Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 34 Personel Alacak

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ALINACAK KADROLU PERSONEL (VETERİNER HEKİM) İLANI (2025 - 8. DÖNEM)

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında merkez teşkilatına (2) Veteriner Hekim ünvanında personel alımı yapılacaktır.

1. BAŞVURU

1.1 Genel Şartlar

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında merkez ve taşra teşkilatına Kadrolu statüde personel alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacaktır.

b) 2024 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSS-P3 puan türünden en az (60) puan almış olmak.

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek).

d) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek).

e) Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

f) Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.

g) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğine göre en az 3 yıl çalışmaları gerekmektedir. Başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

Adaylara atama onayları hariç yapılacak duyurular, Emniyet Genel Müdürlüğü internet adresinden yapılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

1.2 Özel Şartlar

-Veteriner lisans bölümü mezunu olmak,

-En az (3) üç yıllık klinik mesleki tecrübeye sahip olmak. SGK Hizmet Dökümü https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dökümü(ekran görüntüsü kabul edilmeyecek olup, e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından doğrulanabilir barkodlu belge aranacaktır).

-Cerrahi operasyon tecrübesine sahip olmak, (tercihen)

-Veterinerlik Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalında Yüksek Lisans/Doktora mezunu olmak.

(tercihen)

1.4 Başvuru Tarihi ve Şekli

- Başvurular, 05.01.2026 - 09.01.2026 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların, 09.01.2026 saat 23.59'a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

- Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı ( https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Adayların istenilen bilgilerinin e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini de PDF ya da JPEG formatında yüklemeleri gerekmektedir.

- Adaylar, Veteriner Hekim ünvanı için belirtilen birimler arasından tercihte bulunabilecektir. Tercih dışı atanmayı kabul eden adayların tercih haklarının tamamını doldurmaları gerekmektedir.

- Adaylar tercih edilen illerde bulunan farklı Emniyet Müdürlüğü birimlerinde de istihdam edilebilecektir.

- Adaylar, başvuru onay durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek; başvuru bilgilerini içeren belgeyi ise başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim/) üzerinden alabileceklerdir.

- Adayların, elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

1.4. Tercih Birimleri ve Kontenjan Sayıları

Ankara (2)

1.5 Sözlü Ve/Veya Uygulamalı Sınavın Şekli, Tarihi, Yeri Ve Konuları

a. 2024 yılı KPSS-P3 puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.

b. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresinde görüntülenebilecek olup, adaylar başvuru sonuçlarına buradan ulaşabilecektir.

c. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların "T.C. Kimlik Kartlarını" yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adayların;

a. Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,

c. Genel yetenek ve genel kültürü,

ç. Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d. Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

1.6 Kesin Başarı Listesi

a. Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup, adayların merkezi sınav (2024 yılı KPSS-P3) puanı ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılacaktır.

b. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puan eşit olan adaylardan, yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.

c. Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazanan adaylar belirlenecektir. Ayrıca asil aday sayısı kadar yedek aday da belirlenebilir.

1.7 Sonuçlara İtiraz

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilir.

1.8 Sınavı Kazanan Adaylardan İstenecek Belgeler

a. Dilekçe.

b. 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf.

c. Diploma örneği (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca tasdik edilecektir. Aslı ibraz edilemez ise noter tasdikli olacaktır).

d. Lisede yabancı dil hazırlık okuyanlar için okuduğuna dair imzalı ve mühürlü belge.

e. Nüfus cüzdanı ve fotokopisi.

f. Askerlik durum belgesi (aslı).

g. Kamu kurumunda daha önce memuriyeti bulunanlar için hizmet ve görev belgesi (aslı).

1.9 Sınavı Kazananların Atanması

a. Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.

b. Yerleştirilmeleri yapılan adaylardan istenilen sağlık kurulu raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri birimlere atamaları yapılacaktır.

c. Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

d. Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

2. DİĞER HUSUSLAR

a. Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyen adayların atanma hakları iptal olacaktır.

b. Gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak; ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

3.İLETİŞİM BİLGİLERİ

Emniyet Genel Müdürlüğü / Personel Başkanlığı

Tel: 0312 462 17 42

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK KADROLU PERSONEL (PSİKOLOG) İLANI (2025 - 7. DÖNEM)

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında taşra teşkilatına (16) Psikolog ünvanında personel alımı yapılacaktır.

