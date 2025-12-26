Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı 3 sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığından: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 33'üncü Bölümü ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 27'nci maddesi kapsamında, idari hizmet sözleşmesiyle Türkiye Su Enstitüsü'nde istihdam edilmek üzere; Türkiye Su Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca, unvan ve nitelikleri aşağıda belirtilen 1 (bir) İnşaat Mühendisi, 1 (bir) Ziraat Mühendisi ve 1 (bir) Büro Personeli (Grafik Tasarım) pozisyonuna sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

I. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

2) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

3) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

4) Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

II. ÖZEL ŞARTLAR

1 (Bir) Mühendis (İnşaat Mühendisi)

1) İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

2) KPSS (P3) puan türünden geçerli sonuç belgesi ile en az 70 puan almış olmak.

3) İngilizce dilinden YDS/e-YDS veya ÖSYM tarafından denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının geçerli sonuç belgesinden en az 60 puan almış olmak.

4) Erkek adaylar için, başvuru tarihi itibarıyla askerlik ile ilişiği (askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olmak)olmamak.

1 (Bir) Mühendis (Ziraat Mühendisi)

1) Ziraat Fakültelerinin Tarımsal Yapılar ve Sulama, Biyosistem Mühendisliği, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarım Ekonomisi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

2) KPSS (P3) puan türünden geçerli sonuç belgesi ile en az 70 puan almış olmak.

3) İngilizce dilinden YDS/e-YDS veya ÖSYM tarafından denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının geçerli sonuç belgesinden en az 60 puan almış olmak.

4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya başvuru tarihi itibarıyla askerliği tecilli olmak

1 (Bir) Büro Personeli (Grafik Tasarım)

1) Görsel İletişim, Medya ve Görsel Sanatlar, Animasyon, İletişim ve Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarım, Çizgi Film ve Animasyon, Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı lisans programlarından mezun olmak.

2) KPSS (P3) puan türünden geçerli sonuç belgesi ile en az 70 puan almış olmak.

3) Yabancı dil şartı aranmayacaktır.

4) Erkek adaylar için, başvuru tarihi itibarıyla askerlik ile ilişiği (askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olmak)olmamak.

III. BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ

Adaylar, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde e-Devlet Kapısı üzerinden "Türkiye Su Enstitüsü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) platformu üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Başvurular yalnızca elektronik ortamda alınacak olup, posta yolu veya şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranında "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

IV. İSTENİLEN BELGELER

1) Diploma veya mezuniyet belgesi (sistemden otomatik aktarılacaktır; aktarılmaması durumunda yüklenmesi gerekmektedir).

2) Denklik belgesi (yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için YÖK tarafından düzenlenen belge).

3) KPSS sonuç belgesi (ÖSYM tarafından yapılan geçerli sınav sonuç belgesi, sistemden otomatik aktarılacaktır).

4) Yabancı dil belgesi (Mühendis adaylar için YDS/e-YDS veya ÖSYM tarafından denk kabul edilen geçerli sonuç belgesi).

5) Fotoğraflı detaylı özgeçmiş (başvuru sırasında e-Devlet üzerinden yüklenecektir).

6) Erkek adaylar için askerlik durum bilgisi (sistemden otomatik aktarılacaktır).

7) Vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş, sistemden otomatik aktarılacak; aktarılmaması halinde yüklenmesi gerekmektedir).

8) Mezuniyet bilgileri otomatik aktarılmayan adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgesi yüklemeleri zorunludur.

9) Gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asılları istenebilecektir.

V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

1) Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru süresi bittikten sonra KPSS (P3) puanları esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlanarak sıralamaya tabi tutulacaktır.

2) Giriş sınavına çağrılacak aday sayısı, alım yapılacak her bir pozisyon için ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen pozisyon sayısının on (10) katı olacaktır. Son çağrılacak adayla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

3) Sınava (yazılı/sözlü) girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri ile sınav sonuçları Türkiye Su Enstitüsü'nün (www.suen.gov.tr) internet adresinde ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformundan (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4) Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin doğruluğu kendi sorumluluklarındadır. Eksik, yanlış ve/veya hatalı bilgi veya belge verilmesi nedeniyle doğacak tüm sonuçlardan adayların kendileri sorumludur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak, sınavı kazanmış olsalar dahi hakları iptal edilecektir.

