Milli Savunma Bakanlığı 109 memur alımı yapacak

Milli Savunma Bakanlığından:

MEMUR ALIM İLANI

1. GENEL BİLGİLER

a) Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere Tablo-l'de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak Tablo-2'de yer alan niteliklerde devlet memuru kadrolarına; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Milli Savunma Bakanlığına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ile Milli Savunma Bakanlığı Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği esaslarına göre personel temini yapılacaktır.

b) Temin süreci; başvuru, evrak kontrol, mülakat sınavı, sağlık kurulu raporu işlemleri ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması aşamalarından oluşmaktadır.

c) Bakanlık gerek gördüğü takdirde başvuru kılavuzunda değişiklik yapabilecektir. Başvuru süresince adayların kılavuzda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

ç) Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır,

d) Nitelik tablosunda belirtilen bölümlere, denkliği Yükseköğretim Kurulu Karan ile kabul edilen bölümlerden mezun olan adaylar da başvuru yapabilecektir.

e) Başvuru kılavuzunda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

f) Şehit, gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin bu durumunu gösterir belge ile başvurularında almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın % 10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanı dikkate alınır. Bu fıkra hükümleri sadece;

(1) Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş ve erler dahil askeri personeli, Jandarma Hizmetleri sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıfına mensup personel ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er ile erbaş ve erleri. Emniyet Teşkilatından Emniyet Hizmetleri sınıfına mensup personel ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı personelinden hayatını kaybetmesi nedeniyle 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun mülga 45'inci, 56'ncı ve 64'üncü maddeleri, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 47'nci maddesi, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanların,

(2) Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş ve erler dahil askeri personeli, Jandarma Hizmetleri sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıfına mensup personel ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er ile erbaş ve erleri, Emniyet Teşkilatından Emniyet Hizmetleri sınıfına mensup personel ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı personeli, diğer kamu görevlileri, güvenlik korucuları ve sivillerden hayatını kaybeden veya malul olan ve 5434 sayılı Kanun'un mülga 64'üncü maddesi, 5510 sayılı Kanun'un 47'nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3713 sayılı Kanun, 2330 sayılı Kanun ve 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre kendisine veya yakınlarına aylık bağlananların,

(3) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlananların,

(4) 8/2/2018 tarihli ve 7091 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 9'uncu maddesi kapsamında tazminat hakkından yararlandırılanların eş ve çocukları hakkında uygulanır.

g) Asil listedeki adaylardan; çeşitli sebeplerle atanamayanlar, atamaları iptal olanlar veya atama yapılmadığı için boş kalan kadrolara, Bakanlıkça gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere yapılacak müteakip sınava kadar, yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

2. BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve puan almış olmak,

e) Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro Unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

ç) Süresi içinde istenen bilgi ve belgeleri sisteme yüklemiş olarak başvuru işlemini tamamlamak.

3. BAŞVURU ŞEKLİ

a) Başvurular 26 Aralık 2025 - 25 Ocak 2026 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tradresi üzerinden e-Devlet şifresi ile çevrimiçi yapılacaktır.

NOT:Genel ağ (Internet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

b) Adaylar; başvuru şartlarında istenen ustalık-kalfalık belgesi, sertifika avukatlık ruhsatı, güvenlik görevlisi kimlik kartı, mesleki yeterlilik belgesi ve kurs belgesini "Bilgilerim" sayfasında yer alan "Diğer Bilgi/Belgeler" ekranından "Memur Başvuru Belgeleri" bölümüne yükleyeceklerdir.

e) Ortaöğretim mezunu olma şartı aranan unvanlara başvuru yapan adaylar ise alan ve dal belirten diplomalarını aynı ekranda yer alan "Diploma (MEB onaylı)" bölümüne yükleyeceklerdir. Ehliyet bilgisi bulunmayan adaylar ehliyet belgesini ise "Ehliyet Bilgi Ekle" butonunu kullanarak yükleyecektir.

