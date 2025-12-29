Tarsus Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kaıumu'ııun 31. maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

2) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yer alan genel ve özel koşullarıtaşıyor olmak.

MÜRACAAT EDECEK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER (Ön Değerlendirme):

l) Başvuru Formu (Üniversitemiz Web Sayfasında Duyurular Alanında)

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3) Özgeçmiş

4) Lisans/Lisansiistü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi ( Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, doktora için Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge)

5) Lisans Transkripti onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınan transkript belgesi (Lisans mezuniyet puanının hesaplanmasında YÖK'ün yayınlamış olduğu 4Tük ve 5 Tik sistemin lOOTük Sistemde Eşdeğerlilisi tabloları dikkate alınacaktır)

6) Merkezi Sınav (ALES) Belgesi (Son 5 yıl), lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

7) 2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

8) Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır. Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.)

9) Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

NOT:

1) Başvurular, şalisen veya posta yoluyla ilan metninde belirtilen başvuru yerlerine yapılacaktır, İlan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edilecektir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Eksik belgeli başvurular ile posta yoluyla yapılan başvurularda 13,01.2026 mesai bitiminden sonra Üniversitemize ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

2) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunarak atanmaya hak kazanan adayların sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

3) Adayların: e-Devlet üzerinden almış oldukları mezuniyet belgeleri ile öğrenim belgeleri karekodlu olması durumunda kabul edilecektir. E-Devlet haricinde alınmış mezuniyet ve öğrenim belgelerinin onaylı(ıslak imzalı ve mühürlü) olması gerekmektedir. Yurtdışındaıı alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin ibraz edilmesi zorunludur. (Aslı veya onaylı sureti) (Onaysız belge ve fotokopi kabul edilmeyecektir.)