Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 40 uzman ve müfettiş yardımcısı alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMAN YARDIMCILIĞI ALIM İLANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere "Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde mesleğe özel yarışma sınavı ile

. 4 Çevre Mühendisliği,

. 3 Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

. 3 Kimya Mühendisliği,

. 3 Şehir ve Bölge Planlama,

. 4 İnşaat Mühendisliği,

. 8 Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler

mezunları olmak üzere toplam 25 (yirmi beş) Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

1. YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

Adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

1.1. Genel Şartlar:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

1.2. Mezuniyet Alanları:

Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıdaki bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak:

. Çevre Mühendisliği

. Elektrik-Elektronik Mühendisliği

. Kimya Mühendisliği

. Şehir ve Bölge Planlama

. İnşaat Mühendisliği

. Maliye

. İktisat

. İşletme

. Kamu Yönetimi

. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

. Uluslararası İlişkiler

1.3. KPSS Puan Türleri ve Taban Puanlar:

. Mühendislik bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P3,

. Maliye bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P19,

. İktisat bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P14,

. İşletme bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P24,

. Kamu Yönetimi bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P29,

. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P39

. Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P34

puan türlerinden, ÖSYM tarafından 2024 veya 2025 yılında A Grubu kadrolar için yapılan ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en az 70 puan almış olmak.

1.4. Yaş Sınırı:

Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1991 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilecektir.)

2. BAŞVURULAR

2.1. Başvuru Süreci:

. Adaylar başvurularını 29/12/2025 Pazartesi günü başlayıp 05/01/2026 Pazartesi günü saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirebileceklerdir.

. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2.2. Başvuru Kontrolü:

. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

2.3. Belge Doğrulama:

. Adayların öğrenim durumu/mezuniyet bilgisi, nüfus bilgileri, KPSS puan bilgisi ve erkek adaylar için askerlik durum bilgileri web servisleri aracılığıyla alınacaktır.

. e-Devlet üzerinde bu bilgileri bulunmayan adayların, başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan bilgilerini ilgili kurumundan güncelleştirmeleri gerekmektedir.

2.4. Hatalı Başvurular:

. İlanda belirtilen KPSS puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk adayın kendisine aittir.

2.5. Başvuru Sonucuna İtiraz:

. Adaylar başvurularına ilişkin itirazlarını başvuruların sonuçlanmasını takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde Kariyer Kapısı platformu üzerinden gerçekleştirebilecektir. İtiraz sonuçları yine aynı platform üzerinden ilan edilecektir.

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

3.1. Yazılı Sınav Çağrısı:

. Şartları taşıyanlardan yazılı sınava çağrılacak aday sayısı; atama yapılacak kadro sayısının 10 katını geçemez.

. Merkezi sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılır.

3.2. Yazılı Sınav Bilgileri:

. Yazılı sınava katılmaya hak kazananlar, Bakanlığımız internet sayfasında ilan edilerek Kariyer Kapısı Platformu üzerinden duyurulacaktır.

. Sınava girecek adaylara, kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihinin yer aldığı sınav giriş belgesi 09.03.2026 tarihinde https://ais.gazi.edu.tr/ adresinden yayımlanacaktır. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamayacaktır.

. Yazılı sınav, 14 Mart 2026 Cumartesi günü, 10:00-12:00 saatleri arasında Ankara Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİÖDM) tarafından belirlenecek salonlarda tek oturumda yapılacaktır.

. Sınav süresi 120 dakika olup, 80 adet çoktan seçmeli soru içerecektir.

. Talebi uygun görülen engelli adaylar için 30 dakikalık ek süre verilecektir.

. Sınav; soru kitapçığı A-B ve cevap anahtarı A-B-C-D-E seçenekli olmak üzere test usulünde yapılacak olup, her bir sorunun sadece bir doğru cevabı olacaktır.

