Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.

- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'Iük ve 5'Iik not sistemlerinin IdO'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

MUAFİYET:

Doktora reya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 7. maddesinin 4. ve 5. fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda uluslararası anlaşmalarla kurulan üniversitelerde Almanca ve Fransızca öğretimi için istihdam edilecek Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8'inci maddesinin 7. fıkrasındaki şartlardan aşağı olmamak kaydıyla Senato tarafından belirlenecek ilgili yabancı dili öğretme bilgi ve yetkinliğine sahip öğretim görevlisi adaylarında merkezi sınav şartı aranmaz. Yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.

Meslek Yüksekokullarının; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8'inci maddesinin 7'nci fıkrasındaki şartları sağlayıp ilgili ilan kapsamında başvuruda bulunan ancak ALES belgesi olmayan ya da ALES belgesi sunmayan adayların ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

İSTENİLEN BELGELER:

1 -Başvuru Formu (www.tau.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

2-Özgeçmiş

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4-Öğrenim Belgeleri ve transkript

5-Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış denklik belgeleri

6-Yabancı Dil Belgesi (en az 85)

7-Ales Belgesi (en az 70)

8-2 adet fotoğraf

9-Erkek Adayların askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduklarım gösterir belge

10-Özel sektör için SGK Hizmet Dökümü/Kamu için daha önce kamu hizmetinin yerine getirildiği kurum ve kuruluşlardan alınacak onaylı hizmet belgesi

- Başvuruların şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.

- Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuruların ilanda belirtilen son başvuru tarihinde Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların atamaları yapılmayacaktır. Aday/adaylann başvuru şartlarına uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

- Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin onaylı suretlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

- Üniversitemiz web sayfasında yapılacak duyurular tebligat mahiyetinde olduğundan ayrıca kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır.

* Üniversitemiz uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Şahinkaya Caddesi No: 104, 34820 Beykoz / İSTANBUL

E-posta: [email protected]. Tel.: 0216 333 32 80 - 0216 333 32 89

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.

- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarmın araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'Iik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerlili Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca, "ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde yapılacak bilim alanı sınav notunun" Üniversitemiz Senato Kararı gereği; en az 55 puan olması gerekmektedir.

- öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliksin 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, Üniversitemiz Senato Kararı gereği başvuran adayların yabancı dil (Almanca) puanının en az 65 olması gerekmektedir.

- İlanımızda İngilizce dil şartı istenilen Araştırma Görevlisi kadroları için; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, Üniversitemiz Senato Kararı gereği başvuran adayların yabancı dil (İngilizce) puanının YÖKDIL sınav sonuç belgesi sunmaları halinde en az 85, diğer eşdeğerliliği kabul edilen dil belgelerinde en az 80 olması gerekmektedir.

- Yapılan ilanlara İngilizce dil belgesi ile başvuran ve atanmaya hak kazanan Araştırma Görevlilerinin ilgili Fakülte tarafından Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda Almanca dili öğrenimi için görevlendirilecek ve görevlendirilme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre içerisinde TestDaf sınavından 14 puan veya ÖSYM tarafından yapılan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir Almanca dil sınavından en az 70 puan almayı taahhüt etmeleri gerekmektedir.

- İlanda yer alan Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilanda belirtilen yüksek lisans veya doktora kayıtlarının İstanbul'da bulunan Üniversitelerin birinde olması gerekmektedir.

MUAFİYET:

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 7. maddesinin 4. ve 5. fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurulularında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda uluslararası anlaşmalarla kurulan üniversitelerde Almanca ve Fransızca öğretimi için istihdam edilecek Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasındaki şartlardan aşağı olmamak kaydıyla Senato tarafından belirlenecek ilgili yabancı dili öğretme bilgi ve yetkinliğine sahip öğretim görevlisi adaylarında merkezi sınav şartı aranmaz.

Meslek Yüksekokullarının; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 6. maddesinin 4. Fıkrasında kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENİLEN BELGELER:

1-Başvuru Formu (www.tau.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

2-Özgeçmiş

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4-Öğrenim Belgeleri ve transkript

5-Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış denklik belgeleri

6-Yabancı DİI Belgesi (Almanca en az 65) (İngilizce YÖKDİL en az 85, diğer eşdeğerliliği kabul edilen dil belgelerinde ise en az 80)

7-Ales Belgesi (en az 70)

8-2 adet fotoğraf

9-Erkek Adayların askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduklarını gösterir belge

I0-Özel sektör için barkodlu SGK Hizmet Dökümü (meslek kodlarını gösterir), Kamu hizmetleri için ilgili Kurumdan alınmış onaylı hizmet belgesi

- Başvuruların şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.

- Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuruların ilanda belirtilen son başvuru tarihinde Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

- Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin onaylı suretlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların atamaları yapılmayacaktır. Aday/adayların başvuru şartlarına uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuru yapılması halinde adayın başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Üniversitemiz web sayfasında yapılacak duyurular tebligat mahiyetinde olduğundan ayrıca kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır.

* Üniversitemiz uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir ve değişiklik yapabilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Fen Fakültesi:

Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:94, 34820 Beykoz / İSTANBUL

E-posta: [email protected], Tel: 0216 333 33 00 - 0216 333 33 04

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:

Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:86, 34820 Beykoz / İSTANBUL

E-posta: [email protected], Tel.: 0216 333 32 04 - 0216 333 32 09

Mühendislik Fakültesi:

Fakülteler Binası Şahinkaya Caddesi No:94, 34820 Beykoz / İSTANBUL

E-posta: [email protected], Tel.: 0216 333 31 03 - 0216 333 31 06

