Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları, "İğdır Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde" belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Anılan kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Söz konusu yönerge https://wwwJgdir.edu.tr/mevzuat adresinde temin edilebilir. Adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (yurt dışından alınan diploma denkliklerinin. Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması şarttır.)

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, doçent ve doktora öğretim üyesi kadrolara başvuracak adaylar, başvuru formunda, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekine 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Tablosu (EK-1),yayın listesi ve yayınlardan oluşan 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren profesör için 6, doçent ve doktora öğretim üyeleri için 4 adet taşınabilir belleğe aktararak Personel Daire Başkanlığına, doktora öğretim üyesi kadrosuna başvuranların, ilgili birimlere teslim etmeleri, herhangi bir kurumda çalışanlar ise, hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.

Başvurular 29.12.2025 - 12.01.2026 tarihleri içerisinde yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda meydana gelecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

NOT: Öğretim üyesi/elemanı başvuru formu https://personel.igdir.edu.tr/formlar-ve-belgeler adresinden temin edilebilir.