Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 42 Sözleşmeli Personel Alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca Lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı. Ortaöğretim mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak sureliyle aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır. Ayrıca sözlü sınav yapılmayacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR A. GENEL ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş (tecilli) olmak.

4. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

5. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

6. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

7. İlgili KPSS puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

8. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasının "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeydi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. '' hükmüne uygun nitelikleri taşımak.

10. Çalıştırılacak birime göre 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan Tehlikeli/Az tehlikeli ve çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

11. Üniversitemiz hastanesinde istihdam edilecek personelin (7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere) nöbet usulü çalışma planlan ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.

12. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesini müteakip yapılacaktır.)

B. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden "Zonguldak Bülent Eccvit Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https:/Zkariycrkapisi.gov.tr/iscalim internet adresi üzerinden 29.12.2025-12.01.2026 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların başvurularının kabul edilebilmesi için Kariyer Kapısı platformu üzerinden başvuru tarihleri arasında yapacakları başvuru sonrasında, Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealiiTi) "Başvurularım" sayfasında "Bilgiler" butonu üzerinden indirebilecekleri "Aday Başvuru Bilgileri" dokümanını en geç 12.01.2026 tarihi 17.00 mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

2. Sure içerisinde evrak teslim etmeyen adayın başvurusu geçersiz sayılacak olup "Aday Başvuru Bilgileri" dokümanı posta veya diğer yollarla gönderen adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4. Adayların söz konusu bilgilerinde (öğrenim, askerlik vb.) hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli günceİkmr/düzcltnırhri yaptırmaları gerekmektedir.

5. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler Üniversitemiz wcb sayfasında duyurulacaktır.

6. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

7. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında eksiksiz ve doğru tesliminden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

8. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir.

C. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1. Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

2. Başvurusu kabul edilenlerden, YAZILI VE/VEYA SÖZLÜ SINAV YAPILMAKSIZIN 2024 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl vc asıl aday sayısının 10 (on) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

3. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi resmi internet sayfasında wwJieun.edu.tr son başvuru tarihini takip eden iki (2) haftaJcerisinde yay^^ olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde

olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgelen tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

5. Sözleşme imzalama ve göreve başlama için duyurular Zonguldak Bülent Eccvit Üniversitesi resmi internet sayfasında www.beun.edu.tr yayımlanacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel vc özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

7. Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir.

8. Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

9. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

10. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereği "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.

11. Aranılan nitelikler ile ilanda belirtilen şartlara ilişkin tüm dokümanların asıl veya yetkili kurumca yapılmış tasdikli suretleri adayların atanmasına müteakip istenilecektir.

Ç. İLETİŞİM:

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bilgi alabileceklerdir.

İletişim Kanalları: (Tel: 0372 291 12 07- 0372 291 11 64 (e-Posta: [email protected])

Telefon hatlarının yoğun olması durumunda e-posta ile bilgi talep edilmesi önerilmekte olup, en kısa sürede geri bildirim yapılacaktır.

D. DİĞER HUSUSLAR:

1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

2. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşamasında Rcktörlüğümüzce ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir.

3. Müracaat dokümanlarının incelenmesi işlemlerine bağlı olarak ilan sonuç tarihi ertelenebilecektir.

NOT : Başvurular için sistem 29 Aralık 2025 tarihinde Saat: 08.30 da açılacak olup; 12 Ocak 2026 tarihinde saat: 17.00 da kapanacaktır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Pozisyonuna başvuru yapan adayların, işe başlama için gerekli belgeleri teslim etmek için geldiklerinde boy ve kilo ölçümleri Kuruntumuz Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinde yaptırılacaktır. Söz konusu şartları taşımadığı belirlenen adayların başvuruları geçersiz sayılarak iptal edilecektir.

13970/1-1