. Adaylar sınava Sınav Giriş Belgesi ve Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, fotoğraflı ve TC Kimlik Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı, TC Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi, fotoğraflı ve geçerlilik süresi devam eden pasaport, fotoğraflı Geçici Kimlik Belgesinden (T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden aldıkları ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı, mühürlü barkodlu/karekodlu belge) biri ile girebileceklerdir.

. Belirtilen belgeleri yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

. Adayların sınava alınırken yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, hesap makinesi, saat, anahtarlık, otomobil anahtarı, telsiz, radyo gibi kaynaklar, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kağıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer vb. araçlar ile sınav binalarına girmesine izin verilmeyecektir. Anahtarlıksız basit ev anahtarı bulunabilir. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

. Yazılı sınavın başlamasını müteakip herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı vb.) salondan çıkan aday, tekrar sınava alınmayacaktır.

. Adaylar yazılı sınav sırasında ve sınavın yapıldığı binada sigara içemeyeceklerdir; içenler hakkında, 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

. Adaylara kalem seti GAZİÖDM tarafından dağıtılacaktır.

4. YAZILI SINAV

4.1. Sınav Konuları:

Sınav konuları, adayların mezuniyet alanlarına göre belirlenmiştir. Her branş için %60 oranında mezun olduğu bölüme ilişkin uzmanlık konuları , %20 oranında Genel Kültür ve Genel Yetenek konuları , %20 oranında Bakanlık Görev Alanı ile ilgili konular yer alacaktır.

ORTAK KONULAR

1. T.C. Anayasası (Genel Esaslar)

2. T.C. Anayasası (Temel Hak ve Ödevler)

3. T.C. Anayasası (Devletin Temel Organları)

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (1-212 maddeler)

5. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6. 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Dördüncü Bölüm)

7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

8. Türkçe Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları

9. Genel Kültür

ALAN SORULARI

Çevre Mühendisi

1. Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim Değişikliği

2. Çevre Yönetimi, Çevre Hukuku ve Mevzuatı

3. Katı ve Tehlikeli Atıkların Yönetimi

4. Su Kirliliği ve Kontrolü

5. Hava Kirliliği ve Kontrolü

6. Toprak Kirliliği ve Kontrolü

7. Temel Mühendislik Hesaplamaları

. Türev

. İntegral

8. Atık Su Arıtma

9. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

10. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

11. Doğrudan Temin

Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler

1. Hukuk (Hukukun Temel Prensipleri, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ve İş Hukukunun genel hükümleri)

2. İktisat (İktisat Teorisi, Mikro ve Makro İktisat, Uluslararası İktisat)

3. Maliye (Genel Maliye Teorisi, Maliye Politikası, Kamu Maliyesi, Vergi Hukuku, Kamu Gelir ve Giderleri, Bütçe)

4. Genel Muhasebe

Elektrik-Elektronik Mühendisi

1. Temel Kavramlar ve Elektroniğe Giriş

2. Elektronik Devreler

3. Elektrik Devreleri

4. Güç Elektroniği

5. Lojik Devreler

6. Sinyaller ve Sistemler

7. Algoritma

8. Programlama Dilleri (C)

9. Kontrol ve Otomasyonlar

10. Devre Elemanları

İnşaat Mühendisi

1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

2. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

3. Yapım İşleri Genel Şartnamesi

4. Muayene ve Kabul Yönetmeliği

5. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği

6. İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı Görev ve Sorumlulukları

