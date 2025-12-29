Karayolları Genel Müdürlüğü 175 İşçi Alacak

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERLERİNE SÜRESİ BELİRLİ OLMAYAN SÜREKLİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; TOPLAM 175 İŞÇİ ALINACAKTIR.

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 29/12/2025 tarihinde ilan edilecek ve 5 iş günü ilanda kalacaktır.

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.