Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 6 uzman yardımcısı alacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

YTB UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

I. GENEL BİLGİLER

1- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ellibirinci bölümü ile 16.12.2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca mesleğe özel yarışma sınavı ile azami 6 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.

2- Alım yapılması planlanan yabancı dil gruplarına göre kontenjanlar Tablo-2'de belirtilmiştir. Adaylar, Tablo-2'de ilan edilen yabancı dil gruplarından sadece birini tercih edebilecektir. Bir dil grubuna yapılan başvurular arasında yazılı sınava katılmaya hak kazanan veya sözlü sınava katılmaya hak kazanan veya sözlü sınavda başarılı olan aday sayısının söz konusu dil grubu için ayrılmış kontenjandan daha az olması halinde, söz konusu dil grubu için ayrılmış kontenjan farkı başka bir dil grubuna aktarılabilir.

3- Bu ilanda belirtilmeyen hususlar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülecektir.

II. GİRİŞ SINAVINA KATILIM ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 2- Giriş sınavının yapılacağı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonra doğmuş olmak),

3- En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Tablo-1'de belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Eğitimini yurt dışında tamamlamış adayların denklik belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olup denklik belgesini sisteme yüklemeyen adaylar eleme sınavına alınmayacaktır.)

5- Yabancı dil belgelerinin geçerlilik süreleri:

a) YDS için sonuç açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl,

b) ÖSYM tarafından "Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dökümanı'nda" belirtilen sınavlarda sınav sonuç belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmemiş ise sınav tarihinden itibaren 5 yıl,

c) Geçerlilik tarihi belirtilen diğer sınavlar için sınav sonuç belgesinde yer alan son geçerlilik tarihi*, kabul edilecek olup, sürelerin hesaplanmasında uzman yardımcılığı giriş sınavının son başvuru tarihi esas alınacaktır.

*Geçerlik süresi 5 yıldan fazla olan yabancı dil belgelerinde azami geçerlik süresi 5 yıl olarak kabul edilecektir.

III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1- Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesi (Mezuniyet bilgilerinin sistem üzerinden çekilmesi yeterli olup ayrıca diploma/mezuniyet belgesi yüklenmeyecektir.); eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için YÖK'ten alınmış denklik belgesi,

2- "II. GİRİŞ SINAVINA KATILIM ŞARTLARI" başlıklı bölümün 4 üncü ve 5 inci maddelerde belirtilen koşullara uygun, geçerliliği devam etmekte olan yabancı dil belgesi,

3- Kompozisyon şeklinde el yazısıyla yazılmış detaylı özgeçmiş,

4- Varsa SGK Hizmet Dökümü veya daha önce başka bir yerde çalışıldığını gösteren diğer hizmet belgesi,

5- Adli sicil kaydı belgesi,

6- Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7- Görevini yapmaya sağlık bakımından bir engelinin bulunmadığına dair beyan.

IV. BAŞVURU ŞEKLİ

1- Adaylar başvurularını, e-Devlet (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım) ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirecektir. e-Devlet ve Kariyer Kapısı dışındaki herhangi bir mecradan yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Sınav başvuruları 29/12/2025 Pazartesi saat 09.00'da başlayacak ve 30/01/2026 Cuma günü saat 18.00'de sona erecektir.

3- Bu ilanda belirtilen tarih ve saatler, Türkiye Cumhuriyeti'nin yer aldığı saat dilimine göre belirlenmiştir.

4- Adayların başvurularını, başvuru sistemi üzerinden hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayarak elektronik ortamda iletmeleri gerekmektedir. Başvuru işlemini tamamlamayan adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adayların ise başvuru süresinin bitimine kadar başvurularını geri çekerek yeni başvuru yapmaları gerekmektedir.

5- Başvuruların incelenmesi neticesinde bu ilanın "II. GİRİŞ SINAVINA KATILIM ŞARTLARI" başlıklı bölümünde sayılan şartları sağlayan adaylar eleme sınavına çağrılacaktır.

V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Başvurular sadece, adayların başvurusunda ibraz ettikleri bilgi ve belgeler üzerinden değerlendirilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken ibraz ettikleri bilgi ve evrakın doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir. Başvuruda beyan edilmemiş olan hiçbir bilgi veya belge değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Değerlendirme neticesinde başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları reddedilecektir.