7. Genel Betonarme Bilgisi

8. Döşemeler

9. Temeller

10. Keşif, Metraj ve Hak Ediş İşlemleri

11. Yapı Malzemeleri

Kimya Mühendisi

1. Madde ve Maddenin Özellikleri

2. Atomlar ve Atomların Yapısı

3. Kimyasal Bileşikler

4. Gazlar

5. Periyodik Çizelgeler ve Atom Özellikleri

6. İnorganik Kimya

7. Biyokimya

8. Analitik Kimya

9. Organik Kimya

10. Asitler ve Bazlar

11. Kimya Laboratuvarlarında Uygulanan Temel İşlemler

Şehir Planlama

1. Türkiye ve Dünyada Planlama Tarihi

2. Kent Ekonomisi

3. Kent Sosyolojisi

4. Kent Coğrafyası

5. İmar Mevzuatı

6. İmar Planlama Süreci

7. Ulaşım Planlaması

8. Kentsel Tasarım

9. Bölge Planlama

10. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

11. Yeni Kentsel Gündem

12. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

13. Türkiye'de ve Dünyada Akıllı Şehir Stratejileri

14. Dünya'da Örnek Akıllı Şehir Uygulamaları

15. Türkiye'de Örnek Akıllı Şehir Uygulamaları

16. Avrupa Birliği Akıllı Şehir Yaklaşımı

4.2. Değerlendirme Şartları:

. Yazılı sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için toplam sınav puanının en az 70 olması gerekmektedir.

. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

. Mevzuat sorularında 01.01.2026 tarihinden sonraki değişiklikler dikkate alınmayacak olup, sorular bu doğrultuda hazırlanacaktır.

4.3. Cevap Anahtarındaki Hatalar:

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun belirlenmesi durumunda ilgili soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

Sınavda iptal edilen soru/sorular olması durumunda, bu soru/sorular iptal edilecek, bu soruların puanları diğer sorulara eşit olarak dağıtılarak adayların puanları geçerli sorulara verilen doğru cevaplar üzerinden hesaplanacaktır.

Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının yayımlanmasını takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde https://odeme.gazi.edu.tr adresinden gerçekleştirebilecektir. İtiraz aşamasında T.C. Kimlik Numarası girilerek her bir itiraz için 150,00-TL itiraz ücretinin banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) yatırılmasını müteakip (Havale, EFT veya diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmaz); http://basvuru.gazi.edu.tr/itiraz adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve parola girilerek giriş yapıldıktan sonra "İşlemler>İtiraz" menüleri altında sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz formunu doldurup "Gönder" butonu ile evrakı elektronik ortamda göndermiş olacaklardır. Adaylar tarafından itirazlarında değişiklik yapılmasının istenilmesi halinde süresi içerisinde, herhangi bir ücret ödenmeksizin gerekli güncellemeler yapılabilecektir.

GAZİÖDM'ye ulaşmayan, ilgili alanları eksik olan formlar, süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile ve talep konusu açıkça anlaşılmayan formlar ile GAZİÖDM'ye faks, e-posta ve/veya diğer biçimlerde ulaştırılan formlar işleme alınmayacaktır.

4.4. Başarı Listesi:

. Yazılı sınav sonuçlarına göre başarı listesi hazırlanacaktır.

. Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazları, sınav sonuçları açıklandıktan sonra 5 (beş) iş günü içerisinde https://odeme.gazi.edu.tr adresinden gerçekleştirilecektir. İtiraz aşamasında; T.C. Kimlik Numarası girilerek her bir itiraz için 150,00- TL itiraz ücretinin banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) yatırılmasını müteakip (Havale, EFT veya diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmaz);

https://basvuru.gazi.edu.tr/itiraz adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve parola girilerek giriş yapıldıktan sonra "İşlemler>İtiraz" menüleri altında sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz formunu doldurup "Gönder" butonu ile evrakı elektronik ortamda göndermiş olacaklardır. Adaylar tarafından itirazlarında değişiklik yapılmasının istenilmesi halinde süresi içerisinde, herhangi bir ücret ödenmeksizin gerekli güncellemeler yapılabilecektir.

. GAZİÖDM'ye ulaşmayan, ilgili alanları eksik olan formlar, süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile ve talep konusu açıkça anlaşılmayan formlar ile GAZİÖDM'ye faks, e-posta ve/veya diğer biçimlerde ulaştırılan formlar işleme alınmayacaktır. İtiraz başvuruları 5 (beş) iş günü içerisinde GAZİÖDM tarafından incelenerek kesin olarak karara bağlanacak ve sonuçları GAZİÖDM tarafından Bakanlığımıza bildirilecektir.

