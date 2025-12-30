Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23., 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Tıin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

PROFESÖR Kadrolarına Başvuracak Adaylar için İstenen Belgeler:

1-Personel Daire Başkanlığına Sunulacak Başvuru Dosyası:

. Başvuru dilekçesi (https://hacibayram.cdu.tr/pcrsonel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe) (2 Adet),

. Fotoğraf (2 Adet),

. T.C. Kimlik Kartı fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınan Nüfus Kayıt Örneği (2 Adet),

. e-Devlet üzerinden alınan güncel Adli Sicil Belgesi (2 Adet),

. e-Devlet sisteminde bulunan IIİTAP Hizmet Dökümü uygulamasından alınacak Hizmet Belgesi (2 Adet),

. Doçent Unvanını aldıktan sonra alanında en az beş yıl çalışmış ve bu süre içerisinde yükseköğretim kuramlarında en az iki yıl/dört yarıyıl kadrolu (tam zamanlı) olarak ders vermiş olduklarını gösterir belge,

. T.isans, Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlik ve Doçentlik Belgeleri. Yurtdışından alınan diplomaların YÖK tarafından verilen onaylı denklik belgeleri (e-Devlet üzerinden alman belgeler geçerlidir.) (2 Adet),

. Yabancı Dil Belgesi (2 Adet),

. Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik çalışmalarının ilk sayfalarından Türkçe/Ingilizce özetleri içine alan kısımlar ,

. Özgeçmiş ve yayın listesi (Başlıca araştırma eseri belirtilecek.) (2 Adet).

2-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

. Özgeçmiş ve Yayın Üstesinde "Doçentlik Temel Alanı Zorunlu Puanlar" kısmında "Bilimsel ve Akademik Faaliyetler" ve "Diğer Akademik ve Bilimsel Faaliyetler" (Adayın Doçentlik Temel Alanına özgü olarak varsa "Sanatsal Faaliyetler") başlıkları altında beyan edilen çalışmalar ve bu çalışmalara ait ispatlayım belgeler, (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form) (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)

3-Yayın Dosyası:

. Özgeçmiş ve Yayın Listesinde "Doçentlik Temel Alanı Zorunlu Puanlar" kısmında "Bilimsel ve Akademik Faaliyetler" "Diğer Akademik ve Bilimsel Faaliyetler" (Adayın Doçentlik Temel Alanına özgü olarak varsa "Sanatsal Faaliyetler") başlıkları altında beyan edilen çalışmalar ve bu çalışmalara ait ispatlayım belgeleri (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form) içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet Flash bellek (ayrıca fiziki olarak dosya hazırlanmayacaktır) teslim edilecektir.

DOÇENT Kadrolarına Başvuracak Adaylar için İstenen Belgeler:

1-Personel Daire Başkanlığına Sunulacak Başvuru Dosyası:

. Başvuru dilekçesi (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe) (2 Adet),

. Fotoğraf (2 Adet)

. T.C. Kimlik Kartı fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınan Nüfus Kayıt Örneği (2 Adet),

. e-Devlet üzerinden alınan güncel Adli Sicil Belgesi (2 Adet),

. e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulamasından alınacak Hizmet Belgesi (2 Adet),

Alanıyla ilgili olarak, yükseköğretim kurumlarında en az iki yıl/dört yarıyıl kadrolu (tam zamanlı) olarak ders vermiş olduklarını gösterir belge,

. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlik ve Doçentlik Belgeleri. Yurtdışından alınan diplomalann YÖK tarafından verilen onaylı denklik belgeleri (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir.) (2 Adet),

. Yabancı Dil Belgesi, (2 Adet)

. Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik çalışmalarımn ilk sayfalarından Türkçe/İngilizce özetleri içine alan kısımlar,

. Özgeçmiş ve yayın listesi (2 Adet)

2-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

. Özgeçmiş ve Yayın Listesinde "Doçentlik Temel Alanı Zorunlu Puanlar" kısmında "Bilimsel ve Akademik Faaliyetler" ve "Diğer Akademik ve Bilimsel Faaliyetler" (Adayın Doçentlik Temel Alanına özgü olarak varsa "Sanatsal Faaliyetler") başlıkları altında beyan edilen çalışmalar ve bu çalışmalara ait ispatlayım belgeler, (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form) (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)

3-Yayın Dosyası:

. Özgeçmiş ve Yayın Listesinde "Doçentlik Temel Alanı Zorunlu Puanlar" kısmında "Bilimsel ve Akademik Faaliyetler" ve "Diğer Akademik ve Bilimsel Faaliyetler" (Adayın Doçentlik Temel Alanına özgü olarak varsa "Sanatsal Faaliyetler") başlıkları altında beyan edilen çalışmalar ve bu çalışmalara ait ispatlayıcı belgeleri (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form) içeren PDF tbrmatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet Flash bellek teslim edilecektir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Kadrolarına Başvuracak Adaylar için İstenen Belgeler:

1- Dekanlık/ Müdürlüğe Sunulacak Başvuru Dosyası:

. Başvuru dilekçesi (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

. 2 (iki) adet fotoğraf,

. T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınan Nüfus Kayıt Örneği,

. e-Devlet üzerinden alınan güncel Adli Sicil Belgesi,

. e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulamasından alınacak Hizmet Belgesi,

. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlik ve Doçentlik Belgeleri. Yurtdışından alınan diplomaların YÖK tarafından verilen onaylı denklik belgeleri. e-Dcvlct üzerinden alınan belgeler geçcrlidir,

. Yabancı dil belgesi,

. Özgeçmiş ve yayın listesi

2-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

. Özgeçmiş ve Yayın Listesinde (Adayın Doktora/Sanatta Yeterlilik Alanına özgü olarak varsa "Sanatsal Faaliyetler") "Bilimsel ve Akademik Faaliyetler" (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form) başlığı altında beyan edilen çalışmalar ve bu çalışmalara ait ispatlayıcı belgeleri içeren Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriter Dosyası.

(4 adet USB bellek ve bir fiziksel dosya olarak ilgili Dekanlık/ Müdürlüğe teslim edilecektir.)

3-Yayın Dosyası:

. Özgeçmiş ve Yayın Listesinde "Bilimsel ve Akademik Faaliyetler" (Adayın Doktora/Sanatta Yeterlilik Alanına özgü olarak varsa "Sanatsal Faaliyetler") başlığı altında beyan edilen çalışmalar ve bu çalışmalara ait ispatlayım belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet Flash bellek ilgili Dekanlık/Müdürlüğe teslim edilecektir.

Açıklamalar

1. Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır.

2. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Profesör ve doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı'na, doktor öğretim üyesi adaylan ise ilgili dekanlık veya müdürlüğe başvurularını şahsen yapacaklardır.

4. Yabancı dille eğitim veren bölümler için Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

5. Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve kadro ünvanı doçent olanlar müracaat edemez.

6. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7. İlana ve sürece ilişkin bilgiler https://hacibayram.edu.tr/personel internet adresinde yayımlanacaktır.

8. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.

9. Üniversitemizin ilan ve ilan takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

10. İlana ilişkin formlar ve ispatlayıcı belgeler https://hacibayram.edu.tr/personeladresinde yer alan formlar sekmesinde bulunmaktadır.