1. BAŞVURU

1.1 Genel Şartlar

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında taşra teşkilatına Kadrolu statüde personel alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacaktır.

b) 2024 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSS-P3 puan türünden en az (70) puan almış olmak.

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek).

d) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek).

e) Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

f) Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.

g) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğine göre en az 3 yıl çalışmaları gerekmektedir. Başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

Adaylara atama onayları hariç yapılacak duyurular, Emniyet Genel Müdürlüğü internet adresinden yapılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

1.2 Özel Şartlar

Psikoloji lisans bölümü mezunu olmak.

1.3 Başvuru Tarihi ve Şekli

- Başvurular, 05.01.2026 - 09.01.2026 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların, 09.01.2026 saat 23.59'a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

- Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı ( https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Adayların istenilen bilgilerinin e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini de PDF ya da JPEG formatında yüklemeleri gerekmektedir.

- Adaylar, Psikolog ünvanı için belirtilen birimler arasından tercihte bulunabilecektir. Tercih dışı atanmayı kabul eden adayların tercih haklarının tamamını doldurmaları gerekmektedir.

- Adaylar tercih edilen illerde bulunan farklı Emniyet Müdürlüğü birimlerinde de istihdam edilebilecektir.

- Adaylar, başvuru onay durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek; başvuru bilgilerini içeren belgeyi ise başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden alabileceklerdir.

- Adayların, elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

1.3.1 Tercih Birimleri ve Kontenjan Sayıları

Aksaray - (1), Amasya - (1), Ardahan - (1), Artvin - (1), Bayburt - (1), Bitlis - (1), Edirne - (1), Erzurum - (1), Hakkari - (1), Karabük - (1), Karaman - (1), Kars - (1), Kırıkkale - (1), Rize - (1), Samsun - (1), Zonguldak - (1)

1.4 Sözlü ve/veya Uygulamalı Sınavın Şekli, Tarihi, Yeri Ve Konuları

a. 2024 yılı KPSS-P3 puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.

b. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresinde görüntülenebilecek olup, adaylar başvuru sonuçlarına buradan ulaşabilecektir.

c. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların "T.C. Kimlik Kartlarını" yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adayların;

a. Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,

c. Genel yetenek ve genel kültürü,

ç. Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d. Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

1.5 Kesin Başarı Listesi

a. Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup, adayların merkezi sınav (2024 yılı KPSS-P3) puanı ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılacaktır.

b. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puan eşit olan adaylardan, yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.

c. Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazanan adaylar belirlenecektir. Ayrıca asil aday sayısı kadar yedek aday da belirlenebilir.

1.6 Sonuçlara İtiraz

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilir.

1.7 Sınavı Kazanan Adaylardan İstenecek Belgeler

a. Dilekçe.

b. 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf.

c. Diploma örneği (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca tasdik edilecektir. Aslı ibraz edilemez ise noter tasdikli olacaktır).

d. Lisede yabancı dil hazırlık okuyanlar için okuduğuna dair imzalı ve mühürlü belge.

e. Nüfus cüzdanı ve fotokopisi.

f. Askerlik durum belgesi (aslı).

g. Kamu kurumunda daha önce memuriyeti bulunanlar için hizmet ve görev belgesi (aslı).

1.8 Sınavı Kazananların Atanması

a. Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.

b. Yerleştirilmeleri yapılan adaylardan istenilen sağlık kurulu raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri birimlere atamaları yapılacaktır.

c. Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

d. Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

2. DİĞER HUSUSLAR

a. Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyen adayların atanma hakları iptal olacaktır.

b. Gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak; ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

3.İLETİŞİM BİLGİLERİ

Emniyet Genel Müdürlüğü / Personel Başkanlığı

Tel: 0312 462 17 42

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ALINACAK KADROLU PERSONEL (AVUKAT) İLANI

(2025 - 6. DÖNEM)

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında taşra teşkilatına (16) Avukat ünvanında personel alımı yapılacaktır.

1. BAŞVURU

1.1 Genel Şartlar

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında taşra teşkilatına Kadrolu statüde personel alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacaktır.

b) 2024 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSS-P3 puan türünden en az (70) puan almış olmak.