ç) Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan "Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlileri Dokümanı" kapsamında eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavı (e-TEP, Cambridge C2 Proficiency, Cambridge Cl Advanced, CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Academic vb.) sonuçlarını "Sınav Bilgileri" ekranından "Sınav Bilgisi Ekle" butonunu kullanarak "Sınav Notu" bölümüne YDS eş değerlik puanını yazacak ve "Dosya Seç" bölümünden yabancı dil yeterlilik belgesini yükleyerek kaydedeceklerdir.

d) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgelerini "Eğitim Bilgisi Ekle" ekranından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 25.12.2019 (Ön lisans) ve 11.03.2020 (Lisans) tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar haricinde beyan edilen eşdeğerlikler kabul edilmemektedir.

e) Adaylar, belgelerinin tam ve okunaklı yüklenip yüklenmediğinin kontrolünü "Belge Görüntüle" butonuna basarak yapabilecektir. Son başvuru tarihi itibariyle belgelerini sisteme yüklemeyen veya okunaksız ve eksik yükleyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

1) Şehit, gazi eş ve çocuklarının; Sosyal Güvenlik Kurumandan tabi olduğu kanunu gösterir belgeyi "Şehit/Gazi Yakını Bilgileri" ekranından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Bunun dışında yüklenen belgeler kabul edilmeyecektir. Şehit/Gazi yakınlık belgesini sisteme yüklemeyen adaylara %10 puan eklemesi yapılmayacaktır,

g) Adaylar başvurularını "Tercih Yap" ekranından ilgili alımı tıklayarak tamamlayacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercihlerimi Göster" butonuna tıklayarak kayıtlı tercihini kontrol edebilecektir.

ğ) Adaylar son başvuru tarihine kadar tercihlerinde değişiklik yapabilirler ancak son başvuru tarihi bittikten sonra başvuru işlemleri kapandığından dolayı tercihlerde değişiklik yapamayacaklardır.

4. SINAV TARİHİ VE VERİ

Adayların sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.insb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

5. SINAV ÜCRETİ

a) Sınav Ücreti 300 (üçyüz) TL'dir.

b) Adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanmasını müteakip belirtilecek tarihler arasında T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden "Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri" ekranından başvuru sahibinin (adayın) T.C. kimlik numarası girilerek sınav ücretini yatırılacaktır.

e) Adaylar, Milli Savunma Bakanlığına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik'in 6'ncı maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şehit, gazi eş ve çocukları ilgili kurumdan/bakanlıktan (Sosyal Güvenlik Kurumu veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) alınmış kanun numarasını belirtir onaylı belgeyi başvuru esnasında taratarak sisteme yükleyecek, sınava gelirken belgenin aslını beraberinde getirecektir. Söz konusu belgeyi başvuru esnasında sisteme yükleyen şehit, gazi eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.

ç) Sehven yapılan sınav ücreti ödemeleri iade edilmeyecek/devredilmeyecektir.

d) Sınav ücretini yatırmayan adaylar seçim aşamalarına katılamayacaktır.

e) Sınav ücretini yatırdığı halde seçim aşamalarına katılmayan, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan, sağlık kurulu raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan adayların sınav ücretleri iade edilmeyecek/devredilmeyecektir. Bu konu ile ilgili itiraz başvurulan dikkate alınmayacaktır. Sınav ücretlerinin doğru yatınlmasımn sorumluluğu tamamen adaya aittir.

t) Adayın kendi kusuru dışında idari sebeplerle sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içerisinde dilekçe ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir.

6. SINAVA GELİRKEN ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ BELGELER

Adaylar aşağıda belirtilen belgeleri sırasına göre üstü şeffaf ve altı mavi renkli plastik dosyaya takılı olarak beraberinde getireceklerdir.

a) Sınav çağn belgesi,

b) T.C. kimlik kartı/nüfiıs cüzdanı aslı,

c) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya kurum veya noterden onaylı sureti veya e-Devletten alınan belge ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti,

ç) Başvurduğu ünvana ait ustalık-kalfalık belgesi, avukatlık ruhsatı, güvenlik görevlisi kimlik kartı, mesleki yeterlilik belgesi, kurs belgesi ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil yeterlilik belgesi (e-TEP, Cambridge C2 Proficiency, Cambridge Cl Advanced, CPE, CAE, TOEFL tBT, PTE Academic vb.) aslı veya onaylı sureti,

d) Erkek adaylardan;

(1) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için askerlik durum belgesinin aslı (e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti),

(2) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı (e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti),

(3) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı (e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti),

e) Şehit, gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin bu durumunu gösterir belgenin aslı,

f) Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydının olmadığına dair e-Devletten alınan belgenin aslı (Adli sicil kaydı bulunan adaylar, ilgili mahkeme karan/kesinleşme şerhinin aslını beraberinde getirecektir.)

