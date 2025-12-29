Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 42 sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan:

UZMAN PERSONEL SEÇME SINAVI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 inci maddesi ile 20/01/2021 tarih ve 31370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin 6 ila 15 inci maddeleri hükümlerine göre açıktan atama yoluyla 42 uzman sözleşmeli personel alımı için yazılı ve sözlü olarak seçme sınavı yapılacaktır.

UZMAN ALIMI (AÇIKTAN ATAMA - 42 ADET)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi hükmüne göre 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesi uyarınca Kurumun aşağıda belirtilen il koordinatörlüklerine açıktan atama şeklinde alım yapılacaktır.

1. GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunun yukarıdaki tablolarda belirtilen bölümlerinden mezun olmaları,

3) Son başvuru tarihi itibarıyla, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan 2024-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı "KPSSP3" puan türünden asgari yetmiş (70) puan almış olmaları (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir),

4) Son başvuru tarihi itibarıyla; son beş yıl içinde İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinde, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) asgari yetmiş (70) puan almış olmaları veya ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından asgari yetmiş (70)'e eşdeğer puan almış olmaları,

5) Yükseköğretim gördükten sonra asgari üç (3) yıl iş tecrübesine sahip olmaları,

6) Yarışma sınavı ilan tarihi itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmaları,

2. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

2.1. BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

1) Sınava başvuracak adaylar, başvurularını 31/12/2025-09/01/2026 tarihleri arasında dijital ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı platformu

(https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate

alınmayacaktır. Şahsen, elden, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Adayların en fazla on (10) hizmet birimini tercih etme hakkı vardır.

3) Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranında "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.2. İSTENİLEN BELGELER

1) Fotoğraflı (son altı ay içerisinde çekilmiş) detaylı özgeçmiş,

2) Mezuniyet belgesi, (Adayların, tabloda belirtilen bölümlere yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerin denk sayılan bölümlerinden mezun olmaları halinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik/eş değerlik belgelerini, https://kariyerkapisi.gov.tr/ adresi üzerinden yapacakları başvuru sırasında "PDF veya JPEG" formatında tarayarak ilgili alana eklemeleri gerekmektedir.)

3) KPSS sonuç belgesi,

4) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) belgesi haricinde eş değer sınav belgesi bulunan adaylar ilgili belgeyi sisteme yükleyecektir.)

5) İlan tarihi ve sonrasında e-Devlet kapısından alınmış, iş yeri unvan listesi içerir barkodlu Sosyal Güvenlik Kurumu tescil ve hizmet dökümü belgesi,

6) Adli sicil kaydı bulunmadığına dair belge,

7) Erkek adaylar için, askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge.

Adayların KPSS puanı, dil puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edilecek olup e-Devlet üzerinden erişilemeyen bilgiler beyan edilerek sisteme yüklenecektir.

Başvurusunu tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar arasından, KPSS puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre duyurulan toplam pozisyon sayısının beş (5) katına kadar aday yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sınava katılma hakkını elde eden adayların listesi www.tkdk.gov.tr ve Kariyer Kapısı Platformu (http://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

3. SINAV ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Yarışma sınavı, yazılı ve ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da gerçekleştirilecektir.

4. YAZILI SINAV

4.1. YAZILI SINAV YERİ VE TARİHİ

1) Yazılı Sınav 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 10.15'de Ankara'da yapılacaktır.

2) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.tkdk.gov.tr ve Kariyer Kapısı Platformu (http://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden görüntülenebilecektir.

3) Yazılı sınava girmeye hak kazandığı ilan edilen adaylar, e-devlet şifreleri ile https://ais.gazi.edu.tr adresinde "e-Devlet ile giriş yap" sekmesinde bilgilerini eksiksiz doldurarak kayıt olduktan sonra e-devlet şifresi ile giriş yaparak, Aday İşlemleri > Başvuru Sürecindekiler menüsü üzerinden 500 TL sınav ücretini yatıran adayların sınava ilişkin başvuruları tamamlanmış olacaktır.

4) Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ile sınavın yerine ilişkin ayrıntılı bilgiler Kurumun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) yayımlanacak olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5) Yazılı sınava girmeye hak kazanan ve listede adı ilan edilenlerden, belirtilen tarih aralığında sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir.

6) Yazılı sınava girmeye hak kazanarak sınav ücretini yatıran ancak sınava girmeyen ya da sınavı kazanamayan adaylara sınav ücreti iade edilmeyecektir.

