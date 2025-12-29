Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel Alacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memullan Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 100 (yüz) adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1. Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

e) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya askerlikle ilgisi bulunmamak.

e) 657 sayılı Kanunu'nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydtyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı / engeli bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.)

f) Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlariyla ilişiği kesilmemiş olmak veya sözleşmesi fesih edilmemiş olmak, g) Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

h) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak.

2. 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunda atanmaya engel hali bulunmamak

3. Herhangi bir kurumda (657 sayılı Kanun 4/B) sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde_fcsih tarihinden itibaren, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren en az bir yıl geçmiş olması gerekmektedir.

4. 2024 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak, (Lisans mezunlan için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, Orta öğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır.)

5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvurulan kabul edilmeyecektir.

7. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

8. Üniversitemiz, gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya. değişiklik yapma, hakkına sahiptir.

H- BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER:

1 - Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) 29.12.2025 - 12.01.2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı e-Devlet üzerinden "Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresi üzerinden yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Adayların başvurularının kabul edilebilmesi için Kariyer Kapısı platformu üzerinden başvuru tarihleri arasında (29.12.2025 / 12.01.2026) yapacakları başvuru sonrasında. Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) "Başvurularım'1 sayfasında "Bilgiler" butonu üzerinden indirebilecekleri "Aday Başvuru Bilgileri" dokümanını en geç 15.01,2026 tarihi 17:00 mesai bitimine kadar Üniversitemize şahsen teslim etmeleri gerekmektedir,

3- Aday başvuru dokümanı ile kurumumuza şahsen müracaat etmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- "Aday Başvuru Bilgileri" dokümanını şahsen teslim eden adayların Elektronik ortamda yaptığı başvurular incelendikten sonra yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman Üniversitemizin http://www.nku.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

5- * İlan edilen pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir.

6- Adaylar sadece tok bir unvan için başvuru yapacaklardır.

7- Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumlanıl web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurululardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

8- Kariyer Kapısı-Kamu işe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir..." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler. Eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genci mevzuat hükümleri uygulanır.

9- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin (Diploma/Mezuniyet belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya sertifika belgeleri) aşıtlarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURU LALASI:

1 - Adaylar tarafından online ortamda eklenen belgeler incelenir.

2 - Tüm başvurular ilgili alanların KPSS puanları baz alınarak değerlendirilecektir.

3 - Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 15 (onbeş) işgünü içerisinde web sitemizde duyurulacaktır.

4 - Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Üniversitemiz http://www.nku.edu.rr internet adresinden takip edebileceklerdir. Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Ayrıca, adaylar başvurularına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

5 - Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartlan taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

6 - Atanmaya hak kazanan adaylar; sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder.

7 - Göreve başlayanlardan, aranan şartlan taşımadığı somadan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir, idaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasa! faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

8 - Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır

.İRTİBAT : 0282 250 1402 0282 250 1413 0282 250 1409

14165/1-1