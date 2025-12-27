Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 185 işçi alacak

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

185 SÜREKLİ İŞÇİ AÇIKTAN ALINACAKTIR

Teşekkülümüz Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/BALIKESİR) 57, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne (Bigadiç/BALIKESİR) 21, Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) 56 ve Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/KÜTAHYA) 51 olmak üzere toplam 185 sürekli işçi için ilgili mercilerden gerekli izinler alınmıştır.

Aşağıdaki tabloda belirtilen 185 sürekli işçinin, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezine işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 31.12.2025 tarihinde yayımlanması istenilmiştir.

Söz konusu 185 daimi işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezi tarafından,www.iskur.gov.trinternet sayfasında yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.