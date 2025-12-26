Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize "öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" bükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca öğretim Görevlisi alınacaktır.

- Adaylann 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.

- öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekir.

- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100*lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

- Öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolanna Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlanna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi uyannea, "ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde yapılacak bilim alanı sınav notunun" Üniversitemiz Senato Kararı gereği; en az 55 puan olması gerekmektedir.

- Öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolanna Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlanna ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 6. maddesinin 2. fıkrası uyannea Üniversitemiz Senato Karan gereği ; Kariyer Merkezi ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü ile Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapmak üzere başvuran adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından İngilizce dil belgesi sunmaları halinde en az 75, Almanca dil belgesi sunmaları halinde en az 65 veya eşdeğerliyi kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

MUAFİYET:

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 7. maddesinin 4. ve 5. fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda uluslararası anlaşmalarla kurulan üniversitelerde Almanca ve Fransızca öğretimi için istihdam edilecek Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasındaki şartlardan aşağı olmamak kaydıyla Senato tarafından belirlenecek ilgili yabancı dili öğretme bilgi ve yetkinliğine sahip öğretim görevlisi adaylarında merkezi sınav şartı aranmaz.

Meslek Yüksekokullarının; Öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 6. maddesinin 4. Fıkrasında kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENİLEN BELGELER:

1-Başvuru Formu (www.tau.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

2-Özgcçmiş

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4-öğrenim Belgeleri ve transkript

5-Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış denklik belgeleri

6-Yabancı Dil Belgesi (İngilizce dil belgesi en az 75 puan, Almanca dil belgesi ise 65 puan)

7-Ales Belgesi (en az 70)

8-2 adet fotoğraf

9-Erkck Adaylann askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduklarını gösterir belge

10-özcl sektör için barkodlu SGK Hizmet Dökümü (meslek kodlarını gösterir). Kamu hizmetleri için ilgili Kurumdan alınmış onaylı hizmet belgesi

- Başvuruların şahsen veya posta yolu ile Personel Daire Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

- Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuruların ilanda belirtilen son başvuru tarihinde Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

- Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin onaylı suretlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

-İstenilen belgelerde gerçeğe aykın beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adaylann atamaları yapılmayacaktır. Aday/adaylann başvuru şartlarına uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

- Üniversitemiz web sayfasında yapılacak duyurular tebligat mahiyetinde olduğundan aynca kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır.

* Üniversitemiz uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir ve değişiklik yapabilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Personel Daire Başkanlığı:

Rektörlük Binası Şahinkaya Caddesi No: 106, 34820 Beykoz / İSTANBUL

E-posta: [email protected], Tel.: 0 216 333 35 66 - 0 216 333 35 67- 0 216 333 35 68- 0 216 333 35 69

13978/1-1