. Sonuçlar, GAZİÖDM tarafından https://gaziodm.gazi.edu.tr adresinden yayımlanacaktır.

. Başarı listesi, Bakanlığımız internet sayfasında (www.csb.gov.tr ) duyurulacak olup, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri ayrıca Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de görüntüleyebilecektir.

4.5. Sözlü Sınava Çağrı:

. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından, en yüksek puandan başlanarak belirtilen kadro veya pozisyon sayısının 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava alınacaktır.

5. SÖZLÜ SINAV

5.1. Değerlendirme Kriterleri:

. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

. Genel yetenek ve genel kültürü,

. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

5.2. Başarı Şartı:

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazları, sonuçların açıklanmasını takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunmaları halinde, itiraz talepleri sözlü sınav komisyonu tarafından incelenerek 10 (on) iş günü içerisinde karara bağlanılarak adaya bildirilecektir.

6. ATAMA VE SONUÇLAR

6.1. Atama Süreci:

. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak başarı listesi oluşturulacaktır.

. En yüksek puan alan adaydan başlanarak asil ve yedek listeler hazırlanacaktır.

6.2. Gerçeğe Aykırı Beyan:

. Herhangi bir aşamada gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya sahte belge sunan adayların sınavları iptal edilecek, atamaları yapılmayacak veya yapılmış ise iptal edilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na;

. 5 Çevre Mühendisliği,

. 4 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

. 2 Mimarlık,

. 2 Şehir ve Bölge Planlama,

. 2 Kimya Mühendisliği,

mezunları olmak üzere toplam 15 (on beş) Müfettiş Yardımcısı alımı yapılacaktır.

Bu alım, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği'nin 15 inci maddesinin 3 üncü fıkrası ve 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi uyarınca gerçekleştirilecek olup, Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının yazılı kısmı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği'nin 16 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, Ankara Gazi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI:

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2- Her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak.

3- Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Çevre Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Kimya Mühendisliği bölümleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yerli ve/veya yabancı yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

4- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak.)

5- Son başvuru sınav tarihi itibarıyla geçerliliği devam eden Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS), Çevre Mühendisliği bölümü, Mimarlık bölümü, Şehir ve Bölge Planlama bölümü, Kimya Mühendisliği bölümü mezunları için KPSS P3 puan türünden; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları için KPSS P48 puan türünden, ÖSYM tarafından 2024 veya 2025 yılında A Grubu kadroları için yapılan ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

1- Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavına katılabilmek için başvuruların, 29/12/2025 Pazartesi günü başlayıp 05/01/2026 Pazartesi günü saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Tamamlandı/Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

3- Adayların öğrenim durum/mezuniyet bilgisi, nüfus bilgileri, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan bilgisi, erkek adaylar için askerlik durum bilgileri web servisleri aracılığı ile alınacaktır. E-Devlet üzerinde bu bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan bilgilerini ilgili kurumundan güncelleştirmeleri gerekmektedir.

4- İlanda belirtilen KPSS puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hususlardaki sorumluluk adayın kendisine aittir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Şartları taşıyanlardan yazılı sınava çağrılacak aday sayısı; ilanda belirtilen her bir bölümün kadro veya pozisyon sayısının 20 katından fazla olamaz. Merkezi sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

2- Yazılı sınava katılmaya hak kazananlar, Bakanlığımız internet sayfasında yapılacak duyuru ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecektir.

3- Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara; kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihinin yer aldığı fotoğraflı sınav giriş belgesi 02/03/2026 tarihinde https://ais.gazi.edu.tr/ yayınlanacak olup, sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamayacaktır.

