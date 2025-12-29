Mersin Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kamın Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31 /12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve KunıluşlarımnRüyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Alımlar şartlan aşağıda belirtilen yazılı ve uygulamalı sınav sonucuna göre gerçekleştirilecektir.

ÖSYM tarafından 2024 yılında lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS'ye denk kabul edilen sınavlarda alınan puanın YDS'deki karşılığının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre cn yüksek puanlıdan başlanarak ilan edilen her sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katma kadar aday, yazılı ve uygulama sınavına çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava çağırılacaktır.

KPSS puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların KPSS puanı 70 (yetmiş), yabancıdil puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

Sınav ve Değerlendirme: Başvurusu geçerli kabul edilen adaylara sınav takviminde belirtilen yer ve tarihte yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı sınav gerçekleştirilecektir. İlan edilen her kadro için yazılı sınavın %30'u, uygulamalı sınavın %70'i toplamı 100 tam puan üzerinden 70 tanı puan ve üzeri olan adaylar başarılı sayılacak olup, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak asil ve yedek aday ilan edilecektir. Bu sıralamaya göre asil ve yedekler arasında son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan aday sıralamada öne çıkacaktır.

A) GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak, b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak.

c) 45 yaşından gün almamış olmak.

d) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'e göre adaylarda;

. 1 numaralı ilan için anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (b) fıkrasında sayılan bölümlerden mezun olmak,

. 2 numaralı ilan için anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (b) fıkrasında sayılan bölümlerden mezun olmak,

e) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık.diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

f) Bilgisayar çevre bilimlerinin donanımı ve kumlan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

g) Adli sicil kaydı bulunmamak,

h) Özel şartlarda istenen sertifikalar, e-Devlet onaylı veya Uluslararası kurum/şirketlerden (kendiüreticisinden) verilen orijinal sertifikalar olmalıdır.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1, AĞUZMANT (3 Katı)

a) Bilişim sistemleri iletişimi konusunda en az 3 yıl iş deneyimine sahip olmak.

b) En az 100 aktif kullanıcıya sahip bir Bilgi İşlem Merkezinde Network uzmanı olarak çalışmışolmak.

c) Firewall, anti-virüs, filtreleme, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Sistem Güvenliği, e-postagüvenliği ve IPS gibi güvenlik ürünleri konusunda tecrübeli olmak.

d) Microsoft Server ürün ailesi ve Linux tabanlı işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak.

e) Yük Dengeleme cihazlarının konfigürasyon ve kurulumu konusunda tecrübe sahibi olmak.

f)Ağ anahtarlama cihazları, ağ mimarisi, yönlendiriciler, ağ erişim kontrol sistemlerikonfigürasyon ve işletme tecrübesine sahip olmak.

g) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında ileri düzey bilgi ve tecrübe sahibiolmak veya bir kurum ya da kuruluşun IEEE 802. lx uygulamasını yapmış ya da projede aktifolarak yer almış olmak.

h) Tercihen Sızma testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri vebenzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

i)Log yönetimi ve korelasyonu konularında bilgi sahibi olmak.

j)Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak;

. VMware Certified Professional (VCP4)

. Cisco Certified Network Professional (CCNP)

* Certified Ethical Hacker (CEH)

. Microsoft Certified Solutions Expert(MCSE)

. Red Hat Certified Engineer (RHCE)

2. WEB YAZILIM UZMANI (3 katı)

a) Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JavaScript Typescript, AngularJS, ReactJS, NodeJS, PHP, Laravel, jQuery, CSS vb. teknolojilerde en az 3 yıl iş deneyimine sahip olmak.

b) İlişkisel veritabanları (tercihen PostgreSQL) ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisine sahip olmak.

c) Veritabanı mimarisi, tasarımı, normalizasyonu, optimizasyonu ve yönetiminde ileri seviyede deneyimi olmak.

d) Git versiyon kontrol sistemi konusunda deneyime sahip olmak.

e) MVC ile yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak.

f) Web Servis ve API teknolojilerine hakim olmak.

g) Yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi (Agile, Serum) olmak.

h) Tarayıcılar arası uyumsuzlukların giderilmesi konusunda deneyim sahibi olmak.

i) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak.

j) Temel seviyede bash scripting bilgisine sahip olmak.

C) BAŞVURU ŞEKLİ-YERT-TARİHT

Adaylar başvurularını sınav takviminde belirlilen tarihler arasında saat 23:59:594ı kadar e Devlet (Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım - Mersin Üniversitesi) ve Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim platformundan giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.

Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar başvuru için gerekli belgeleri başvuru sisteminde belirtilen yerlere yükleyeceklerdir.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece kendisine en uygun 1 (bir) alana başvurabilir. Birden fazla pozisyona başvuru yapılması halinde başvurulardan komisyonun uygun gördüğü tek bir pozisyona başvuru kabul edilir.

ŞAHSEN VEYA POSTA İLE YAPILACAK BAŞ VURULAR DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

D) İSTENİLEN BELGELER

1. Ayrıntılı Özgeçmiş (Varsa özel şartlarda istenilen iş deneyimi firmalardan alınacak ıslak imzalı vekaşeli yazı ile belgelendirilmeli, yoksa özgeçmişte ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir)

2. Genel Şartlar (e) maddesinde belirtilen ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu e-Devletten alacağı SGK Hizmet Dökümü (doğrulama kodunu içerecek şekilde) ile belgelendirmek (Yönetmelik gereğince bu tecrübeyi sağlamak zorunludur),

3, Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

4. Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil ve Hizmet Dökümü (barkodlu olması gerekir.)

Adayların KPSS puanı, YDS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden ilgili kurumlanıl web servisleri aracılığıyla temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir, Adaylann söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kuramlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

E) SINAV KONUSU

Yazılı ve Uygulamalı sınav konuları yukarıdaki "Özel Şartlar" bölümünde belirtilen tüm konuları vehususları kapsayacaktır.

F) BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuru sonuçları, sınav sonuçları ve ilan süreci ile ilgili diğer duyurular http://pdb.mersin.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir. Adaylar sonuçlarını aynı zamanda Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir. Duyurulan ilanlar tebliğ mahiyetinde sayılacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

G) SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRETİ

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Bilimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 10 uncu maddesinde yer alan hükümler geçerli olacaktır,

H) DİĞER HUSUSLAR

1. Başvuru sonunda adayların beyan ettikleri belge ve bilgilerde tereddüt olması halinde ilgili kurululardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem tesis edilecektir.

2. İşbu sözleşmeli personel alım ilanına başvuran adaylar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmişsayılacaktıılaı.

3. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

4. Sınavı kazanan adaylann gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

5. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

6. İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklannda yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

1) İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğü Çiftlikköy Kampüsü, Rektörlük Binası 2. Kat P.K. : 33343 Yenişehir/MERSİN

Telefon: 0324 361 00 01 Dahili: 35026

Mail: [email protected]

13963/1-1