3- Başvuru inceleme sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren yedi takvim günü içinde, şahsen teslim edilecek, posta ya da [email protected] adresine gönderilecek e-posta yoluyla iletilecek dilekçe ile Başkanlığa yapılacaktır. Posta veya e-posta ile yapılan itirazlarda itiraz tarihi posta veya e-postanın Başkanlığa ulaştığı tarih olarak kabul edilecektir. Süresinde yapılmayan itirazlar ile telefon veya benzeri kanallar üzerinden adaylar veya adaylar adına yakınları tarafından yapılan itirazlar herhangi bir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

VI. SINAVIN AŞAMALARI VE UYGULANMASI

1- Giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav aşamalarından oluşmaktadır. Eleme sınavı, 18/04/2026 Cumartesi saat 10.00-12.00 arası, yazılı sınav ise aynı gün saat 14.0016.00 arası Ankara'da yapılacak olup sınav yeri daha sonra Başkanlığın resmi internet sitesi (www.ytb.gov.tr) üzerinden duyurulacaktır.

2- Adayların, kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için sınav saatinden yarım saat önce sınava girecekleri binanın kapısında hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınav başlangıç saatinden itibaren hiçbir aday sınav için binaya alınmayacaktır.

3- Sınav süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler, Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4- Sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Eleme Sınavı:

a) Eleme sınavında adaylara aşağıdaki alanlarda, her soru 1,25 puan üzerinden değerlendirilmek üzere toplam 80 çoktan seçmeli soru sorulacaktır:

1- Genel Kültür (Tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel konular),

2- Genel Yetenek (Sözel ve sayısal mantık, Türkçe anlam ve yazım bilgisi),

3- Başkanlık görev alanı,

4- Uluslararası İlişkiler (Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar, yönetim bilimi, siyaset bilimi ve siyasi tarih, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar),

5- Hukuk (Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları ve idari yargı, uluslararası hukuk ve insan hakları),

b) Eleme sınavına ilişkin olarak yukarıda belirtilen alanlarda parantez içinde ifade edilen alt konular öncelikli olmakla beraber Başkanlık açısından tahdidi değildir.

c) Eleme sınavı sonucunda 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar en yüksek puandan başlanarak sıralanacak olup, bu ilanda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 20 katı aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) başarılı kabul edilecek ve bu adayların yazılı sınav cevapları değerlendirmeye alınacaktır.

ç) Eleme sınavı ile yazılı sınavın aynı gün yapılacak olması nedeniyle, eleme sınavına giren tüm adaylar yazılı sınava da katılacaktır. Ancak eleme sınavında başarısız olduğu tespit edilen adayların yazılı sınav cevapları değerlendirilmeye alınmayarak geçersiz sayılacaktır.

Yazılı Sınav:

d) Yazılı sınav, ilanın "VI. SINAVIN AŞAMALARI VE UYGULANMASI" başlıklı bölümünde belirtilen konular çerçevesinde adayların analiz, tartışma, değerlendirme, çözüm üretebilme, fikir geliştirebilme yeteneğini ölçecek kompozisyon ve yabancı dil yeterliliklerini ölçmeye yönelik çeviri ve/veya kompozisyon sorularından oluşacaktır.

e) Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar en yüksek puandan başlanarak sıralanacak olup, bu ilanda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 katı aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü Sınav:

f) Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip adaylara duyurulacak tarih ve yerde gerçekleştirilecek olan sözlü sınav, adayların,

1- Bu ilanın "VI. SINAVIN AŞAMALARI VE UYGULANMASI" başlıklı bölümünde belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

2- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

3- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan), 4-Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

5- Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

6- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Sözlü sınavda geçer not 100 puan üzerinden 70'tir.

VII. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

1- Giriş sınavı sonuçlarına Başkanlığın kurumsal internet sitesi ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden erişilecektir.

2- Başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Sınav sonuçları açıklanırken, kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı sınav puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

3- Başkanlık tarafından uygun görülmesi halinde asıl adayların yanı sıra, yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmak ve başarı puanları dikkate alınmak kaydıyla, giriş sınavı duyurusunda yer alan uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, yedek aday sayısı belirlenir.

4- Yedek listede yer alan adayların hakları, bir daha sınav yapılıncaya kadar ve her halükarda ilan tarihinden itibaren altı ay geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

5- İtirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi takvim günü içinde yazılı olarak Başkanlığa yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar ile telefon veya benzeri kanallar üzerinden adaylar veya adaylar adına yakınları tarafından yapılan itirazlar herhangi bir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞKANLIK İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Oğuzlar Mah. Mevlana Bul. No:145, 06520 Balgat-Çankaya/Ankara

E-posta : [email protected]

İnternet Sitesi : www.ytb.gov.tr

Telefon : 0312 218 42 40

