Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından: İŞ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7., 8. ve 9'uncu derecede açık bulunan iş müfettiş yardımcısı kadrolarına, Ankara'da yapılacak sınavla işin yürütümü yönünden 50 (elli), iş sağlığı ve güvenliği yönünden 50 (elli) olmak üzere toplam 100 (yüz) iş müfettiş yardımcısı alınacaktır.

1- SINAVA BAŞVURABİLECEK ADAYLARIN ÖĞRENİM DALLARI, ATAMA YAPILACAK İŞ MÜFETTİŞ YARDIMCISI KADRO SAYISI, SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI, KPSS PUAN TÜRLERİ VE BAŞVURU İÇİN TABAN PUANLAR:

1.1- İŞİN YÜRÜTÜMÜ YÖNÜNDEN (1.GRUP);

1.GRUP:

Öğrenim Dalları: Hukuk, Siyasal Bilgiler, Siyasal Bilimler, İktisat, İdari Bilimler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleriyle, bunlara denkliği onaylanmış yerli ve yabancı yüksek okullardan birini bitirmek.

Atama Yapılacak İş Müfettiş Yardımcısı Kadro Sayısı: 50 (elli)

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı: 200 (iki yüz)

Puan Türü: KPSSP42 veya KPSSP48 (2024 veya 2025 yıllarında yapılan KPSS)

KPSS Taban Puanı: 80 (seksen)

1.2- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN (2., 3., 4., 5. VE 6. GRUP);

2.GRUP:

Öğrenim Dalları: Maden yüksek mühendisi veya mühendisi olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Atama Yapılacak İş Müfettiş Yardımcısı Kadro Sayısı: 15 (on beş)

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı: 60 (altmış)

Puan Türü: KPSSP1, KPSSP2 veya KPSSP3 (2024 veya 2025 yıllarında yapılan KPSS)

KPSS Taban Puanı: 75 (yetmiş beş)

3.GRUP:

Öğrenim Dalları: Elektrik, elektronik yüksek mühendisi veya mühendisi olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Atama Yapılacak İş Müfettiş Yardımcısı Kadro Sayısı: 10 (on)

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı: 40 (kırk)

Puan Türü: KPSSP1, KPSSP2 veya KPSSP3 (2024 veya 2025 yıllarında yapılan KPSS)

KPSS Taban Puanı: 80 (seksen)

4.GRUP:

Öğrenim Dalları: İnşaat yüksek mühendisi veya mühendisi olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Atama Yapılacak İş Müfettişi Yardımcısı Kadro Sayısı: 10 (on)

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı: 40 (kırk)

Puan Türü: KPSSP1, KPSSP2 veya KPSSP3 (2024 veya 2025 yıllarında yapılan KPSS)

KPSS Taban Puanı: 80 (seksen)

5.GRUP:

Öğrenim Dalları: Makina yüksek mühendisi veya mühendisi olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Atama Yapılacak İş Müfettişi Yardımcısı Kadro Sayısı: 10 (on)

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı: 40 (kırk)

Puan Türü: KPSSP1, KPSSP2 veya KPSSP3 (2024 veya 2025 yıllarında yapılan KPSS)

KPSS Taban Puanı: 80 (seksen)

6.GRUP:

Öğrenim Dalları: Tıp doktoru, mimar, jeoloji, metalürji, kimya, endüstri, fizik, bilgisayar, tekstil, petrol, uçak, gemi, çevre yüksek mühendisi veya mühendisi olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Atama Yapılacak İş Müfettişi Yardımcısı Kadro Sayısı: 5 (beş)

Sınava Çağrılacak Aday Sayısı: 20 (yirmi)

Puan Türü: KPSSP1, KPSSP2 veya KPSSP3 (2024 veya 2025 yıllarında yapılan KPSS)

KPSS Taban Puanı: 80 (seksen)

2- İŞ MÜFETTİŞİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı nitelikleri taşımak.

b) İş müfettiş yardımcılığına giriş sınavının yapılacağı 2026 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak).

c) 2024 veya 2025 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS), yukarıda yer alan 1. maddede her grup için ayrı ayrı belirtilen puan türlerinin birinden, belirlenen taban puan veya üzerinde puan almak.

