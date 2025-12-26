Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına; 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme ve Atama Ölçütlerinin ilgili hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen özel şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler:

Başvurular; https://basvuru.anadolu.edu.tr adresine "yalnızca internet üzerinden" yapılacaktır. Adayların; Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca hazırlayacakları başvuru formuna göre oluşturulacak bilimsel yayın ve çalışmalarını içeren başvuru dosyaları ile birlikte fotoğraf, özgeçmiş, ilanda istenilen alanda mezuniyet belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi ile kamu kurumlannda çalışmış veya çalışmakta olanların hizmet belgesini, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde, https://basvuru.anadolu.edu.tr internet adresine e-Devlet hesaplarıyla giriş yaparak yüklemeleri gerekmektedir.

Adaylar; şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuru süresi içinde tamamlanmayan başvurular ve ilanda istenen genel ve özel şartlar ile Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde başvurulan kadro için istenen koşullan sağlamadığı tespit edilen adaylann başvurulan kabul edilmeyecektir.

Doçent kadrolarına başvuranlardan Doçent unvanını Üniversitelerarası Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulmadan almış olanlar; 2547 sayılı Kanunun 24., Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 10. ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme ve Atama Ölçütlerinin II-C/2. maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurulun oluşturacağı jüri tarafından sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adaylarm kadrolara atamaları yapılamayacaktır.

İlan hakkındaki detaylı bilgi ve belgelere Üniversitemizin www.anadolu.edu.tr internet adresinden ve https://basvuru.anadolu.edu.tr başvuru internet adresinden ulaşılabilir.