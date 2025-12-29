Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca Öğretim Üyesi alımı yapılacaktır. İlgili kanunun 23.,ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar İçin web sayfamızda yer alan "Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşullan Yönergesine haiz adaylar başvuru yapabilir.

*23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurulularında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" in 8. maddesinin 7. fıkrası uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

^ÖNEMLİ BİLGİ; Temmuz 2024 itibariyle, Üniversitemiz Öğretim Üyesi Kadro Başvurulan, GTÜ Personel Atama ve Yükseltme Sistemi'nden (PAYS) kabul edilecek olup tüm başvuru süreçleri (AYDEK, seminer, bilim jürisi vb.) PAYS üzerinden yürütülecektir.

Kadro Başvurusu için PAYS uzantısı: https://pays.gtu.edu.tr

* Adaylar kadro başvurularını, PAYS üzerinden "e-Devlet" kullanıcı adı ve şifresini kullanarak yapabileceklerdir.

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR

1) Başvuru sırasında istenilen belgeler, Personel Atama ve Yükseltme Sistemi'nde (PAYS) yer almakta olup söz konusu belgeler PAYS üzerinden yüklenecektir.

2) Akademik Yükseltme ve Değerlendirme Kurulu (AYDEK) başvuruları, kadro başvurusu ile eş zamanlı olarak PAYS üzerinden yapılacaktır. "AYDEK Başvuru Dilekçesi", başvuru süresi içerisinde, ıslak imzalı olmak koşulu ile Rektör Yardımcılığı'na şalisen ya da posta yoluyla ulaştırılacaktır. Dilekçe ekindeki diğer evraklar ise PAYS üzerinden yüklenecektir.

3) Kadro ilanına yapılan başvurunun geçerli olabilmesi için GTÜ Akademik Yükseltme ve Değerlendirme Kurulu (AYDEK) Çalışma Usul ve Esasları uyarınca, adayın ilgili kadronun asgari koşullarını sağladığına dair Akademik Yükseltme ve Değerlendirme Kurulu'nun (AYDEK) olumlu görüşü gerekmektedir. AYDEK değerlendirmeleri, sadece güncel kadro ilanı için geçerlidir.

4) Başvuru süresi, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün olup mesai bitimine (17:00) kadardır. Son başvuru tarihinin resmi tatile denk gelmesi halinde adaylar, bir sonraki iş gününün mesai saati bitimine kadar PAYS üzerinden başvuru yapabilecektir.

5) Personel Atama ve Yükseltme Sistemi'ne (PAYS) yüklenen belgeler arasında yer alan "Başvuru Dilekçesi", başvuru süresi içerisinde, ıslak imzalı olmak koşulu ile ilgili birime şahsen ya da posta yoluyla ulaştırılacaktır. Doçent ve Profesör adayları dilekçelerini, Personel Dairesi Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi adayları ise dilekçelerini ilgili Fakülte Dekanlığı ya da Enstitü Müdürlükleri'ne teslim edecektir.

6) Profesör adayları, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 14. maddesi gereğince dilekçelerinde "başlıca araştırma eserlerini" belirteceklerdir.

7) Doçent ve Profesör adaylarının başvuru süreci Personel Dairesi Başkanlığınca; Doktor Öğretim Üyesi adaylarının başvuru süreci ise ilgili Fakülte Dekanlığı ya da Enstitü Müdürlüklerince PAYS üzerinden takip edilecektir.

8) Adaylar, başvurularıyla ilgili süreci PAYS "Başvurularım" modülünden takip edebilecektir. İhtiyaç duyulması halinde. Doçent ve Profesör adayları Personel Dairesi Başkanlığı ile Doktor Öğretim Üyesi adayları ise ilgili Fakülte Dekanlığı ya da Enstitü Müdürlüğü ile iletişime geçebilecektir. İletişim bilgileri üniversitemiz web sayfasında yer almaktadır.

9) İhtiyaç duyulması halinde, AYDEK sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler için Üniversitemiz Rektör Yardımcılığı ile iletişime geçilmelidir. İrtibat numarası: (0262) 605 15 35-(0262) 605 29 97

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ BİLGİLER

I-Adaylar son başvuru tarihi olarak belirtilen günün mesai saati bitimine kadar, PAYS'a belgelerini yüklemekle ve başvuru dilekçesini ilgili birime ulaştırmakla mükelleftir. Yaşanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. İlanda belirtilen koşulları taşımayan, PAYS'a yüklenmeyen veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

2-İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (https://www.gtu.edu.tr) yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

ADRES: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Cumhuriyet mah. 2254. Sk. P.K. 41400 Gebze/KOCAELİ

14198/1-1

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 31. ve 50/d maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca "Öğretim Elemanı" alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır.

GENEL ŞARTLAR (İlgili Yönetmelik Madde 6)

(l)-a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir

(2) Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kumlu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki Öğretim Görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen Al.ES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kumlu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin lOOTük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kuramlarının senatoları kararverir.

4) Adaylarda, yabancı dille eğilim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kuramlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kumlu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibarc:RG-18/5/2021-31485) 8 5 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR - 1 (İlgili Yönetmelik Madde 7):

(lXDeğişik:RG-3/3/2022-31767) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşım doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlanılın araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli Yüksek Lisans, Doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartıaranır.

(2) (Dcğişik;RG-3/l 0/2019-30907) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak veya Lisans ve Yüksek Lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartıaranır.

ÖZEL ŞARTLAR - 2 (İlgili Yönetmeliğin Genel Şartlar başlıklı 6 ncı maddesin in 2 nci fıkrası kapsamında; asgari Yabancı Dil Puanlarının Belirlenmesi):

Üniversitemiz Senatosunun 16.07.2020 tardı ve 2020/15-11 sayılı karan uyarınca, Fakülte/Enstitü/Bölümlerimiz için hizalarında gösterilen asgari yabancı dil puanları belirlenmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 17.04.2025 tarih ve 2025/08-04 sayılı karan uyarınca, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü için asgari yabancı dil puanı belirlenmiştir.

