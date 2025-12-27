Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 10 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden: MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere, giriş sınavı ile 10 adet "Müfettiş Yardımcısı" alınacaktır.

Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacaktır.

I- GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren; hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden KPSS P-48 puan türü itibarıyla 70 ve üzeri puan almış olması,

ç) Sağlık durumunun, Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya engeli bulunmaması,

d) UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) sistemine kayıtlı olması,

e) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması, (01/01/1991 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir)

Gerekmektedir.

II- BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE TARİHİ:

a) Adaylar başvurularını 12/01/2026 tarihinden 20/01/2026 tarihi saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden yapacaktır. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Postayla ve diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

b) Başvuru sırasında e-Devlet üzerinden mezuniyet bilgisi, KPSS puanı, adli sicil kaydı ve ikamet bilgileri alınacak olup, e-Devlet üzerinden erişilemeyen bilgiler beyan edilerek yüklenecektir.

c) Giriş sınavına başvuracak adaylardan yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olanların, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Erkek adayların askerlik bilgileri, Milli Savunma Bakanlığının e-Devlet üzerindeki verilerinden başvuru sistemine otomatik olarak işlenmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini güncelledikten sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

d) Adayların mezuniyet belgelerinde yazan öğrenim bölümü/programı adları yukarıda belirtilen öğrenim bölümü/programı adları ile eşdeğer olmakla birlikte yukarıda yer almıyor ise mezuniyet bölümlerinin eşdeğer olduğuna dair Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylı eşdeğerlik belgesini pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.

e) Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Kariyer Kapısı portalında "Başvurularınız" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularınız" ekranında "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

f) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde herhangi bir nedenle değişiklik yapılamayacaktır.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

a) Başvurusunu tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar arasından, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak 200 aday yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan tüm adaylar da yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır.

b) Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınava ilişkin diğer hususlar en geç 30/01/2026 tarihine kadar Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü resmi internet adresi ile Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca elektronik ya da posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

IV- SINAV ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

A- Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi

a) Yazılı sınav 07.02.2026 tarihinde yapılacaktır. Adayların sınava girecekleri yer, saat, salon, sıra no bilgileri ve sınava ilişkin diğer hususlar en geç 30/01/2026 tarihine kadar Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü resmi internet adresi ile http://aybu.edu.tr/hukuk adresinde yayımlanacaktır. Adaylar, sınava T.C. Kimlik numaralarını gösterir fotoğraflı bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport) ile girebilecek olup, ayrıca bir sınav giriş belgesi/kartı düzenlenmeyecektir.

b) Yazılı sınava ilişkin itiraz usulü ve ödenmesi gereken itiraz ücretlerine ait bilgiler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü resmi internet adresi ile http://aybu.edu.tr/hukuk adresinden ilan edilecektir.

c) Yazılı sınavda başarılı sayılmak ve sözlü sınava katılabilmek için her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70 puan olması gerekir.

ç) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Yazılı Sınav Konuları ve Puanlama

-Maliye: Maliye Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları, Bütçe, Türk Vergi Sistemi ve Kanunlarının Esası (% 25).

-İktisat: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Uluslararası İktisadi Kuruluşlar, Güncel Ekonomik Sorunlar (% 20).

-Hukuk: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç), İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku (% 25).

-Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe ve Bilanço Teorisi, Bilanço Analizi ve Teknikleri (% 25).

-Yabancı dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi (% 5).

B- Sözlü Sınav

a) Sözlü sınav Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olup, sözlü sınavın tarihi ve yapılacağı yer, sözlü sınavdan en az on beş gün önce, sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile birlikte Genel Müdürlüğün resmi internet adresi ve Kariyer Kapısı Platformu web sitesinde (https://kariyerkapisi.gov.tr) ilan edilir.

b) Sınav Kurulu tarafından her bir aday aşağıda belirtilen konu başlıklarına göre puanla değerlendirilir.

c) Adayın sözlü sınavından başarılı sayılabilmesi için, Sınav Kurulunun yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Sözlü Sınav Konuları ve Puanlama:

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi. (50 Puan)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü. (10 Puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu. (10 Puan)

ç) İnsan haklarına duyarlılığı, birikimi ve tecrübesi. (10 Puan)

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı. (10 Puan)

e) Genel yetenek ve genel kültürü ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı. (10 Puan)

V- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE İTİRAZ:

a) Giriş Sınavı puanı; yazılı ve sözlü sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenir. Adayların puanlarının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

b) Adaylar; Giriş Sınavı puanı en yüksek olandan başlanmak suretiyle sıralamaya konulur ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl; Giriş Sınavında başarılı olmak şartıyla söz konusu kadronun yarısı kadar yedek aday belirlenir.

c) Başarı sıralamasına göre oluşturulan liste, Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ve Kariyer Kapısı Platformu web sitesinde (https://kariyerkapisi.gov.tr) ilan edilir. Adaylara ayrıca elektronik ya da posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

ç) Giriş Sınavı puanı olarak 70 (yetmiş) ve/veya üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

d) Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjan sayısı kadar başarılı aday bulunmadığı takdirde yalnızca başarılı aday sayısı kadar alım yapılabilir.

e) Giriş Sınavı sonucuna ilişkin olarak Başkanlığa, duyuru tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar Sınav Kurulunca en geç on beş gün içinde değerlendirilerek, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

f) Başarı listesinde asıl olarak yer alan adaylardan, ataması yapıldığı halde, Kurum tarafından verilen süre içerisinde göreve başlamayan veya başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, yedek listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir.

g) Sınavda başarılı olup göreve başlamayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadrolara yeni bir sınav yapılıncaya kadar veya sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir yıl içinde başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

VI. DİĞER HUSUSLAR:

Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Yazılı sınav, sözlü sınav, atama ve göreve başlama aşamalarının herhangi birinde; eksik evrakının bulunduğu, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve/veya ibraz ettiği belgelerin doğru olmadığı tespit edilenlerin sınavları ve gerçekleştirilmişse atamaları geçersiz sayılır. Bunlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya ibraz ettiği belgelerin doğru olmadığı tespit edilenler hakkında derhal Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisiyse, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

VII. BİLGİ ALMA:

İlan ve süreçle ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurum internet sayfasından veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı'ndan temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numarası: 0 312 207 6177-6383

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

