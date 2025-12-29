Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 20 uzman yardımcısı alacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından:

STRATEJİ VE BÜTÇE UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

Strateji ve Bütçe Başkanlığına Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır. Genel İdare Hizmetleri sınıfının 8 inci ve 9 uncu derecelerine atanacak toplam 20 adet kadro için alınacak Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları aşağıda belirtilmiştir.

yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 19/01/2026 tarihinden itibaren www.sbb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Adaylar bu tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Evrak Birimine verecekleri bir dilekçe ile yazılı olarak itiraz edebilirler.

2) İSTENEN BELGELER:

Sınava gireceklerin www.sbb.gov.tr internet adresindeki Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınav Başvurusu bağlantısından talep edilen bilgileri elektronik ortamda girmesi ve a) Diploma veya geçici mezuniyet belgesini (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini PDF formatında tarayarak müracaatları sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.),

b) KPSS sonuç belgesini,

c) YDS/e-YDS'den veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir dil sınavından alınan sonuç belgesini (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖK-DİL) puanı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanı yerine kullanılmamakta olup YÖK-DİL puanı ile başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

ç) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişini (Düz yazı şeklinde yazılacaktır.),

d) 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 cm ebadında vesikalık fotoğrafını,

e) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisini (ön ve arka yüzü aynı sayfada olacak şekilde) tarayarak sisteme yüklemeleri ve 29/12/2025 tarihinden itibaren 12/01/2026 günü mesai bitimine (saat 18:00) kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3) YAZILI SINAV:

Yazılı sınav 15/02/2026 tarihinde saat 10:00'da Ankara'da yapılacaktır. Adayların sınava girecekleri adresler 05/02/2026 tarihinden itibaren www.sbb.gov.tr internet adresinden duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların sınav saatinden en az kırk beş (45) dakika önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (T.C. kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

Yazılı sınav test şeklinde yapılacaktır. Adaylara kendi mesleki alanlarından 40 soru, Genel İktisat alanından da 10 soru olmak üzere toplam 50 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Sorular, adayların başvuru yaptıkları bölümlerin alan müfredatını ve Strateji ve Bütçe Başkanlığının görev alanını içeren konulardan oluşacaktır. Yazılı sınavda bölümler itibarıyla sorulacak soruların ağırlıkları; İktisat alanından sınava giren adaylar için %100 alan bilgisi, diğer alanlardan sınava giren adaylar için ise %80 alan bilgisi, %20 genel iktisat şeklinde olacaktır.

Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılacaktır. Sonuçlar www.sbb.gov.tr internet adresinden duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına, açıklandığı tarihten itibaren beş gün içinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Evrak Birimine verilecek bir dilekçe ile yazılı olarak itiraz edilebilir.

Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere, belirlenen kontenjanların dört katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar dahil) başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

4) SÖZLÜ SINAV:

Sözlü sınav tarihi ve yeri www.sbb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Sözlü sınav adayların; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.

5) DEĞERLENDİRME VE ATAMA:

Sınavın nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilanda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asıl adayın listesi ilan edilecektir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, ilanda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, öğrenim dalları itibarıyla Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayların isimlerini kapsayan bir liste ilan edilecektir.

Ancak, belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, Sınav Komisyonunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.

Asıl olarak kazananların çeşitli sebeplerle atanamaması, atamalarının iptal edilmesi, memuriyetten çekilmesi ve benzeri nedenlerle bu kadroların boşalması halinde, yeniden yapılacak ilk sınavın duyuru tarihine kadar bu kadrolara, yedek listede yer alanların nihai başarı sırasına göre atamaları yapılabilir. Bu şekilde atanamayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir.

Kazanan adayların listesi www.sbb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek, ayrıca adayların adreslerine yazılı olarak da tebligat yapılacaktır. Kazanan adaylardan Başkanlıkça belirtilen tarihe kadar müracaat edenlerin atamaları yapılacaktır.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav İrtibat Telefon Numaraları : 0 (312) 294 50 00 5215/5234/5244

Başkanlık İnternet Sayfası : www.sbb.gov.tr

Başkanlık Adresi : Necatibey Caddesi No:110/A, 06100 Yücetepe/ANKARA

14064/1-1