Akdeniz Üniversitesi 162 sözleşmeli personel alacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ (657 S.K. 4/B) PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 162 (yüzaltmışiki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

A- GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

4- 657 sayılı Kanun'un 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.

5- Lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu (P3) puanı, ön lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu (P93) puanı, ortaöğretim mezunları için 2024 KPSS (B) grubu (P94) puanı esas alınacaktır. Adaylar için KPSS Puan Türü ve Asgari Puan Şartları ilan metninde mevcuttur.

6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7- Başvurulan pozisyonda belirtilen şartlar arasında "Sertifika" veya "Belge" talep ediliyorsa; adayların sunmaları gereken belgelerde belirtilen sertifikaların veya belgelerin geçerlilik sürelerinin henüz dolmamış olması, sunulan belgelerde herhangi bir eksik veya yanıltıcı bilginin bulunmaması ve bu belgelerin ilanın Resmi Gazete'de yayımlanma tarihinden önce edinilmiş olmaları gerekmektedir.

8- Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu'nun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenler Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanların atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

9- Başvuracak adayların başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

10- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

11- Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1- Başvurular e-Devlet Kapısı Akdeniz Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya "Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim internet adresi üzerinden 29/12/2025-12/01/2026 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular 29/12/2025 tarihinde saat 08.30'da başlayacak olup, 12/01/2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

2- Adayların başvurularının kabul edilebilmesi için Kariyer Kapısı Platformu üzerinden başvuru tarihleri arasında yapacakları başvuru sonrasında, Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) "Başvurularım" sayfasında "Bilgiler" butonu üzerinden indirebilecekleri "Aday Başvuru Bilgileri" dokümanını en geç 16/01/2026 tarihi 17:00 mesai bitimine kadar

a) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü kadrolarına başvuru için Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine;

b) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı kadrolarına başvuru için Rektörlük Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğü Birimine;

Şahsen; teslim etmeleri gerekmekte olup bunun dışındaki müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Süresi içinde yapılmayan, tamamlanmayan ve eksik başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

4- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

5- Her aday yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecek olup, birden fazla pozisyon için başvuruda bulunan adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6- İlanda yer alan şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeli ve "Aday Başvuru Bilgileri" dokümanını şahsen ilgili birimlere teslim etmelidirler.

8- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilan dahil işe alım sürecinin her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

C- İSTENİLEN BELGELER

Adayların mezuniyet/KPSS/kimlik/fotoğraf bilgileri e-Devlet üzerinde Kariyer Kapısı başvuru ekranında otomatik yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri otomatik yüklenmeyen adayların diploma örneği veya mezuniyet belgelerini manuel olarak Kariyer Kapısı sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

İlan edilen unvanlardan belgelendirilmesi istenen durumlarla ilgili gerekli resmi belgelerin (sertifika, deneyim belgesi, e-Devletten alacakları barkotlu SGK hizmet dökümü (meslek kodunu gösterir) belgesinin vb.) "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan belgeler alanından ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

İlanda yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

D- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1) Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. Lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu (P3) puanı, Ön Lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu (P93) puanı, Ortaöğretim mezunları için 2024 KPSS (B) grubu (P94) puanı sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ve istenen gerekli belgeler Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden ulaşabilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2) Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olan, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.

3) Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan her kadro sayısı için 1 (bir) yedek aday belirlenecek olup, puan sırasına göre çağırılarak atama yapılacaktır. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.

4) Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle atanmaya hak kazanan ve http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinde ilan edilen adayın göreve başlatılabilmesi için sonuçların ilanından itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğüne ait pozisyonlar için Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Personel İşleri Birimine, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına ait pozisyonlar için Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğüne şahsen başvurması gerekmektedir.

6) Asıl veya yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar hakkında atama işlemlerine esas olmak üzere, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun 3'üncü maddesi gereği arşiv araştırması yapılacaktır.

7) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

14055/1-1