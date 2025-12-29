Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliksin ilgili hükümleri uyarınca ilanda belirtilen şartları taşıyan araştırma görevlileri alınacaktır.

GENEL SAR I LAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES'ten en az 70 puan, Üniversitemiz Senatosu Karan uyarınca YDS, KPDS, ÜDS veya YÖKDİL'den en az 85 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

c) Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrosu için (mezun olunan alandan) ALES'ten en az 70 puan, ÖSYM tarafından yapılan YDS, KPDS, ÜDS veya YÖKDİL'dcn (başvurulan dilden) en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurular için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,

b) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurular için Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 07,03.2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı gereği "Azami öğrenim Süresini" doldurmamış olmak.

MUAFİYET

Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurulularında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanları, çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurulularının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav ALES'ten muaftır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Formu (https://esakit.eskisehir.edu.tr adresinde bulunan Başvuru Formu doldurulup yollanacaktır ),

2. Özgeçmiş,

3. Erkek adaylar için askerlik durumlarım gösteren belge (e-devletten alınabilir.).

4. Lisans diploma veya geçici mezuniyet veya denklik belgesi (e-devletten almabİlir.),

5. Öğretim görevlisi için yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet veya denklik belgesi; araştırma görevlileri için ise yüksek lisans öğrenci belgesi (e-devletten alınabilir.),

6. ALES Belgesi,

7. Yabancı Dil Belgesi,

8. Lisans transkripti (e-devletten alınabilir.),

9. İki adet fotoğraf,

10. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurnmunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için),

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru, Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Rektörlük Binası), İki Eylül Kampüsü-ESKİŞEHİR adresine başvuru formu ve ekleri ile birlikte "şahsen veya postayla" yapılacaktır. Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar, şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir.

-TAKVİM-

Duyurutlanı : 29.12.2025

Son Başvuru Tarihi : 12.01.2026

Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 15.01.2026

Giriş Sınavı Tarihi ; 19,01.2026

Sonuç Açıklama İlan Tarihi : 22.01.2026

Giriş Sınav yerleri www.eskisehir.edu.tr adresinde ilan edilecektir.