Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren on beş (15) gündür.

DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurduktan birim, bölüm ve ana bilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik ve uzmanlık belgesi, doçentlik belgesinin resmi kurumlarca onaylanmış örneği (e-Devletten alınan barkotlu belgeler kabul edilir). Yurt dışından alınan diplomalara YÖK Başkanlığınca verilen denklik belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 1 fiziksel ve 4 dijital (Flash Bellek) dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna müracaat cdccck adaylar; başvurdukları birim, bölüm vc ana bilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik belgesinin resmi kurumlarca onaylanmış örneği (e- Devletten alman barkotlu belgeler kabul edilir). Yurt dışından alınan diplomalara YÖK Başkanlığınca verilen denklik belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 1 fiziksel ve 4 dijital (Flash Bellek) dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklanna/Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

Bilimsel değerlendirme sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan, herhangi bir kamu kuruluşunda çalı şanların (daha önce çalışıp ayrıl salar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntı lı hizmet belgesini vermeleri gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

İlan edilen kadrolara başvuru yapmak isteyen adayların ilanda belirtilen unvandan üst bir ünvana hak kazanmamış olması şarttır.

Başvuru adresi: Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampusu Çamlıçatak Mevkii ARDAHAN Telefon: 0478 211 75 75

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 Sayılı Kanunun 31 'inci maddesi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci Maddesine göre öğretim elemanı alımı yapılacaktır. Duyurulur.

GENEL ŞARTLAR

MADDE 6-(l)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. (Ek cümle: RG-7/1/2023-32066) Uluslararası anlaşmalarla kurulan üniversitelerde Almanca ve Fransızca öğretimi için istihdam edilecek öğretim görevlisi adaylarında 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kumlularında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8'inci maddesinin yedinci fıkrasındaki şartlardan aşağı olmamak kaydıyla Senato tarafından belirlenecek ilgili yabancı dili öğretme bilgi ve yetkinliğine sahip olma şartı aranır ve anılan Yönetmelikteki yabancı dil puanı şartı haricindeki diğer şartlardan yararlanarak bu kapsamdaki öğretim görevlisi ilanlarına başvuran adayların ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalannda yabancı dil puanı 85 olarak kabul edilir.

-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlanın senatolan karar verir.

-Yükseköğretim kurumlan, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.

-İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir.

ÖZEL ŞARTLAR

MADDE 7 -

-(Değişik:RG-3/10/2019-30907) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

İSTENEN BELGELER

ı- Adayın başvuracağı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçesi, (www.ardahan.cdu.tr adresinden ulaşabilirsiniz)

2- Özgeçmiş,

3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (e-Devletten alınan barkotlu belgeler kabul edilir.)

4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin onaylı sureti (e-Devletten alınan barkotlu belgeler kabul edilir), (Yurtdışından alman diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.)

5- Lisans, Yüksek Lisans vc Doktora transkriptinin fotokopileri veya (c-Dcvlcttcn alınan barkotlu belgeler kabul edilir.)

6- ALES Sonuç Belgesi, (5 yıl geçcrlidir.)

7- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi, (YDS, YÖKD1L veya muadili)

s- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

9- Fotoğraf (1 adet),

io- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi. (SGK Hizmet Dökümü)

ÖNEMLİ NOTLAR

1- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Personel Daire Başkanlığına ulaşması gerekmektedir.

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvurulan değerlendirmeye alınmaz.

3- Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/ transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.

4- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

6- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

7- İdare uygun gördüğü takdirde ilanm her aşamasını iptal edebilir.

SINAV TAKVİMİ

ilk Başvuru Tarihi: Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

Başvuru değerlendirme ve sınav takvimi: Son başvuru tarihi, ön değerlendirme tarihi, sınav giriş tarihi ve sonuç açıklama tarihi Üniversitemizin https://www.ardahan.edu.tr/adresinden duyurulacaktır.

Başvuru yeri ve şekli: Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.

Başvuru adresi: Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampusu Çamlıçatak Mevkii ARDAHAN

Tel: 0478 211 75 19