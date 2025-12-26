Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 47 Kontrolör Yardımcısı Alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünden: KONTROLÖR YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında boş bulunan 47 adet 7 ve 8'inci derece "Kontrolör Yardımcısı" kadrosuna atama yapılmak üzere 28.03.2026 tarihinde Ankara'da Kontrolör Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır, 1 GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI:

Kontrolör Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayın;

1.1, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlan taşıması,

1.2. Veteriner ve Ziraat Fakülteleri, Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin en az dört yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olması veya bu fakültelere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen en az dört yıllık yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlanndan mezun olması,

1.3. Son başvuru tarihi itibariyle 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS), aşağıdaki tabloda mezuniyet durumlarına göre belirlenmiş puan türünden en az 70 taban puan almış olması,

Mezuniyetine göre sınav grupları itibariyle yapılacak sınav sonucunda alınacak Kontrolör Yardımcısı kadro adedi ile gerekli KPSS puan türü, yazılı sınava çağrılacak aday sayısı, yazılı sınavda başarılı olanlardan sözlü sınava çağrılacak aday sayısı bilgilerini gösterir Tablo,

şeklinde olduğu,

1.4. Giriş Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması (0L01.1991 ve daha sonra doğanlar),

1.5. Sağlık durumunun, Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması ve Kontrolörlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmaması, 1.6. Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş olma şartlarmı taşıması,

1.7. Giriş Sınavına başvuran adayların sınavla ilgili tebligatlar UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) üzerinden yapılacağından adayların bu sisteme kayıtlı olması. Gerekmektedir.

2. GİRİŞ STNAVTNA BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:

2.1. Giriş Sınavı başvurusu, 12.01.2026 tarihinde başlayıp 26.01.2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

2.2. Adaylar, sınav başvurularını, elektronik ortamda e-devlet üzerinden "Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim)" platformu üzerinden yapacaktır.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

2.3. Birden fazla bölüm mezunu olan adaylar sadece bir bölüm için müracaatta bulunabileceklerdir.

2.4. Bu ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2.5. Başvuru sırasında adayların mezuniyet bilgileri. Yükseköğretim Kurulunun e-devlet üzerindeki verilerinden başvuru sistemine otomatik olarak işlenmektedir. Bilgilerinde hata/eksiklik olan veya mezuniyet bilgileri işlenmeyen adayların, bilgilerini ilgili yükseköğretim kurumundan güncellediktcn sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

2.6. İlanda yer alan mezuniyet alanlarına denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlanndan mezun adayların, başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında "Ek Dosya" kısmında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

2.7. Erkek adayların askerlik bilgileri, Milli Savunma Bakanlığının e-devlet üzerindeki verilerinden başvuru sistemine otomatik olarak işlenmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini günccllcdiklcn sonra başvuruda bulunmaları gerekmekledir.

2.8. Başvuru işleminin halasız, eksiksiz ve ilanda yer alan hususlara uygun olarak yapılmasından ve islenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır,

2.9. Başvuruların sona ermesinden sonra adaylar başvuru bilgilerinde herhangi bir nedenle değişiklik yapılamayacaktır. 2.10. Elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaldıklar nedeniyle başvuruların son güne bırakılmamasına dikkat edilmelidir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan Tarım ve Orman Bakanlığı sorumlu değildir.

2.11 Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru veya sınavın herhangi bir aşamasında adaylardan isteyebilecektir.

2.12. Adaylar başvuru sırasında;

a) Son bir ay içerisinde çektirilmiş vesikalık fotoğrafını,

b) Adayların adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olduğu yükseköğretim kurumu, yabancı dil seçeneği (İngilizce, Fransızca, Almanca) ve gerekli diğer bilgilerini,

c) Baba ve ana adlan ile meslek veya işleri, yükseköğrenim yaptığı okul ve yeri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, adresleri ve telefon numaraları ile yüksek tahsilden sonra ne gibi işler yaptığı ve benzerini belirten kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişini (bu özgeçmişe, sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye ve Kontrolörlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmadığı beyanı ile UETS adresi de eklenerek),

içeren Kontrolör Yardımcılığı Giriş "Sınav Aday Formunu", Sisteme "Ek Dosya" kısmında bulunan "Aday Formu" alanına mutlaka yükleyeceklerdir.