4- Adaylar sınava;

a) Sınava Giriş Belgesi ve

b) Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı, fotoğraflı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, fotoğraflı Pembe/Mavi kart (Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları), fotoğraflı ve geçerlilik süresi devam eden pasaport, fotoğraflı Geçici Kimlik Belgesinden (T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden aldıkları ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı, mühürlü barkodlu/karekodlu belge) biri ile girebileceklerdir. İstenen (a) ve (b) belgeleri yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

5. Adayların sınava alınırken yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, hesap makinesi, saat, anahtarlık, otomobil anahtarı, telsiz, radyo gibi kaynaklar, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kağıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer vb. araçlar ile sınav binalarına girmesine izin verilmeyecektir. Anahtarlıksız basit ev anahtarı bulunabilir. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

6. Yazılı sınavın başlamasını müteakip herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı vb.) salondan çıkan aday, tekrar sınava alınmayacaktır.

7. Adaylar yazılı sınav sırasında ve sınavın yapıldığı binada sigara içemeyeceklerdir; içenler hakkında, 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

8. Adaylara kalem seti Gazi Üniversitesi tarafından dağıtılacaktır.

9. Yazılı sınava katılacaklar listesine, bu listenin ilanından itibaren beş iş günü içerisinde Bakanlığımıza itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar, sınav kurulunca itiraz hakkının sona erdiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılınması halinde en fazla on iş gününe kadar uzatılabilir.

10. Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

GİRİŞ SINAVI BİLGİLERİ

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava davet edilmeyecektir.

Sınav, 7 Mart 2026 Cumartesi günü, saat 10.15'de Ankara'da Ankara Gazi Üniversitesinde yapılacaktır. Yazılı sınav süresi 150 (yüz elli) dakika olacaktır. Saat 10.00'dan sonra hiçbir aday sınav binasına alınmayacaktır.

Talebi uygun görülen engelli adaylar için ek süre verilecektir.

Sınav giriş belgesine ilişkin bilgiler Bakanlığımız internet sayfasında duyurulacak olup, Kariyer Kapısı Platformunda ayrıca ilan edilecektir.

YAZILI SINAV KONULARI

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları İçin:

a) Alan Bilgisi: Ekonomi; Ekonomi Teorisi (Mikro, Makro İktisat), Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası Ekonomi, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar, Kamu Maliyesi; Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi), Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Hukuk; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı, İdari Teşkilat ve Kamu Personel Hukuku), Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Muhasebe; Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap (60 Soru)

b) Genel Kültür: (20 Soru)

c) Yabancı Dil: İngilizce (20 Soru)

Şehir ve Bölge Planlama Mezunu Olanlar İçin:

a) Alan Bilgisi: Türkiye ve Dünyada Planlama Tarihi, Kent Ekonomisi, Kent Sosyolojisi, Kent Coğrafyası, İmar Mevzuatı, İmar Planlama Süreci, Ulaşım Planlaması, Kentsel Tasarım, Bölge Planlama, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Yeni Kentsel Gündem, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, Türkiye'de ve Dünyada Akıllı Şehir Stratejileri, Dünya'da Örnek Akıllı Şehir Uygulamaları, Türkiye'de Örnek Akıllı Şehir Uygulamaları, Avrupa Birliği Akıllı Şehir Yaklaşımı (60 Soru)

b) Genel Kültür: (20 Soru)

c) Yabancı Dil: İngilizce (20 Soru)

Kimya Mühendisliği Mezunu Olanlar İçin:

a) Alan Bilgisi: Madde ve Maddenin Özellikleri, Atomlar ve Atomların Yapısı, Kimyasal Bileşikler, Gazlar, Periyodik Çizelgeler ve Atom Özellikleri, İnorganik Kimya, Biyokimya, Analitik Kimya, Organik Kimya, Asitler ve Bazlar, Kimya Laboratuvarlarında Uygulanan Temel İşlemler (60 Soru)

b) Genel Kültür: (20 Soru)

c) Yabancı Dil: İngilizce (20 Soru)

