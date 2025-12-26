Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

A) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA AİT İLAN

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

ç) Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) veya Yurtdışındaki herhangi bir kurumdan (ÜAK denkliği olsa bile) Doçentlik belgesini almış olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yukarıda belirtilen (a, b, c ve ç ) şartlarını taşıyan adayların kendileri ile ilgili olan aşağıdaki maddelerdeki şartları da yerine getirmeleri gerekmektedir.

1) Hazırlık sınıfı ile Eğitim Dili Kısmen veya tamamen Yabancı Dil olan birimlere başvuracak kişilerin Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavları ile Eş Değerliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarından ilanda belirtilen ilgili eğitim dilinden asgari 85 (seksenbeş) tam puan almış olma şartı aranır.

2) Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçelerinde; Başvuracakları alanla ilgili İlan no, Fakülte/Meslek Yüksekokulu, bölüm/anabilim dalı veya program adı, kadro ünvanı bilgilerini, kişisel yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirtmelidir. Ayrıca süresi dolmamış yabancı dil belgesini sunmalıdır.

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, İlan şartlarında belirtilen diplomalarını ve bilimsel çalışmaları ile yayınlarını kapsayan 1 (bir) nüsha dosya ve 4 (dört) adet Flash Bellek içerisine kaydedip ilgili birimlere (Dekanlık veya Meslek Yüksekokul Yazı İşlerine) başvurmaları gerekmektedir.

4) Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvuru dilekçelerine Doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 1 (bir) nüsha dosya ve 4 (dört) adet Flash Bellek içerisine kaydedip Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

5) Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 1 (bir) nüsha dosya ve 6 (altı) adet Flash Bellek içerisine kaydedip Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

6) Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren onbeş gün içerisinde yapılacaktır.

B) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSUNA AİT İLAN

10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği" ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

2) ALES'ten en az 70 (yetmiş), Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 90 (doksan) puan ve ya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puanı muadili bir puan almış olmak gerekir.

3) Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4) Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir. Resmi kurum onaylarında onaylayan kişinin birim akademik amiri veya birim sekreteri olması gerekmektedir. Onay tarihi olmalıdır.

5) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvurularda tezli yüksek lisans yapmış olmak şartı aranmaktadır.

6) Şahsen, posta veya kargo yoluyla başvuru yapılabilecektir. Posta veya kargodaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, sorumluluk başvurana aittir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1) Başvuracakları alanla ilgili İlan no, Fakülte/Meslek Yüksekokulu, bölüm/anabilim dalı veya program adı, kadro ünvanı bilgilerini, kişisel yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe (dilekçe örneğine üniversitemizin web sayfasında ulaşabilirsiniz.)

2) Özgeçmiş

3) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Belgesinin süresi sınav sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir (ilana son başvuru süresi esas alınacaktır).

4) Lisans Diploması, Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Yurtdışında alınmış öğrenim belgelerinin YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge) (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir, e-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır.)

5) Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği YÖK Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi)

6) Lisans Transkripti (aslı, noter veya mezun olunan akademik birim onaylı örneği)

7) İlgili kişinin TC kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi

8) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir.)

9) Hizmet belgesi (daha önce kamuda, özelde, SGK veya Bağ-Kurda çalışmışlığı varsa)

10) İki adet güncel vesikalık fotoğraf

11) Şahsen, posta veya kargo yoluyla başvuru yapılabilecektir. Posta veya kargodaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan bireysel başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, sorumluluk başvurana aittir.

BAŞVURU/ÖNDEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ VE BAŞVURU YERİ

1) İlan Yayım Tarihi: İlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihtir.

2) Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren onbeş gün içerisinde İLGİLİ BİRİME (Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne) başvurmaları gerekmektedir.

3) Başvuru, Değerlendirme ve Sınav Takvimi: Son Başvuru Tarihi, Öndeğerlendirme Tarihi, Sınav Giriş Tarihi ve Sonuç Açıklama Tarihi Üniversitemizin http://www.hakkari.edu.tr adresinden duyurulacaktır.