Üniversitemiz Senatosu'nun 13/11/2025 tarih ve 2025/27-08 sayılı karan uyarınca, Rektörlük bölümleri Öğretim Görevlisi (Teknoloji Transfer Ofisi hariç) kadroları için hizasında gösterilen asgari yabancı dil puanı belirlenmişin.

ÖNCELİKLİ ALANLARDAKİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA ATAMALAR

MADDE 15 - (1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolan için Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmisi kadar ilave atama izni, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda, araştırma görevlisi kadrosunda, lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla yükseköğretim kuramlarına tahsis edilebilir. Bu kapsamda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır. Sözlü giriş sınavı jürisi en az bir öğretim üyesi başka bir devlet üniversitesinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında puan alanlar, nihai değerlendirme aşamasına geçemezler. Bu Yönetmelik uyarınca yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanların atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır.

(2) (Ek:RC-3/3/2022-31767) Araştırına üniversitelerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her yıl belirlenen öncelikli alanlara atanmak üzere Yükseköğretim Kurulunun tahsis edeceği araştırına görevlisi kadroları için 10 uncu madde uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda ilan edilen kadro sayısının üç katı aday giriş sınavına katılmaya hak kazanır. 9 uncu madde uyarınca oluşturulacak giriş sınavı jürisince 11 inci maddedeki esaslar çerçevesinde yazılı giriş sınavı yapılır. Adayların nihai değerlendirilmesinde AT .ES puanının %40'ı, lisans mezuniyet notunun %15'i, yabancı dil puanının %30'u ve giriş sınavı notunun %15'i dikkate alınır. Nihai değerlendirme puanı 70 puanın atlında olanlar haşarısız sayılır. 13 üncü madde uyarınca başarılı olarak ilan edilen adayların ataması yürürlükteki mevzuat uyarınca

yapılır.

MUAFİYET (İlgili Yönetmelik Madde 14):

l)Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare: RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurulularında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları hanemdeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar İçin İstenilen Belgeler:

l)Dilckçc (Başvuruda bulunulan bil im, anabilim dalı, ilan numarası, iletişim adresi, telefon numarası, c-ınail adresine ilişkin beyanın dilekçede belirtilmesi şarttır.)

2)Özgeçmiş

3)Lisans ve Lisansüstü diplomalar veya Geçici Mezuniyet Belgesi ile yurt dışından alınmış diplomalar için YÖK Denklik Belgesi (Onaylı Kopyası* ya da e-Devlet belgesi kabul edilir)

4)Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi,

5)T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

6)LisansNot Transkripti (Aslı veya onaylı kopyası* ya da e-Devlet belgesi kabul edilir)

7)Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi (Onaylı Kopyası* ya da e-Dev1et belgesi kabul edilir edilir)

8)Yüksek Lisans veya Doktora Not Transkripti (Onaylı Kopyası* ya da e-Devlet belgesi kabul edilir)

9)Yükseköğretim Kumlu tarafından kabul edilen merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi

10)Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet belgesi kabul edilir)

1 l)Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet belgesi kabul edilir)

Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar İçin İstenilen Belgeler:

l)Dilekçe (Başvuruda bulunulan birim, anabilim dalı, ilan numarası, iletişim adresi, telefon numarası, e-mail adresine ilişkin beyanın dilekçede belirtilmesi şarttır.)

2)Özgeçmiş

3)Lisans ve Lisansüstü diplomaları veya Geçici Mezuniyet Belgesi ile yurt dışından alınmış diplomalar için YÖK Denklik Belgesi (Onaylı Kopyası* ya da e-Devlet belgesi kabul edilir)

4)Mcrkczi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi, muaf adaylar için ise hizmet belgesi

5)T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

6)Lisans Not Transkripti (Onaylı Kopyası* ya da e-Devlet belgesi kabul edilir)

7) Yüksek lisans veya Doktora Not Transkripti (Onaylı Kopyası* ya da e-Devlet belgesi kabul edilir)

8)Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi

9)Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi ya da Terhis Belgesi (e-Devlet belgesi kabul edilir)

10)Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet belgesi kabul edilir)

1 l)Ilan niteliğinde özel şart olması halinde özel şarta ilişkin belgeler

12) Tecrübe Belgesi istenilen kadrolarda, bu durumu kanıtlayan resmi ya da özel kuruluşlardan alınmış belgeler. (Onaylı Kopyası*

ya da c-Dcvlcl belgesi kabul edilir)

* Başvuruda islenilen belgeler başlığı altında "onaylı kopyası" şeklinde talep edilen belgelerin herhangi bir resmi kurumca aslı gibidir yapılarak onaylanması yeterlidir. e-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr)'dan alınan kare kodlu belgeler, doğruluğu teyit edilmek şartıyla geçerli olabilecektir.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1-Adaylar, Üniversitemizce eş zamanlı olarak yayınlanan ilanlardan yalnızca 1 (bir) kadroya başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

2-Adaylar, son başvuru tarihi olarak belirtilen günün mesai saati bitimine kadar, bu ilanda belirtilen başvuru adreslerine belgelerini teslim etmekle yükümlüdür. Postada yaşanan gecikmelerden, eksik belgelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. İlanda belirlilen koşulları taşımayan, ilgili birimlere yapılmayan, süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

3-İlan başvuru süreci ile nihai değerlendirme sonuçlarının yayımlanmasına istinaden kadro hakkı kazanan asil ve yedek adayların atanma sürecine ilişkin Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

14199/1-1