Çevre Mühendisliği Bölümü Mezunu Olanlar İçin:

a) Alan Bilgisi: Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim Değişikliği - Çevre Yönetimi, Çevre Hukuku ve Mevzuatı - Katı ve Tehlikeli Atıkların Yönetimi - Su Kirliliği ve Kontrolü - Hava Kirliliği ve Kontrolü - Toprak Kirliliği ve Kontrolü - Atık Su Arıtma - Temel Mühendislik Hesaplamaları (60 Soru)

b) Genel Kültür: (20 Soru)

c) Yabancı Dil: İngilizce (20 Soru)

Mimarlık Bölümü Mezunu Olanlar İçin:

a) Alan Bilgisi: Mimari Tasarım, Yapım Bilgisi, Yapı Malzemesi, Mimarlık Tarihi, Bilgisayar Destekli Çizim, Kentsel Tasarım, İmar ve Hukuk (60 Soru)

b) Genel Kültür: (20 Soru)

c) Yabancı Dil: İngilizce (20 Soru)

YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Her konu grubu için tam not 100'dür.

2- Yazılı sınava verilen cevaplar optik okuyucu sistem ile değerlendirilecektir. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup alan bilgisi ve genel kültür bölümlerinin her birinden en az 60 puan olmak üzere bu iki bölümden alınan puanın aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması ve yabancı dil notunun en az 50 puan olması durumunda aday yazılı sınavda başarılı sayılacaktır.

3- Yazılı sınavda yer alan her soru puan olarak eşit ağırlığa sahip olacaktır. Sınav; soru kitapçığı A-B ve cevap anahtarı A-B-C-D-E seçenekli olmak üzere test usulünde yapılacak olup, her bir sorunun sadece bir doğru cevabı olacaktır.

4- Mevzuat sorularının hazırlanmasında 01/01/2026 tarihine kadar olan mevzuat esas alınacaktır, bu tarihten sonra ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler dikkate alınmayacaktır.

5- Yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemeyecektir. Yayınlanan cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Gazi Üniversitesi tarafından belirlenmesi durumunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenek/seçenekleri sınav sonucu hesaplanırken değerlendirmeye dahil edilecektir. Değerlendirme sırasında veya itiraz sonucunda yazılı sınavda hatalı soru/sorular tespit edilmesi halinde hatalı olduğu sonucuna varılan soru/sorular iptal edilecek, bu soruların puanları diğer sorulara eşit olarak dağıtılarak adayların puanları geçerli sorulara verilen doğru cevaplar üzerinden hesaplanacaktır.

6- Soru/soruların iptal edilmesi halinde hesaplanan puanların virgülden sonra 2 hanesi kullanılacak ve herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.

7- Başarı sıralamasına göre hazırlanan liste Bakanlığımız internet sayfasında (www.csb.gov.tr) duyurulacak olup, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

8- Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak belirtilen kadro veya pozisyonun 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava alınacaktır.

YAZILI SINAVA İTİRAZLAR

1- Cevaplı A Grubu Sınav Kitapçıkları sınav yapıldıktan sonraki ilk iş günü adaylara https://ais.gazi.edu.tr sisteminden yayımlanacak, https://gaziodm.gazi.edu.tr internet sayfasından Duyurular sekmesinde ilan edilecektir.

2- Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının yayımlanmasını takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde https://ais.gazi.edu.tr adresinde "Başvurularım" bölümünden 150 TL itiraz ücretini banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) yatırılmasına müteakip itirazlarını gerçekleştirebilecektir. (Havale, EFT veya diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmaz) Adaylar tarafından itirazlarında değişiklik yapılmasının istenilmesi halinde süresi içerisinde, herhangi bir ücret ödenmeksizin gerekli güncellemeler yapılabilecektir.

3- Gazi Üniversitesi'ne ulaşmayan, ilgili alanları eksik olan formlar, süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile ve talep konusu açıkça anlaşılmayan formlar ile faks, e-posta ve/veya diğer biçimlerde ulaştırılan formlar işleme alınmayacaktır.

4- Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihi takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde https://ais.gazi.edu.tr adresinde başvurularım bölümünden 150 TL itiraz ücretini banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) yatırılmasına müteakip itirazlarını gerçekleştirebilecektir. (Havale, EFT veya diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmaz) Adaylar tarafından itirazlarında değişiklik yapılmasının istenilmesi halinde süresi içerisinde, herhangi bir ücret ödenmeksizin gerekli güncellemeler yapılabilecektir.

5- Gazi Üniversitesi'ne ulaşmayan, ilgili alanları eksik olan formlar, süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile ve talep konusu açıkça anlaşılmayan formlar ile faks, e-posta ve/veya diğer biçimlerde ulaştırılan formlar işleme alınmayacaktır. İtiraz başvuruları 5 (beş) iş günü içerisinde incelenerek kesin olarak karara bağlanacaktır.

6- Yazılı sınav sonuçları, https://ais.gazi.edu.tr adresinden adaylara yayımlanacak olup, https://gaziodm.gazi.edu.tr ve Bakanlığımız (www.csb.gov.tr) web adreslerinden duyurulacaktır.

SÖZLÜ SINAV

1- Yazılı sınavda başarılı olanlardan, en yüksek notu alan adaydan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Davet edilecek en son sıradaki adayla aynı puandaki adaylar da sözlü sınava davet edilecektir.

2- Sözlü sınavın tarihi ve yapılacağı yer, Bakanlığımız internet sayfasında duyurularak Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecektir.

3- Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren en geç üç ay içerisinde adaylara bildirilen yer, tarih ve saatte başlayacaktır.

Sözlü sınavda adaylar aşağıdaki yönlerden değerlendirilecektir:

- Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi.

- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü.

- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu.

- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı.

- Genel yetenek ve genel kültürü.

- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

SÖZLÜ SINAV ÖNCESİ İSTENİLECEK BELGELER

Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenecektir:

- 4,5x6 ebadında son bir yıl içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf.

- El yazısıyla yazılmış, mezun olduğu ilk, orta, lise ve yükseköğretim kurumu ve mezuniyet yılı, yükseköğretim kurumunu bitirdikten sonra ne gibi işler yaptığı, anne ve babasının adları, meslekleri ve halen ne işle meşgul oldukları, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adı ve bu kişilerin açık haberleşme adresleri ve telefon numaraları gibi bilgileri içeren özgeçmişi.

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.

- Adli sicil kaydına ilişkin belge.

- Adayın, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına dayanıklı olduğuna dair yazılı beyanı.

BAŞARI SIRASININ OLUŞTURULMASI

1- Sınav kurulunca; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması tespit edilerek en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır ve yarışma sınavı başarı listeleri öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı hazırlanır. Bu şekilde belirlenen başarı puanlarının eşit olması yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

2- Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro veya pozisyon sayısı kadar asil, alınacak müfettiş yardımcısı kadro veya pozisyon sayısının yarısını geçmemek kaydıyla da yedek liste belirlenir.

3- Başarı listeleri Bakanlığımız internet sayfasında (www.csb.gov.tr) duyurulacak olup, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir.

4- Yarışma sınavında, alan bilgisi ve genel kültür bölümlerinin her birinden en az 60 puan alıp, iki bölümden alınan puanın aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması ve yabancı dil notunun en az 50 puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR

. Giriş sınavı başarı listesi, Bakanlığın internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır.

. Sınav sonuçları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihinden başlayarak on gün içinde Başkanlığa dilekçe ile başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav kurulunca incelenecektir.

ÖNEMLİ NOT: Sınavı kazanan adayların gerçeğe aykırı belge vermesi veya beyanda bulunması halinde atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa bile bu durumun sonradan ortaya çıkması halinde atamaları iptal edilir ve bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