3. GİRİŞ SINAVIMIN ŞEKLİ, KONULARI, TARİHİ VE YERİ:

3.1. Giriş Sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacaktır. Yazılı sınav çoktan seçmeli test usulüyle yapılacaktır. Giriş sınavı sorulan aşağıda belirtilen konu gruplanndan hazırlanacaktır.

a) Teknik bölümler olan Veteriner Hekimler ile Ziraat Mühendisleri için;

1) Veteriner Hekimlere Mesleklerinin Genel Esaslan olan Anatomi, Hayvan Refahı, Yemler/Yem Hijyeni ve Teknolojisi, Zootekni, Epidcmiyoloji, Hayvan Besleme vc Beslenme Hastalıkları, Hayvan Islahı, Et Hijycni/Muaycncsi vc Teknolojisi, Enfcksiyöz Hayvan Hastalıkları,

Ziraat Mühendislerine Mesleklerinin Genel Esasları olan Botanik, Ekoloji, Zooloji, Toprak Bilimi, Bitki Besleme, Bahçe Bitkileri (Meyvecilik, Sebzecilik, Bağcılık), farla Bitkileri (Baklagiller, t ahıllar. Endüstri Bitkileri, Çayır ve Mera Bitkileri), Bitki Koruma (Entomoloji, Fitopatoloji), farım Ekonomisi, Genel Zootekni, tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Süt Teknolojisi,

2) Bakanlığın Hizmetleriyle ilgili Genel Teknik Konular,

3) Kooperatif Hukuku ve Genel Kooperatifçilik Bilgileri,

4) İnkılap Tarihi,

5) Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi),

b) Sosyal bölümler olan Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme ile İktisadi vc İdari Bilimler Fakültelerinin cn az dört yıllık eğitim veren bölümler için;

1) Hukuk;

Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Esaslar ve İdari Yargı),

Kooperatifler Hukuku ve Genel Kooperatifçilik Bilgileri,

Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku,

Ticaret Hukuku (Genel Esaslar, Anonim Şirkete ait Hükümler vc Kıymetli Evrak),

Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar),

Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,

2) İktisat;

İktisat Teorisi (Mikro-Makro ekonomi),

Güncel Ekonomik Sorunlar,

Para, Banka ve Kredi, Milli Gelir,

İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim,

3) Maliye;

Kamu Giderleri vc Gider Kanunlarının Esaslan,

Bütçe ve Bütçe Çeşitleri, Kamu Borçları, Maliye Politikası,

4) Muhasebe;

Genel Muhasebe,

Bilanço Analizi ve Teknikleri,

Ticari Hesap,

5) İnkılap Tarihi,

6) Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi),

Mevzuat sorularında 01.01.2026 tarihinden sonraki değişiklikler dikkate alınmayacak olup sorular bu doğrultuda hazırlanacaktır.

3.2. a) Teknik bölümlerde sınav sorulan toplam 100 soru;

1) Mesleklerinin Genel Esasları ve Bakanlığın Hizmetleriyle İlgili Genel Teknik Konular % 50,

2) Kooperatif Hukuku ve Genel Kooperatifçilik Bilgileri için % 30,

3) İnkılap Tarihi % 10,

4) Yabancı Dil % 10,

b) Sosyal bölümlerde sınav sorulan toplam 100 soru;

1) Hukuk % 20,

2) İktisat % 20,

3) Maliye % 20,

4) Muhasebe % 20,

5) İnkılap Tarihi % 10,

6) Yabancı Dil % 10,

ağırlığında olmak üzere adayların bütün bilim dallarından bilgilerini ölçecek şekilde düzenlenecektir.

Bir adayın yazılı sınavı kazanabilmesi için bölümlerine göre (3.2.a)'da ve (3.2.b)'dc belirlilen her soru grubundan 100 tam puan üzerinden en az 65 puan alması ve bütün sınav gruplarından alınan puanların ortalamasının en az 70 olması şarttır.

3.3. Giriş Sınavının yazdı bölümü; 2 8.03.2026 tarihinde Ankara'da yapılacak olup giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav yeri, saati ve sınava ilişkin diğer hususlar Tarım ve Orman Bakanlığı (https://www.tarimorman.gov.tr) ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM) web sayfaları, "Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim)" platformu ile Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin (GAZİÖDM) yönlendirdiği https://ais.gazi.edu.tr internet sayfasında ilan edilecektir.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar yazılı sınav giriş belgelerini, 23.03.2026 tarihinden itibaren https://gaziodm.gazi.edu.tr internet adresindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan adımları takip ederek, https://ais.gazi.edu.tr internet adresinde giriş ekranında yer alan "e-devlet ile Giriş Yap" seçeneği ile istenen bilgilerini eksiksiz doldurarak belgelerine erişebilecek ve çıktısını alabileceklerdir. Sisteme giriş yapan adaylarm herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmayacaktır. Adaylar, https://ais.gazi.edu.tr internet adresinde belirtilen şekilde çıktısını aldıkları sınav giriş belgelerini sınava girerken yanlarında bulunduracaklardır.

