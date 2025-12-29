Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

A) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA (PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ} AİT İLAN

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2S47 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolanna Atama ve Yükseltme Yönergesi hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER İÇİN

- 2547 Sayılı Karun'un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 (altmış beş} veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

- Profesör kadroları daimi statüdedir.

-1 (bir) Adet başlıca araştırma eserinin de belirtileceği Başvuru Dilekçesi ve eki Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Niyet Mektubu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 2 adet Fotoğraf

- 6 (altı) Adet USB Bellek (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabana Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)

-1 (bir) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren}

DOÇENTLER İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun'un 24. maddesinde belirtilen şartlan taşımak,

- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabana dil sınavından en az 65 (altmış beş) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

- Doçent kadroları daimi statüdedir.

-1 (bir) Adet Başvuru Dilekçesi ve eki Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Niyet Mektubu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 2 adet Fotoğraf

- 4 (dört) Adet USB Bellek (özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayrn Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)

-1 (bir) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

-1 (Bir) Adet Başvuru Dilekçesi ve eki Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Niyet Mektubu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 2 adet Fotoğraf

- 4 (dört) Adet USB Bellek (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlan içeren)

-1 (Bir) Takım Dosya {Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlan İçeren)

GENEL ŞARTLAR

- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

- Yurt Dışı Kurumlardan alman diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde;

Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylannın ise kadronun İlan edildiği birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

-Profesör ve Doçent kadrosunda görev yapmakta olan öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha altünvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

- Posta ile Yapılacak Başvuruların Son Başvuru Tarihine Kadar Başvuru Yapılacak Birime Ulaşması Gerekmekte Olup, Postadaki Gecikmelerden Üniversitemiz Sorumlu Değildir.

- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilecek olup, aynı adayın birden fazla kadroya başvuruda bulunması durumunda yapmış olduğu tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

NOT:'Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolanna Atama ve Yükseltme Yönergesi' nehttp://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html adresinden,

'Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu' na http://personel.cbu.edu.tr/forrnlar-ve-dokumanlar/formlar.5S74.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir.

B) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA AİT İLAN

Üniversitemiz.Akademik birimlerine, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İte Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi uya nnca öğretim Görevlileri ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunumun 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlileri alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ UNVAN ŞARTLARI

- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi (ilan açıklamasında hangisi belirtiliyorsa) öğrencisi olmak şarttır.

- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ UNVAN ŞARTLARI

- Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

GEN EL ŞARTLAR

- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşullan taşımaları gerekmektedir.

- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğeri® kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

- 2018 ÖSYM yerleştirme terinden itibaren Meslek Yüksekokullarında Temel Yetenek Testi |TYT) kullanılmaya başlandığından Meslek Yüksekokullarına alınacak öğretim görevlisi aday başvurularının değerlendirilmesinde 09.12.2019 tarihli ve 2019/18 sayılı Üniversitemiz Senatosu'nun karan uyannca adayların lisans programından mezun oldukları alana ilişkin ALES puan türü kabul «ütecektir.

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4*lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerli# Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

-Yurt Dışı kuru mlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Öğretim Üyesi kadrosunda görev yapmakta olanlar Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuru yapamazlar.

- İlan şartlarımızı taşıyan Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi adayları kadronun ilan edildiği birime şahsen veya posta yoluyla başvurmalar gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kadronun ilan edildiği birime ulaşması gerekmekte olup, postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

MUAFİYET

Doktora veya tıpta, dış hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanana yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak ofanlard?, Yükseköğretim Kurumlannda öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

- Meslek Yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin altına maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabana dil şartı aranmaz.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTEN EN BELGELER

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Başvuru Formu (İlgili forma http//personeI.cbu^edu.tr/formlar-ve*dokumanlar/formlar.S574.tr.html internet adresinden ulaşılabilmektedir)

(Başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulması ve ıslak imzalı olarak gönderilmesi gerekmektedir.)

- ALLS Sonuç Belgesi (Muafiyet şartından yararlanmayacak olan adaylar için)

- Yabana Dil Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadro ilanına başvuracak adayların Yabancı Dil Sonuç Belgesi göndermesine gerek bulunmamaktadır.)

- Lisans Diploması (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Dedet Çıktısı)

- Mezuniyet Not Ortalamasının Belirtildiği Lisans Transkripti (Aslı, Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı)

- Doktora Diploması (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı) (ibn Şartlarında Doktora Mezunu Olmak Şartı Var İse Gönderilecektir)

- Yüksek Lisans Diploması (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı) (İlan Şartlarında Doktora Öğrencisi ya da Yüksek Lisans Mezunu Olmak Şartı Var İse Gönderilecektir)

- Yüksek Lisans / Doktora Öğrenci Belgesi (Son 1 (Bir) Ay İçerisinde Alınmış Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devtet Çıktısı) (İlan Şartlarında Yüksek Lisans / Doktora Öğrencisi Olmak Şartı Var İse Gönderilecektir)

- Özgeçmiş ve Var İse İlgili Alandaki Bilimsel Çalışma ve Yayınlan Kapsayan Dosya

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Fotoğraf (1 Adet)

-Onaylı Hizmet Belgesi (Halen Bir Kamu Kurumu nda Çalışmakta Olanlar İte Daha Önce Çalışmış Olanlar İçin) (İlan Şartlarında Tecrübe Şartı Var İse Gönderilecektir)

- SGK Hizmet Dökümü (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı) ve Onaylı Çalışma Belgesi (Halen Özel Sektörde Çalışmakta Olanlar İle Daha Önce Çalışmış Olanlar İçin)

- »İlana Başvuruda Aranacak Özel Şartlar" kısmında belirtilen niteliklere iliştin kanttiayıcı belgelerin aslı veya onaylı sureti

NOT

-Süresi İçinde Yapılmayan ve Eksik Belgeli Başvurular Kabul Edilmeyecektir.

- Üzerinde Kontrol Kodu Olmayan AL£S ve Yabancı Dil Sonuç Belgeleri Geçersizdir.

-Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece tirine başvuru yapabilecek olup, aynı adayın birden fazla kadroya başvuruda bulunması durumunda yapmış olduğu tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

ŞINAV TAKVİMİ ilan Yayım Tarihi Son Başvuru Tarihi

:29.12JQ25

: 12.012026

ön Değerlendirme Tarihi : 20.01.2026

Giriş Sınavı Tarihi : 28.01.2026

Sonuç Açıklama Tarihi : 03.02.2026

.* "ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı Sarnıçtan" yukarıda belirtilen tarihlerde www,mcbu.ediLtr internet adresinde yayınlanacaktır.