru/tebligat yapılmayacaktır. Adaylar ayrıca sınav bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden de ulaşabilecektir.

5. SINAV KONULARI, SINAV YERİ. TARİHİ VE DEĞERLENDİRME

Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

A- Yazılı Sınav Yeri Tarihi, Konuları ve Değerlendirme

Yazılı sınav Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Hizmet binası Söğütözü Mahallesi 2176. SokakNo:5 P.K. 06520 Çankaya/Ankara adresinde 31 Ocak 2026 Cumartesi Günü 2 (iki) oturum şeklinde (sabah ve öğleden sonra) yapılacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı yeri, tarihi ve saati belirten fotoğraflı "Sınav Giriş Belgesi" verilecektir. Sınav Giriş Belgeleri sınav giriş saatine kadar adaylarca elden teslim alınacaktır. Adaylar, sınava sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi) kontrol edildikten sonra alınacaklardır, istenildiğinde belgeleri sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler.

Sınav Konuları;

I) Siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurulularından mezun olan adayların yazılı sınav konulan şunlardır:

a) Hukuk:

1) Anayasa Hukuku.

2) İdare Hukuku.

3) Ceza Hukuku (Genel esaslar ve memur suçlan).

4) Medeni Hukuk (Genel esaslar ve ayni haklar).

5) Borçlar Hukuku (Genel esaslar).

6) Ticaret Hukuku (Genel esaslar).

7) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku.

b) İktisat:

1) İktisat Teorisi (mikro iktisat, makro iktisat).

2) İktisadi Düşünceler ve Doktrinler Tarihi.

3) Para, Banka, Kredi vc Konjonktür.

4) Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller.

5) İşletme İktisadı.

6) Güncel Ekonomik Sorunlar.

c) Maliye:

1) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları.

2) Kamu Giderleri.

3 ) Bütçe.

ç) Muhasebe:

T) Genel Muhasebe.

2) Bilanço Analizi ve Teknikleri.

3) Ticari Hesap.

d) Kompozisyon (genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular).

e) Yabancı Dil:

1) İngilizce,

2) Fransızca,

3) Almanca, dillerinden birisi.

2) Tıp, diş hekimliği, eczacılık fakülteleri, sağlık bilimleri fakülteleri, fen-edebiyat fakültelerinin biyoloji ve kimya bölümü, mühendislik fakülteleri veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kumrularından mezun olan adayların yazılı sınav konulan şunlardır:

a) Hukuk:

1) Temel Hukuk Bilgisi.

b) Kendi meslek alanlarına ait ve adayın seçerek eevaplandırabileceği sorular veya fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi ortak okutulan derslerden sorular.

c) Kompozisyon (genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular).

ç) Yabancı Dil;

1) İngilizce,

2) Fransızca,

3) Almanca, dillerinden birisi.

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavında her konu grubu için tam not lOO'dür. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için yabancı dil dışında her konu grubu için alınan notun 60'dan ve konu gruplarının yabancı dil dahil aritmetik ortalamasının da 70'dcn aşağı olmaması gerekir. Sınav sonuçlanıra göre yukarıdaki tabloda belirtilen sayı kadar kişi sözlü sınava çağrılacaktır. Notların eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek olana öncelik tanınır.

Yazılı sınav sonuçları ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumunun internet sitesinde (www.titck.gov.tr) ilan edilecek olup, kişilere ayrıca özel bir duyuru/tebligat yapılmayacaktır. Adaylar ayrıca sınav bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden de ulaşabilecektir.

B- Sözlü Sınav Yeri Tarihi, Konuları ve Değerlendirme

Sözlü sınav Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Hizmet binası Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 P.K. 06520 Çankaya/Ankara adresinde 2-6 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların kendileri için tanımlanmış gün ve saatte sınav yerinde olmaları gerekmektedir. Adaylar ilan edilen listedeki sıraya göre sınava alınacaklardır. Aynı gün içerisinde sırasını kaçıran adaylar o günkü sınav listesinde tanımlanan adayların sınavlarının sona ermesine müteakip sınava alınabileceklerdir.

Sınav Konuları;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı.

Adaylar, Komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Komisyon Başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

6. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN İLANI VE İTİRAZ

. Müfettiş yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 70'dcn az olmaması gerekir. Giriş sınavı notu, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının ortalaması alınarak bulunur.

. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla ise giriş sınavı notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav notu ve KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanır.

. Yapılan sınav sonucunda, giriş sınavında başarılı olmak kaydıyla, atama yapılacak kadro sayısının yansı kadar, yedek aday listesi belirlenir. Asıl adaylardan atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da göreve başlamayan adayların ya da göreve başlayıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay içerisinde yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılır.

. Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilan gününden başlamak üzere 5 iş günü içinde Komisyona yapılır.

. Sınav sonucu belirlenen başarı listesi www.titck.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylar ayrıca sınav bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden de ulaşabilecektir.

7. DİĞER HUSUSLAR

. Atamaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, sınav sonuçlarının yayımlanmasına müteakip Kurumumuz resmi web sayfasmda ilan edilecek olup, atamaya hak kazanan adaylar en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde istenilen evraklar ile Kuruma başvurmak zorundadır.

. İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.

* Atamaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde göreve başlayışları yapılacaktır.

. Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır vc atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

. İlana ilişkin bütün duyurular Kurumumuz resmi web sayfasından yapılacak olup ilgililere başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır. Aynca adaylar başvurularına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM:

(0312)218 35 01-10312) 218 38 67-(03l2)218 34 39

14256/1-1