d) Alım yapılacak iş müfettiş yardımcısı kadroları için yukarıda yer alan 1. maddede her grup için ayrı ayrı belirtilen sayıda sınava çağrılacak adaylar arasında yer almak (Puan sırasına göre son adayla (küsuratı da dahil) aynı puanı alan adaylar da sınava girmeye hak kazanacaktır.).

e) Sınav başvurusu sırasında istenilen bilgi, belge ve beyanları eksiksiz ve doğru olarak sunmak/doldurmak (Özgeçmiş/İş Talep Formu, erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyan, sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyan).

f) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri gereği, iş müfettiş yardımcılığı giriş sınavına en fazla iki kere girilebileceğinden; daha önce iş müfettiş yardımcılığı sınavına en fazla bir kez girmiş olmak.

g) Sınav başvurusunu eksiksiz olarak tamamlamak.

3- GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

1. Sınava başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet Kapısı üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım platformu veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

2. Başvurular elektronik ortamda, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak olup 6 Şubat 2026 Cuma günü saat 17.00'de son erecektir. Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir. (Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan adaylar sorumlu olacaktır.

Gerektiğinde adaylardan sundukları belgelerin asılları yahut beyanlarını ispat edici belgeler talep edilebilecek olup Giriş Sınav Kurulu kararıyla istenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar sınava girmeye hak kazanamayacaktır.)

4- YAZILI SINAV YERİ VE ZAMANI:

Yazılı Sınav Yeri: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - ANKARA (Açık adres, yazılı sınava girmeye hak kazananların duyurusuna ilişkin ilanda belirtilecektir.)

Yazılı Sınav Zamanı: 29 Mart 2026 Pazar

I. Oturum : 09.30-12.00

II. Oturum : 13.00-15.00

III. Oturum : 15.15-17.15

(Oturumlara geç kalan adaylar, oturum başlangıcının ilk yarım saatinde sınava kabul edilecek olup daha sonra gelen adaylar oturuma alınmayacaktır.)

5- SINAV, SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME:

İş Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar yazılı sınavdaki başarı sırasına göre sözlü sınava çağrılır.

5.1- YAZILI SINAV:

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, Kariyer Kapısı üzerinden oluşturulacak sınava giriş belgesi ile üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) göstermek suretiyle yazılı sınava katılabileceklerdir. Yanlarında geçerli kimlik belgesi bulunmayan kişiler sınava alınmayacaktır. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı Sınav Konuları: Yazılı sınav, üç oturumda ve aşağıda belirtilen konulardan yapılır:

a- İşin Yürütümü Yönünden (1.Grup)

1- Birinci oturum: İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, Deniz İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, Türkiye İş Kurumu Kanunu, Uluslararası İşgücü Kanunu, Mesleki Eğitim Kanunu, Dernekler Kanunu, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu ve bunlarla ilgili tüzük ve yönetmelikler.

2- İkinci oturum: Anayasa hukuku, idare hukuku (genel esaslar, idari yargı, idari teşkilat), ceza hukuku (genel esaslar), ceza usulü hukuku (genel esaslar), kabahatler hukuku, medeni hukuk (aile ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticaret hukuku.

3- Üçüncü oturum: Mikro iktisat, makro iktisat, çalışma ekonomisi, Türkiye ekonomisi, kamu maliyesi, maliye politikası, Türk vergi mevzuatının genel esasları, genel muhasebe, bilanço ve mali tablolar analizi.

b- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden (2., 3., 4., 5. ve 6. Grup):

1- Birinci oturum: İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili alt mevzuat, Maden Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, İyonlaştırıcı Radyasyon Ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat).

2- İkinci oturum: İş Kanunu (genel hükümler), Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, Deniz İş Kanunu, Sendikalar

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, Türkiye İş Kurumu Kanunu, Uluslararası İşgücü Kanunu, Mesleki Eğitim Kanunu, Dernekler Kanunu, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu ve bunlarla ilgili tüzük ve yönetmelikler.

3- Üçüncü oturum: Anayasa hukuku, idare hukuku (genel esaslar, idari yargı, idari teşkilat), ceza hukuku (genel esaslar), ceza usulü hukuku (genel esaslar), kabahatler hukuku, medeni hukuk (aile ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticaret hukuku.

Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi ve İlanı:

1- Yazılı sınavda başarılı olabilmek için her oturumdan alınan puanın yüz üzerinden altmış puanın altında olmaması şartıyla üç oturumun ortalamasının yüz üzerinden en az yetmiş puan olması gerekir.

2- Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin duyuru, Bakanlık ilan panosunda ve internet sitesinde yapılacaktır.

3- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden ilan edilecektir.

4- Yazılı sınavı kazanan adayların tamamı sözlü sınava davet edilecektir.

5- Sözlü sınava katılacak adaylardan belge istenmesi durumunda istenilecek belgeler, yazılı sınav sonuçlarına ilişkin duyuruda belirtilecektir.

6- Sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri içeren tebligat yapılacaktır.

5.2- SÖZLÜ SINAV:

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava davet edilecektir.

Sözlü Sınav Konuları: (İşin Yürütümü ile İş Sağlığı Güvenliği Yönünden (Tüm Gruplar))

Sözlü sınav, yazılı sınav konuları ile adayın anlama, ifade ve temsil yetenekleri dikkate alınarak yapılır.

Buna göre sözlü sınavda, adayın;

a) Yazılı sınav kapsamındaki konular hakkındaki bilgisi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

Değerlendirmeye tabi tutulur.

Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi:

Sınav Kurulu tarafından yukarıdaki sözlü sınav konularının (a) bendinde belirtilen hususlar elli puan üzerinden, diğer bentlerde yazılı hususların her biri onar puan üzerinden değerlendirilir, verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilerek toplanır ve yüz üzerinden sözlü notu belirlenir. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için yüz üzerinden en az yetmiş puan almak gerekir.

GİRİŞ SINAVI SONUCUNUN İLANI:

1- İş müfettiş yardımcılığı giriş sınavı başarı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır. Müfettiş yardımcılığına, giriş sınavı başarı notu en yüksek olan adaylardan başlanmak suretiyle kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar aday, atanmaya hak kazanır.

2- Giriş sınavı başarı notlarının eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan aday öncelik

kazanır.

3- Sınav sonuçları Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden ilan edilecektir.

4- Müfettiş yardımcılığına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgelere ilişkin duyuru, Bakanlık ilan panosunda ve internet sitesinde yapılacaktır. Ayrıca, atanmaya hak kazanan adaylara tebligat yapılacaktır.

6- YAZILI VE SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar yazılı veya sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından ve duyurulmasından başlayarak on işgünü içinde bir dilekçe ile Sınav Kuruluna yapılır. Bu itirazlar, dilekçenin kayda alınmasından itibaren Sınav Kurulu tarafından incelenir ve sonuç ilgiliye en geç on işgünü içinde yazılı olarak bildirilir.

7- DİĞER HUSUSLAR:

1- Her aday, 1. maddede branşlara göre belirtilen gruplardan yalnızca birine başvuruda bulunabilecek olup birden fazla grup için başvuru yapılamayacaktır.

2- Her grup için atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday yazılı sınava çağrılacaktır (Puan sırasına göre son adayla (küsuratı da dahil) aynı puanı alan adaylar da sınava girmeye hak kazanacaktır.).

3- KPSS puan tercihi adayın sorumluluğunda olup adayın başvuruda tercih ettiği KPSS puan türü ve puanı dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır (sıralama belirlenirken bu puan esas alınacaktır.).

4- Adayların sınav başvurusunu tamamlamaları kendi sorumluluklarında olup sınav başvurusunu tamamlamayan adayların başvuruları değerlendirilmeyecek ve başvurusunu tamamlamayan adaylar herhangi bir hak talep edemeyecektir.

5- Denklik belgesi sunan adayların denklik belgelerinin güncel olması gerekmekte olup aksinin tespiti durumunda adaylar sınava katılamayacaktır.

6- Adaylar, Giriş Sınav Kurulunca yazılı ve sözlü sınava dair belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler. Adaylar yazılı sınavda kullanılmak üzere yanlarında, siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır.

7- Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

8- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir bu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

8- İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Sınavla ilgili bilgi aşağıda belirtilen adres ve telefon numaralarından temin edilebilir.

Adres: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Emek Mahallesi Naci AYVALIOĞLU Caddesi No:13 / C Blok Kat:11 Çankaya / ANKARA

Telefon: 0(312) 296 76 06 - 0(312) 296 68 73 (10.00-12.00 ve 13.30-16.00 saatleri arasında bilgi alınabilir.)

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