7. SINAV ÇAĞRISI

Başvuru kılavuzunda bulunan şartları taşıyan tüm adaylar, ilgili KPSS puan türü esas alınarak en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanacak; atama yapılacak kadro sayısının 10 (on) katı aday mülakat sınavına çağrılacaktır. En düşük puanlı adayın puanı, başvuru yaptığı Unvan için "Taban Puan" olacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da mülakat sınavına çağnlacaktır. Şehit ve gazi yakınları için ilgili KPSS puanı da dahil başvuru şartlannı sağlamaları durumunda KPSS puanlarına yüzde 10 (on) ilave edilecek ve oluşan puanlarına göre mülakat sınavına çağrılacaktır.

8. MÜLAKAT SINAVI KONULARI VE DEĞERLENDİRME

a) Sınav Komisyonu tarafından adaylar;

(1) Başvuru yapılan ünvanın gerektirdiği mesleki bilgi ile yetkinlikler veya adayın mezun olduğu alanla ilgili temel konular hakkında bilgi düzeyi,

(2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

(3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

(4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

(5) Genel yetenek ve genel kültürü,

(6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir, [(1) bendi için elli puan; (2), (3), (4), (5) ve (6) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan)]

b) Mülakat sınavında başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

c) Adayların KPSS puanı ve mülakat sınavı notu toplamının aritmetik ortalaması, adayların sınav başarı puanı olarak kabul edilir.

ç) Sınav başarı puanı yetmiştir.

d) Sınavı kazanan adayların notlannın eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. KPSS puanlarının da eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.

e) Değerlendirme neticesinde her ünvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.

9. DİĞER HUSUSLAR

a) Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri:

(1) Sınavda başarılı olan adayların Milli Savunma Bakanlığına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik'in i 4'üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereği tam teşekküllü bir devlet hastanesinden "Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı yoktur." kararlı sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir.

(2) Adayların aldıkları sağlık kurulu raporlarını, sınav sonuç duyurusunun yayımlandığı tarihten itibaren duyuruda belirtilen süre içerisinde (Adayın sağlık kurulu raporuna itirazı ile başlayıp kontrol veya hakem hastanenin karar tarihine kadar geçen süreler dahil) elden veya posta yolu ile Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığına (Cebeci-Çankaya-Ankara) ulaştırmaları gerekmektedir.

(3) Belirtilen tarihten sonra Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığına gönderilen/ulaşan sağlık kurulu raporlarına işlem yapılmayacak ve sağlık kurulu raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hakkında hatalı rapor düzenlenen adayların adaylıkları sonlanduılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve sorunun ilgili hastaneye başvurarak giderilmesi adayın kendi sorumluluğundadır. Süresi içerisinde ulaştırılmayan raporlardan ve posta gecikmelerinden Bakanlığımız sorumlu değildir.

b) Aday Bilgilendirme İşlemleri:

(1) Sınava katılmaya hak kazananlara ilişkin duyuru ve sınav sonuç duyurusu https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca bir belge gönderilmeyecektir.

(2) Duyuruların yayımlandığına dair bilgilendirme, adaylara kısa mesaj çekilerek yapılacaktır.

(3) Atamaya hak kazanan adayların tebligatları, yazılı olarak posta yolu ile yapılacakta. İlk başvuru tarihinden itibaren adayların tebligat adreslerinin değişmesi halinde bu durumlarını dilekçe ile Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Tebligat adresine ilişkin değişikliklerin Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığına bildirilmesi adayın kendi sorumluluğundadır. Adres değişikliği nedeniyle işlem yapılamayan tebligatlardan Bakanlığımız sorumlu değildir.

(4) Adaylara gönderilecek tebligatlarda adayların adres bilgileri, MERNlS üzerinden alınacaktır. Anılan nedenle adayların ikamet adreslerinin güncel olması adayların kendi sorumluluğundadır.

c) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel, yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.