7) Adayların sınava girecekleri salon bilgileri ve giriş belgeleri http://gaziodm.gazi.edu.tr/ adresinde yayımlanacaktır.

8) Engelli adaylar varsa engel durumu, işaretleyici-okuyucu talebi, kitapçık punto talebi vb. durumları sınav tarihinden en geç 10 gün önce Kuruma (TKDK) bildirilecektir.

9) Yazılı sınav günü saat 10.00'dan sonra hiçbir aday sınav binasına alınmayacaktır. Adayların yanlarında Sınava Giriş Belgesi ve T.C. Kimlik numaralarını gösterir fotoğraflı bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Fotoğraflı Geçici Kimlik Belgesi) bulundurmaları gerekmektedir. İstenen belgeler yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

4.2. YAZILI SINAV ŞEKLİ

1) Yarışma sınavının yazılı aşaması çoktan seçmeli (test usulü) olacak şekilde yapılacak ve sorular 5 (beş) şıklı olacaktır. Yazılı sınavda 100 soru sorulacak ve her bir sorunun doğru cevabı 1 puan olacaktır. Yanlış cevap/cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır.

2) Sınav Süresi 120 dakikadır.

4.4. YAZILI SINAV SONUCU

1) Yazılı sınavdan başarılı sayılabilmek ve sözlü sınava katılabilmek için 100 tam puan

üzerinden en az yetmiş (70) puan almış olmak gerekir.

2) Sonuçlar www.tkdk.gov.tr internet adresinden duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı platformu üzerinden de görüntüleyebilecektir.

5. SÖZLÜ SINAV

1) Sözlü sınav Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yapılacak olup, yazılı sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri www.tkdk.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

2) Sözlü sınavda adayların;

a) Öğrenim alanı ve görev yapacağı alan ile ilgili bilgi düzeyi (45 puan),

b) Yabancı dili kullanabilme düzeyi (15 puan),

c) Adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (40 puan)

değerlendirilecektir.

3) Adaylar, sınavı kurulu tarafından sözlü sınav konularında her biri için yukarıda belirtilen puanlar üzerinden değerlendirilecek olup verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecektir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

4) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Sınav Kurulu üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) puan olması şarttır.

6. DEĞERLENDİRME ESASLARI VE DİĞER HUSUSLAR

1) Sınav Başarı Notu, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı (test) sınavı puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

2) Sınav Başarı Notu, yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan olmak kaydıyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, belirlenmiş olan kontenjan kadar aday seçme sınavını kazanmış sayılır. Sınavda yetmiş ve yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

3) Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, ilan edilen pozisyon sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirleyebilir. Yedek adayların göreve başlatılması konusunda takdir yetkisi Kuruma aittir.

4) Yazılı sınav sonucunda yeterli sayıda adayın başarılı olamaması durumunda sınav değerlendirme yönteminde değişiklik yapılabilir. Bu husus TKDK ile Sınav Uygulayıcısı Kurum (GAZİÖDM) arasında yapılacak protokolde belirtilir ve sınav sonuçları ile birlikte adaylara ilan edilir.

5) Sınav Kurulu görülen lüzum üzerine sınavı erteleme ve iptal yetkisine sahiptir.

6) Yarışma sınavını kazananlar, Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde duyurulacak olup, ayrıca adreslerine tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

7) Adaylar, sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler.

8) Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 20 gün içerisinde, talep edilen atamaya esas belgelerle birlikte Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir. Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında; sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde Kuruma müracaat etmeyenlerin ya da bu süre içerisinde talep edilen belgeleri sunmayanların ataması yapılmaz, yapılan göreve başlama çağrısına rağmen süresi içinde görevine başlamayanların ataması iptal edilir.

9) Bu ilanda yer almayan hususlarda, 20/01/2021 tarihli ve 31370 sayılı "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği" esas alınacaktır.

10) Yarışma sınavında başarılı olan adayların atanabilmeleri için, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca yapılacak arşiv araştırması sonucunun olumlu olması; başvurulan pozisyonda çalışmada sağlık açısından engelin bulunmaması ve başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmama şartlarını karşılamaları gerekmektedir.

11) Yarışma sınavına katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmaz. Bu şekilde sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve sözleşmeleri yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlanen duyurulur.

13942/1-1