VI. GİRİŞ SINAVI

1) Giriş sınavı, İstanbul'da yazılı ve sözlü olarak yapılacak olup, sınavın yeri ve tarihi Türkiye Su Enstitüsü'nün (www.suen.gov.tr) internet adresinde ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformundan duyurulacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2) Yazılı sınav konuları:

İnşaat Mühendisi Pozisyonu için;

. Türkiye Su Enstitüsü'nün görev ve faaliyet alanına ilişkin genel bilgiler

. Su kaynakları yönetimi ve politikaları (ulusal/uluslararası su yönetimi yaklaşımları)

. Çevre ve iklim değişikliği (su-enerji-çevre ilişkisi, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm)

. Hidroloji ve su teknolojileri (hidrolojik döngü, izleme, dijital su yönetimi)

. Bilimsel ve teknolojik yenilikler (su alanında kullanılan yeni yaklaşım ve teknolojiler)

. Genel yetenek ve genel kültür

Ziraat Mühendisi Pozisyonu için;

. Türkiye Su Enstitüsü'nün görev ve faaliyet alanına ilişkin genel bilgiler

. Çevre ve iklim değişikliği (su-enerji-gıda-çevre ilişkisi, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm)

. Bilimsel ve teknolojik yenilikler (tarım ve su alanında kullanılan yeni yaklaşım ve teknolojiler)

. Tarımsal su kullanımı ve sürdürülebilir sulama yönetimi

. Bitki su ihtiyacının belirlenmesi, sulama suyu gereksiniminin hesaplanması

. Bitkisel üretimde fenolojik dönemlerin belirlenmesi, gelişim evrelerine göre üretim planlaması

. Genel yetenek ve genel kültür

Büro Personeli Pozisyonu için

. Türkiye Su Enstitüsü'nün görev ve faaliyet alanına ilişkin genel bilgiler

. Tasarım ve içerik üretimi: Katalog, yayın, broşür/flyer, web sitesi arayüzü (UI) ve banner tasarımları; sosyal medya içerik yazarlığı ve dijital görsel tasarımları; sunum hazırlama ve kurumsal kimlik oluşturma (Adobe Creative Cloud programları - Photoshop, Illustrator, InDesign - veya muadilleri).

. Fotoğrafçılık ve videografi: video kurgu, montaj ve içerik hazırlama (Adobe Premiere Pro, After Effects, CapCut veya muadili programlar).

. Baskı teknikleri: baskı malzemeleri ve baskı makineleri bilgisi.

. Genel yetenek ve genel kültür

3) Sözlü sınavda değerlendirilecek hususlar:

. Mesleki bilgi ve alanına ilişkin kavrayış düzeyi

. İfade yeteneği, muhakeme ve analiz becerisi

. Liyakat ve görev sorumluluğuna uygunluk

. Temsil kabiliyeti, iletişim ve davranış biçimi

. Yabancı dili kullanabilme düzeyi (Mühendis adaylar için)

. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık

. Genel kültür düzeyi

4) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir. Yazılı puan üstünlüğüne göre, ilan edilen pozisyon sayısının dört (4) katı aday sözlü sınava çağrılır.

5) Nihai başarı sıralaması yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasına göre belirlenir. Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı, diploma notu ve doğum tarihi önce olan aday dikkate alınır.

6) Yapılan sınavlarda başarılı olmak, adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

7) Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların açıklanmasından itibaren beş (5) iş günü içinde yazılı olarak yapabilirler. İtirazlar en geç otuz gün içinde incelenir ve yazılı olarak cevaplandırılır.

VII. SONUÇ VE İSTİHDAM

1) Sınav sonuçları Türkiye Su Enstitüsü'nün internet adresinde (www.suen.gov.tr) ve Kariyer Kapısı platformunda ilan edilecektir. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2) Sınavı kazanan adaylardan istihdam için gerekli belgeler ayrıca duyurulacaktır.

3) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır; göreve başlatılmışlarsa sözleşmeleri feshedilir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Bu ilanda yer almayan hususlar için Türkiye Su Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

İLAN OLUNUR

