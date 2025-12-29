Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlanna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nıın 48 inci maddesi uyarınca personel alınacaktır.

Adaylar, başvurularını Üniversitemizin http://kinu.cdu.tr/pcrsoncl adresinden elektronik ortamda istenilen belgeler okunaklı ve açıklamalara uygun şekilde sisteme eklemek suretiyle yapabilirler. İstenilen belgeleri elektronik ortama ekleyen adayların şahsen veya posta yoluyla belge göndermeleri gerekmemektedir.

Üniversitemiz Rektörlüğü ilanın her aşamasında ilam iptal etme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya yapılması halinde iptal edilecektir.

Genel Şartlar

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70 puan almış olmak, lisans düzeyinde eğitim veren birimlerdeki kadrolara yapılan başvurularda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 60 puan (Üniversitemiz Senatosunca Belirlenen Puan) veya eşdeğerliği kabul edilen sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Özel Şartlar (Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 7 nci maddesi)

I. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

İSTENİLEN BELGELER

Başvurular elektronik ortamda alınacak olup başvurusunu tamamlamayanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.

Öğretini Görevlisi Kadroları İçin

1. Lisans mezuniyet belgesi

2. Lisans transkript belgesi

3. Yüksek lisans Belgesi (Özel şartlarda belirtilmişse)

4. Doktora Belgesi (Öze! şartlarda belirtilmişse)

5, Yabancı dil belgesi

6. ALES belgesi

7. Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için e-devletten alınan hitap hizmet dökümü)

8. Özel Şartlarda Belirtilmişse Tecrübe Belgesi (Tecrübenin lisans eğitiminden sonra olması, tecrübenin tespiti için çalışılan kurumdan alınacak tecrübe belgesinde gösterilen sürelerin SGK'ya ödenecek primler ile uyumlu olması gerekmektedir.)

9. Özgeçmiş

MUAFİYET

1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda (Ek ibare:RG-7/1/2023-32066) uluslararası anlaşmalarla kurulan üniversitelerde Almanca ve Fransızca öğretimi için istihdam edilecek Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasındaki şartlardan aşağı olmamak kaydıyla Senato tarafından belirlenecek ilgili yabancı dili öğretme bilgi ve yetkinliğine sahip öğretim görevlisi adaylarında merkezi sınav şartı aranmaz.

2. Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav tlc Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 nci maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İlan olunur.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen, birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların;

1- 657 sayılı Devlet Mcmurlan Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımaları,

2- Üniversitemizin http://www.kmu.edu.lr adresinden elektronik ortamda başvurularını tamamlayıp, istenen belgelerin belge yönetimi alanına ekledikten sonra (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş, Mezuniyet Belgeleri, Yabancı Dil Belgesi, Eser Beyan Formu, iki adet vesikalık fotoğraf) doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ilgili birimlere, doçent ve profesör kadrosuna başvuracak adaylar ise Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile son başvuru günü saat 17:00'a kadar ulaştırması gerekmektedir.

3- Adaylar bilimsel çalışma ve yayınlarını elektronik ortamda sisteme yükleyeceklerdir. (İstenildiğinde basılı dosya veya flash bellek olarak teslim etmeleri kaydıyla)

4- Durumlarının, "Karamanoğlu Mchmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi"ne uygun olması,

5- Üniversitemiz Rektörlüğü ilanın her aşamasında iptal etme, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya yapılması halinde iptal edilecektir.

Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun'un 35'inci maddesinin 3'üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgelerini (e-Devlet'ten alınan "Hitap Hizmet Dökümü") ekleyerek ilgili birimlere ulaştırmaları gerekmekledir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren on beşinci günü mesai bitimidir. On beşinci gün hafta sonu ve/veya resmi tatil gününe rast gelmesi halinde takip eden günün mesai bitim tarihi olup son başvuru tarihi www.kmu.edu.tr/personel adresinde duyurulacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle başvuru süresinin son günü saat 17:00 itibariyle ilgili birime ulaşmayan başvurular ve eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2547 sayılı Kanun'un Ek-38 maddesi uyarınca belirlenen %30 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İlan olunur.

14179/1-1