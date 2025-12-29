Bursa Teknik Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alacak

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" m ek 2 ncı maddesinin (b) fıkrası uyarınca, genel ve özel şartlan taşıyanlar arasından 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 2 (iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

İlan edilen pozisyona başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen genel şartlar İle yukarıda belirtilen özel şartlar aranacaktır.

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'mın 48 'inci maddesinde belirtilen;

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

2. 18 yaşını doldurmuş olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt karan atmak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler)

3. 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve geçerli bir puan almış olmak, (KPSS(P93) puanı esas alınacaktır.)

4. Sözleşmeli pozisyonun karşısında yer alan şartlan ilanın son başvuru tarihi itibarıyla taşıyor olmak,

5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

6. Kamu görevinden çıkarılmamış olmak,

7. Başvuracak adayların durumları itibariyle; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlunu sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Kariyer Kapısı ilan başvuru ekranındaki zorunlu belgeler,

2- Başvurulan unvanda özel şartlar bölümünde istenen belgeler,

3- Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil ve Hizmet Dökümü (barkodlu olması gerekir.)

BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

1, Adaylar başvurularını ilanın Kariyer Kapısı ve Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren e Devlet kapısı üzerinden "Bursa Teknik Ünivcrsitesi-Kariycr Kapısı Kamu İşe Alım" veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.

2. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Başvuru için gerekli belgeler e-devlet sisteminden otomatik olarak yüklenecektir. Bilgilerin gelmemesi halinde sisteme manuel olarak yüklenecektir.

4. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

- Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan aday, başvuru sonuçlarını açıklama tarihinde www.btu.edu.tradresinde ilan edilecektir. Adaylardan istenen belgeler, bu belgeleri teslim etme süresi yeri ve zamanı aynı bağlantı adresi üzerinden yayınlanacaktır.

- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

- Asil olarak kazananın 10 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak kazanandan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartlan taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek olarak kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

- İlan edilen pozisyona atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykm belge veren ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış olsa bile derhal sözleşmeleri fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

- Yerleştirmeye hak kazanan aday için "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması" yaptırılacak olup, sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.

- Sözleşme yapılan personel Üniversitemiz herhangi bir biriminde görevlendirilebilecektir.

- Üniversitemiz başvuru takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal edebilir, ilanda bulunmayan hükümler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

- A hm sürecine ilişkin tüm duyurular Üniversitemizin www.btu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. İlanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

14022/1-1