3.4. Cevaplı A Grubu Sınav Kitapçıkları GAZİÖDM tarafından sınav yapıldıktan sonraki ilk iş günü https://ais.gazi.edu.tr internet adresinden adaylara yayımlanacak, https://gaziodm.gazi.edu.tr internet adresindeki "Duyurular" bölümünde de ilan edilecektir. Adaylar yazılı sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, cevaplı A Grubu sınav kitapçıklarının yayımlanmasını takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde https://ais.gazi.cdu.lr internet adresinde "Başvurularım" bölümünden 150,00 TL itiraz ücretini banka / kredi kartı ile (kart numarası girilerek) yatırılmasına müteakip itirazlarını gerçekleştirebilecektir.

3.5. Yazılı smav sonuçlarına ilişirin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihi takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde https://ais.gazi.edu.tr internet adresinde "Başvurulanın" bölümünden 150,00 TL itiraz ücretini banka / kredi kartı ile (kart numarası girilerek) yatırılmasına müteakip itirazlarını gerçekleştirebilecektir.

3.6. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav yeri, saati ve sınava ilişkin diğer hususlar Tarım ve Orman Bakanlığı (https://www.tarimorman.gov.tr) ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM) internet sayfaları ile "Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim)" platformunda, sınavdan 15 (on beş) gün önce İlan edilecektir.

3.7. Sınav yeri, tarihleri vc/vcya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum (3.6.) maddesinde belirtilen internet adreslerinde ilan edilecektir. Bahse konu ilan tebligat hükmünde olacaktır.

4. DEĞERLENDİRME:

4.1. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için her soru grubundan 100 tam puan üzerinden en az 65 puan alınması ve tüm sınavdaki soru gruplarmın ortalama notunun en az 70 puan olması gereklidir.

4.2. Yazılı sınava katılan ve başarılı olan adayların, tabloda yer aldığı şekilde ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilanda belirtilen kadro sayısının 4 (dört) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

4.3. Yazılı sınav sonuçlan Bakanlık ve Genel Müdürlük internet adresinde yayımlanmak sureliyle duyurulacak ve sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri (3.6.) maddesinde belirtilen internet adreslerinde ilan edilecektir. Bahse konu ilan tebligat hükmündedir.

Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sınav sonuçlanın görüntüleyebilecek!erdir.

4.4. Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayn ayrı puan verilmek sureliyle değerlendirilecektir.

Adaylar, sınav kurulu tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentleri arasında yazılı özelliklerin her biri için 10'ar puan üzerinden değerlendirilecek ve verilen puanlar ayrı ayn tutanağa geçirilecektir. Verilen puanlann toplamı sözlü sınav puanım teşkil edecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 70 olması şarttır.

4.5. Giriş Sınavı Puanı, yazılı ve sözlü puanların ortalamasından oluşacaktır.

4.6. Adaylar, Giriş Sınavı Puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulacaktır. Adayların Giriş Sınavı Puanlarının eşitliği halinde yazılı sınav notu yüksek olan, yazılı sınav notlarının da eşitliği halinde yabancı dil puanı yüksek olan öncelik kazanacaktır.

4.7. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirlilen kadro sayısı kadar aday asıl ve söz konusu asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.

4.8. Giriş Sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

5. SINAV SON UÇLARININ İLAM ve ATAMA:

5.1. Kontrolör Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı ve sözlü bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav yeri, saati ve smava ilişkin diğer hususlar Tarım ve Orman Bakanlığı (https://www.tarimorman.gov.tr) ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (https://www.tarimonTian.gov.tr/TRGM) wcb sayfaları, "Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim)" platformunda, yazılı sınava ilişkin hususlar ayrıca GAZİÖDM'nin yönlendirdiği https://ais.gazi.edu.tr internet sayfasında da ilan edilecektir.

5.2. Giriş Sınavmı kazananların isimleri Bakanlık ve Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilecektir. Giriş Sınavını asıl kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat (UETS) yapılacaktır. Ayrıca adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden sınav sonuçlarını görüntüleyebileceklerdir.

5.3. Sınavı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde, Kurum tarafından verilen süre içerisinde göreve başlamayan veya başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, yedek listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilecektir.

5.4. Bakanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Kontrolör Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

6. GENEL HÜKÜMLER:

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybedecek, giriş sınavını kazanmaları halinde atamaları yapılmayacaktır. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemi iplal edilecektir. Bunlar hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

7. BİLGİ TEMİNİ:

Sınavla ilgili bilgiye ihtiyaç duyulması halinde Bakanlık (https://www.tarimorman.gov.tr) veya Genci Müdürlük (https://www.tarimorman.gov.lr/TRGM) internet sayfaları,

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kontrolörler Başkanlığı Kavacık Subayevleri Mah, Fatih Cad. No:6 Keçiören/ANKARA adresi,

0312 596 34 09 telefon numarası aracılığıyla Kontrolörler Başkanlığından temin edilebilecektir.

İlan Olunur.