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek).

d) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek).

e) Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

f) Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.

g) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğine göre en az 3 yıl çalışmaları gerekmektedir. Başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

Adaylara atama onayları hariç yapılacak duyurular, Emniyet Genel Müdürlüğü internet adresinden yapılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

1.2 Özel Şartlar

a. Hukuk Fakültesinden mezun olmak,

b. En az 3 (üç) yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olmak (staj süresi hariç),

c. Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların, disiplin ve adli yönden herhangi bir cezası olmadığını barodan alınacak belgeyle ispatlamak,

d. Avukatlık Ruhsatnamesi sahibi olmak.

1.3 Üç Yıl Süreli Mesleki Tecrübeyi İspatlayıcı Belgeler;

a. Fiili olarak en az üç (3) yılAvukatlık yaptığını gösteren kayıtlı olduğu barodan alınacak belgeyi, (Staj süresi hariç)

b. Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında veya sözleşmeli olarak görev yapan avukatlarile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleriiçin; Avukat veya hukuk müşaviri olarak görev yaptığı süreleri gösteren ilgili kurumdan alınacak hizmet belgesinin aslını başvuruda ibraz etmeleri gerekmektedir.

1.4 Başvuru Tarihi ve Şekli

- Başvurular, 05.01.2026 - 09.01.2026 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların, 09.01.2026 saat 23.59'a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

- Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı ( https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Adayların istenilen bilgilerinin e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini de PDF ya da JPEG formatında yüklemeleri gerekmektedir.

- Adaylar, Avukat ünvanı için belirtilen birimler arasından tercihte bulunabilecektir. Tercih dışı atanmayı kabul eden adayların tercih haklarının tamamını doldurmaları gerekmektedir.

- Adaylar, başvuru onay durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek; başvuru bilgilerini içeren belgeyi ise başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden alabileceklerdir.

- Adayların, elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

1.4-1 Tercih Birimleri ve Kontenjan Sayıları

Adana - (2), Ağrı - (1), Bingöl - (1), Edirne - (1), Elazığ - (1), Erzincan - (1), Hakkari - (1), Iğdır - (1), Kars - (1), Kırşehir - (1), Malatya - (1), Muş - (1), Şırnak - (1), Tunceli - (1), Yozgat - (1)

1.5 Sözlü ve/veya Uygulamalı Sınavın Şekli, Tarihi, Yeri Ve Konuları

a. 2024 yılı KPSS-P3 puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.

b. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresinde görüntülenebilecek olup, adaylar başvuru sonuçlarına buradan ulaşabilecektir.

c. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların "T.C. Kimlik Kartlarını" yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adayların;

a. Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,

c. Genel yetenek ve genel kültürü,

ç. Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d. Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

1.6 Kesin Başarı Listesi

a. Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup, adayların merkezi sınav (2024 yılı KPSS-P3) puanı ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılacaktır.

b. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puan eşit olan adaylardan, yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.

c. Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazanan adaylar belirlenecektir. Ayrıca asil aday sayısı kadar yedek aday da belirlenebilir.

1.7 Sonuçlara İtiraz

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilir.

1.8 Sınavı Kazanan Adaylardan İstenecek Belgeler

a. Dilekçe.

b. 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf.

c. Diploma örneği (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca tasdik edilecektir. Aslı ibraz edilemez ise noter tasdikli olacaktır).

d. Lisede yabancı dil hazırlık okuyanlar için okuduğuna dair imzalı ve mühürlü belge.

e. Nüfus cüzdanı ve fotokopisi.

f. Askerlik durum belgesi (aslı).

g. Kamu kurumunda sözleşmeli avukat olarak çalışanlar veya daha önce memuriyeti bulunanlar için hizmet ve görev belgesi (aslı).

h. En az 3 (üç) yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olunduğuna dair belge ve Avukatlık Ruhsatname (aslı).

i. Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların, disiplin ve adli yönden herhangi bir cezası olmadığını barodan alınacak belgeyle ispatlamak,

1.9 Sınavı Kazananların Atanması

Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.

a. Yerleştirilmeleri yapılan adaylardan istenilen sağlık kurulu raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri birimlere atamaları yapılacaktır.

b. Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

c. Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

2. DİĞER HUSUSLAR

a. Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyen adayların atanma hakları iptal olacaktır.

b. Gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak; ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

3.İLETİŞİM BİLGİLERİ

Emniyet Genel Müdürlüğü / Personel Başkanlığı Tel: 0312 462 17 42