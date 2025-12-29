İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda ana bilim dalı itibariyle ünvan ve şartlan belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kaııunn'ııun, 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretini Üyeliğine Yükseltilme ve Atanına Yönetmellği"nln ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve "Yükseköğretim Kurumlarmda Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişisin Yönetmelik ve Enstitümüz. Senatosu'nun 27.08.2021 tarih ve 26/1 sayılı Karart hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Diğer Şartlar:

1-Başvuracakların 657 sayılı Kanılırım 48. maddesinde belirlilen şartlan taşımaları gerekmekledir.

2-Profcsör ve Doçent kadrosuna atamalar, daimi statüde yapılacaktır.

3-Yabancı ülkelerden alman diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4-Profcsör kadrosu adaylarının, doçent unvanını aldıktan sonraki eserlerinden birini "Başlıca Eser" olarak belirtmeleri zorunludur.

5-Başvuracaklar, Özgeçmiş, Yayın T.istcsi, Öğrenim Belgeleri (Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), Doktora Tezi, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya cşdeğerliği kabul edilen sınava ilişkin sonuç belgesi. Fotoğrafı Niyet Mektubu (IYTE Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İle ilgili Esaslar Madde-2 uyarınca), İYTE Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İle ilgili Esaslar uyarınca Başvunlan kadroya ilişkin Puanlama Formu ve Değerlendirme Formu (https://personel.iyte.edu.tr/iyte-minimum-akademik-yukseltme-ve-atama-olcutleri-ile-ilgili-esaslar-2/ adresinden ulaşılabilir) ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserler ile başvurularım Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi (ÜBYS) üzerinden Akademik Personel Başvuru Modülü aracılığı ile (https://ubys.iyte.edu.tr/IIRM/AkademikDasvun1/PeTs0nelBasvuru/Giris) elektronik olarak yapacaklardır.

6-Başvuru sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi Başvuru Kılavuzunda belirtilmiş olup Enstitümüz, kılavuzda yer alan hususlara başvuranın riayet etmemesi halinde başvuruyu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

7- Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12/06/2018 tarihli Resmi Gazetemde yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükscllilme ve Alanına Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 27.08.2021 tarih ve 26/1 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Adaylar Kanun, Yönetmelik, Usül Esas ve belgelere https://pcrsonc1.iytc.cdu.tr adresinden erişebilir.)

8-Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

En&lilümüzün aşağıda belirlilen birimlerine 2547 sayılı Kanun un ilgili maddeleri ve "Öğretim Üyesi Diamdaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Tapılarak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Girit Sınavlarına Bitkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda ayın Kanun'un 31. maddesi uyarınca öğretim görevlisi ve 5Ü'd maddesinde belirtilen statüde Öncelik Alan araştırına görevlisi alınacaktır.